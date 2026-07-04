Ketan Agrawal Murder Case: ‘जे लग्न होणार नाही…’; सियाच्या कथित चॅटमधून धक्कादायक प्लॅनिंगचा खुलासा!

सांकेतिक भाषा
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तांत्रिक तपास करताना पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हाती अत्यंत महत्त्वाची माहिती लागली आहे. मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या मोबाईलमधील डिलीट केलेला डेटा पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुन्हा मिळवला आहे. या डेटामधून धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, दोन्ही आरोपींनी गुन्हा करण्यापूर्वी एकमेकांशी अत्यंत गुप्त आणि सांकेतिक भाषेत तसेच टोपणनावांचा वापर करून संवाद साधल्याचे उघड झाले आहे.
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आरोपींच्या वर्तुळातील तरुणांची चौकशी सुरू
या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असून पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. चेतन आणि सिया यांच्या संपर्कात असलेल्या अनेक मित्रमैत्रिणींचे आणि इतर तरुणांचे जबाब पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून नोंदवले जात आहेत. या संशयित चॅटिंगची पडताळणी करत असतानाच, या दोघांच्या निकटवर्तीयांकडून हत्येच्या कटाशी संबंधित आणखी काही धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
बीडच्या मित्राने दिला होता खुनाचा बेत रद्द करण्याचा सल्ला?
तपासादरम्यान सर्वात मोठा खुलासा चेतन चौधरीच्या एका वर्गमित्राबाबत झाला आहे. मूळचा बीडचा असलेला हा तरुण मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून आरोपी चेतनच्या सतत संपर्कात होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, केतन अग्रवाल यांच्या हत्येच्या संपूर्ण कटाची पूर्वकल्पना या मित्राला होती. मात्र, त्याने या गुन्ह्यात भाग न घेता उलट चेतन आणि सिया या दोघांनाही समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. “केतनचा जीव घेण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका,” असे सांगून त्याने दोघांना या कृत्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी माहिती आता समोर येत आहे.
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Ans: सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या मोबाईलमधील डिलीट डेटा रिकव्हर करण्यात आला असून, त्यातून सांकेतिक भाषेतील कथित चॅट समोर आले आहेत.
Ans: सियाने तिच्या एका मैत्रिणीकडे "जे लग्न होणार नाही, त्या लग्नाला जायचे तिकीट बुक करण्यासाठी तुझे आधार कार्ड पाठव" असा कथित संदेश पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ans: पोलिस आरोपींच्या मित्रमैत्रिणींची चौकशी करत असून, कथित चॅट, सांकेतिक संदेश आणि संभाव्य सहआरोपींचा तपास करत आहेत.