Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Amravati Crime The Deadly Lure Of Selfies In Amravati Four People Tragically Drown In A Lake What Exactly Happened

Amravati Crime: अमरावतीत सेल्फीचा जीवघेणा मोह! तलावात बुडून चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

अमरावतीतील तलावाजवळ सेल्फी आणि फोटोशूट करताना चार जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सख्खा भाऊ-बहिणीसह चार तरुणांचा समावेश असून परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 10:21 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • सेल्फी काढताना चार जणांचा तलावात बुडून मृत्यू.
  • मृतांमध्ये सख्खा भाऊ-बहिणीचाही समावेश.
  • घटनेनंतर परिसरात शोक आणि संतापाचे वातावरण.
अमरावती: अमरावती शहरातून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. सेल्फीचा आणि फोटोशूटच्या नादात चार जणांचा बळी गेला आहे. माडी रोडवरील घोडे मेडिकल कॉलेजमुळे असलेल्या एका तलावात चौघांचा बुडून मृत्यू झाला. या धक्कादायक प्रकरणात चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू आहे. हे घटना अमरावतीतील खोलापुरी गेट परिसरात रहिवासी आहेत.

Nashik Crime: हॉटेलातील स्विमिंग पुलात बुडून युवकाचा मृत्यू; लग्नासाठी आलेल्या तरुणावर काळाचा घाला, काय घडलं नेमकं?

कसा झाला अपघात?

तलाव परिसरात तरुणांमध्ये सेल्फी काढण्यासाठी आणि फोटोशूट करण्यासाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे. रविवारी चार मित्र हे तलावाच्या काठावर बसले होते. सेल्फी काढण्याच्या धुधित ते तलावात पडले. त्यांनी बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला मात्र सुखरूप बाहेर येऊ काही क्षणांमध्ये ते पाण्यात दिसू लागले नाहीत. परिसरातील रहिवाश्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. अधिकृत बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वी नागरिकांनी चौघांना पाण्यात बाहेर काढले, मात्र तोवर उशीर झाला होता. यात एकूण चौघांचा मृत्यू झाला.

मृत्यू झालेल्या तरुणाने नाव

आदित्य नरेंद्र जोशी (वय १२) आणि बहीण सोनाली नरेंद्र जोशी (वय १६) या दोन सख्खा भावंडांचा दुर्दैवी अंत झाला. तसेच याच अपघातात पायल बबलू पंडित (वय २१) आणि यश काकणे (वय १३) या दोघांचाही जीव गेला आहे. हे सर्व मृत अमरावती येथील खोलापुरी गेट परिसरात घडली आहे.

सुरक्षेच्या उपाययोजनेची मागणी

मृत्यूच्या कुटुंबातील सदस्यांनी शोककळा पसरली आहे. यांनतर नागरिकांनी पोलिसांना बोलावून कायदेशीर आणि प्रशासकीय पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पंचनाम्याची कारवाई केली. ही घटना सेल्फीमुळे झाली असून परिसरात शोक व्यक्त करत संताप देखील उसळला होता. ही पाण्याजवळ अश्या घटना घडू नये यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाकडे सुरक्षेच्या उपाययोजनेची मागणी केली आहे.

परतवाडा हादरलं! 19 वर्षीय युवकावर तब्बल 180 मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप, SIT चौकशीची मागणी

अमरावतीच्या परतवाडा- अचलपूर या जुळ्या शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १९ वर्षीय तरुणावर तब्बल १८० मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर त्याने 350 हून अधिक अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केले आहे. भाजप आमदार प्रवीण तायडे यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी POCSO आणि BNS 294 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. या घटनेमुळे अमरावती जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुण्यात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: अमरावतीतील माडी रोडवरील तलावाजवळ ही घटना घडली.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला.

  • Que: दुर्घटनेचे मुख्य कारण काय होते?

    Ans: सेल्फी आणि फोटोशूटच्या नादात ही दुर्घटना घडली.

Web Title: Amravati crime the deadly lure of selfies in amravati four people tragically drown in a lake what exactly happened

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 10:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ
1

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
2

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह
3

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM