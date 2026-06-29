फॅशन आयकॉन नीता अंबानींच्या साड्यांचा शाही अंदाज! साड्या केवळ फॅशन नसून भारतीय हातमाग कलेचे जिवंत प्रदर्शन, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी कायमच त्यांच्या फॅशनमुळे चर्चात असतात. त्यांचे इंडियन, वेस्टन, ट्रॅडीशन लुक सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. नीता अंबानींच्या साड्या केवळ फॅशन लुक नाहीतर भारतीय संस्कृती आणि कारागिरांच्या कलेचा एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्या कायमच वेगवेगळ्या प्रांतातील हातमागावर विणलेल्या साड्या नेसण्यास जास्त पसंती दर्शवतात. नीता अंबानी यांच्या साडी कलेक्शनमध्ये भारतीय हस्तकला, हस्तलिखित डिझाइन्स आणि पारंपारिक विणकामाचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो. त्यांच्या साड्या मनिष मल्होत्रा आणि अबू जानी-संदीप खोसला यांसारख्या प्रसिद्ध डिझायनर्सनी तयार केल्या आहेत. चला तर जाणून घेऊया नीता अंबानींच्या साड्यांची खास वैशिष्ट्य.(फोटो सौजन्य – instagram)