आई-वडिलांचे छत्र हरपले, तरीही पहिल्याच प्रयत्नात IAS कसा झाला अनिमेष प्रधान?

Animesh Pradhan IAS : कमी वयात पालकांचे निधन आणि आईचा कॅन्सरशी लढा, अशा कठीण परिस्थितीत अनिमेष प्रधान यांनी यूपीएससी परीक्षेत (UPSC Exam) देशात दुसरा क्रमांक (AIR 2) मिळवला. वाचा त्यांची प्रेरणादायी यशोगाथा.

Updated On: May 11, 2026 | 10:25 AM
Animesh Pradhan IAS

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • उच्च शिक्षीत असणाऱ्या अनिमेशने परीक्षेच्या अभ्यासात ठेवले सातत्य
  • अनिमेषच्या डोक्यावरचे मायेचे छत्र हरपले
  • अथक परिश्रमातून अनिषने आईचे स्वप्न केले पूर्ण
Animesh Pradhan IAS : कधीकधी आयुष्य अशा वळणावर आणून उभे करते जिथे आश्रुंशिवाय काहीच सोबत नसते. जेव्हा परिस्थिती कष्ट, वेदना आणि संघर्षाशिवाय काहीच शिकवत नाही. तेव्हा स्वप्नेच सर्वकाही होतात. अनिमेषची गोष्ट सुद्धा अशीच काहीशी आहे. कमी वयातच त्यांच्या वडीलांचे छत्र हरपले. त्यानंतर आईला कॅन्सरने हेरावून नेले. पण सर्व आव्हाने आणि कठीण परिस्थितीशी झुंज देत तो आयएएस (IAS) झाला.

उच्च शिक्षीत असणाऱ्या अनिमेशने परीक्षेच्या अभ्यासात ठेवले सातत्य

अनिमेष प्रधान हे ओडिशाच्या तालचेर येथील रहिवासी त्यांनी एनआयटी राउरकेला येथून कॉम्पुटर सायन्स मध्ये बी टेक केले आहे. लहानपणापासूनच ते कष्टाळू आणि ध्येयाप्रती गंभीर होते. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, लहान असतानाच त्यांच्या वडीलांचे निधन झाले आशा प्रकारे नियतीने त्यांची लवकरच परीक्षा घ्यायला सुरवात केली. कमी वयातच कुटुंब, अभ्यास आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे ओझे त्याच्या खांद्यावर आले. तरीही त्यांनी हिंमत न हारता अभ्यास सुरू ठेवला.

अनिमेषच्या डोक्यावरचे मायेचे छत्र हरपले

वडिलांनंतर त्यांच्या आईने कुटुंबाला आधार दिला. मात्र तिलाही कॅन्सरने ग्रासले. यावेळी तो यूपीएससीची अभ्यास करत होता. उपरचारादरम्यान काही काळातच आईचे निधन झाले आणि त्याच्यावर आणखी एक दु: खाचा डोंगर कोसळला पण त्यावेळी ही तो अभ्यास करतच होता.

अथक परिश्रमातून अनिषने आईचे स्वप्न केले पूर्ण

अखेर त्याच्या मेहनतीला यश आले आणि २०२३ मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात त्याने यूपीएससीच्या परीक्षेत देशात दुसरी रँक (AIR 2) मिळवली. या यशापाठीमागे एक मोठी वेदना होती कारण त्याच्या आईचे स्वप्न होते की, मुलाने अधिकारी बनावे संघर्षातून स्वप्ने पूर्ण करता येतात. याचे एक उत्तम उदाहरण अमिष प्रधान आहे.

Published On: May 11, 2026 | 10:25 AM

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; 'या' ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM