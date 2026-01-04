AUS vs ENG : जो रूटच्या अर्धशतकाने केली विक्रमांची नोंद, सचिन तेंडुलकरच्या रेकाॅर्डपासून फक्त एक पाऊल दूर

इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रूटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनी येथे सुरू असलेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात आणखी एक अर्धशतक झळकावले आहे. या अर्धशतकासह तो आता सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. सिडनी येथे सुरू असलेल्या या कसोटी सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जॅक क्रॉली, बेन डकेट आणि जॅकलिन बेथेल यासारख्या टॉप-३ फलंदाजांना ५७ धावांवर हरवल्यानंतर, जो रूट आणि हॅरी ब्रूक यांनी मिळून इंग्लंडची धुरा सांभाळली.
चौथ्या विकेटसाठी दोघांमध्ये शतकी भागीदारी झाली आहे. या काळात रूट आणि ब्रूक दोघांनीही ५० धावांचा वैयक्तिक टप्पा ओलांडला. या अर्धशतकासह, जो रूटने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक अर्धशतकांचा विक्रम वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू शिवनारायण चंद्रपॉलला मागे टाकले आहे. कसोटी क्रिकेटमधील रूटचे हे ६७ वे अर्धशतक आहे, तर चंद्रपॉलने ६६ अर्धशतके केली होती. आता, या यादीत जो रूटच्या पुढे ‘क्रिकेटचा देव’ म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर आहे, जरी रूट आणि सचिनमधील अंतर आता फक्त एका अर्धशतकाचे आहे.
Ashes Series : AUS vs ENG सामन्याआधी सिडनीमध्ये इंग्लंडच्या खेळाडूंनी या शूरवीरांना दिला सन्मान! Video पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक
हो, सचिन तेंडुलकरने त्याच्या कसोटी कारकिर्दीत ६८ अर्धशतके झळकावली आहेत आणि कसोटीत सर्वाधिक अर्धशतकांचा विश्वविक्रम त्याच्या नावावर आहे. जो रूट आता ६७ अर्धशतकांसह त्याच्या मागे आहे. सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी करण्यासाठी जो रूटला आणखी एका अर्धशतकाची आवश्यकता आहे, जो तो या सामन्यात साध्य करू शकतो. तथापि, हा विश्वविक्रम पूर्णपणे हस्तगत करण्यासाठी त्याला वाट पहावी लागेल.
Joe Root is inching closer to the Little Master! #TheAshes #Ashes2025 pic.twitter.com/S6xi5EmGl1 — Cricbuzz (@cricbuzz) January 4, 2026
६८ – सचिन तेंडुलकर
६७ – जो रूट*
६६ – शिवनारायण चंद्रपॉल
६३ – राहुल द्रविड
६३ – अॅलन बॉर्डर
६२ – रिकी पॉन्टिंग
५८ – जॅक कॅलिस
५७ – अॅलिस्टर कुक
इंग्लंडने ही पाच कसोटी सामन्यांची मालिका आधीच गमावली आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिले तीन सामने जिंकले आणि मालिकेत अजिंक्य आघाडी घेतली. तथापि, इंग्लंडने चौथा सामना जिंकला, ज्यामुळे १५ वर्षांत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन भूमीवर कसोटी सामना जिंकला. इंग्लंड पाचवा कसोटी सामनाही जिंकून मालिका २-३ अशी संपवण्याचा प्रयत्न करेल.