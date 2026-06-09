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हे आहेत भारतातील टॉप 10 बाईक रायडिंग इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्ह्लॉगर्स! आत्ताच जाणून घ्या

भारतात गेल्या काही वर्षांत बाईक टुरिंग आणि अॅडव्हेंचर रायडिंगची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सोशल मीडियाच्या युगात अनेक तरुणांनी मोटरसायकल प्रवासाला केवळ छंद न ठेवता त्याला करिअरचे रूप दिले आहे. यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर हे रायडर्स आपल्या प्रवासातील अनुभव, आव्हाने आणि रोमांचक क्षण लाखो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. हिमालयातील खडतर रस्त्यांपासून ते देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनोख्या ठिकाणांपर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देत आहे. काही व्ह्लॉगर्स ऑफ-रोडिंगमध्ये तर काही लाँग डिस्टन्स टुरिंगमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले आहे. त्यांच्या व्हिडिओंमधून नवीन बाईक्स, रायडिंग गिअर, सुरक्षा उपाय आणि प्रवास नियोजनाबाबत मौल्यवान माहिती मिळते. त्यामुळे ते केवळ मनोरंजनच नाही तर बाईकप्रेमींसाठी मार्गदर्शकाची भूमिकाही बजावत आहेत. आज हे इन्फ्लुएन्सर्स ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठीही महत्त्वाचे मार्केटिंग पार्टनर बनले आहेत. त्यांच्या एका व्हिडिओमुळे लाखो लोकांपर्यंत एखाद्या बाईकची माहिती पोहोचते. चला तर मग, भारतातील अशाच टॉप 10 लोकप्रिय बाईक रायडिंग व्ह्लॉगर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सची ओळख करून घेऊया.

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:20 PM
हे आहेत भारतातील टॉप 10 बाईक रायडिंग इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्ह्लॉगर्स! आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 10 Nikhil Sharma (Mumbiker Nikhil)- सुमारे 40 लाखांहून अधिक सबस्क्राइबर्ससह निखिल शर्मा भारतातील मोटोजगतातील सर्वात प्रभावशाली व्ह्लॉगर्सपैकी एक मानले जातात. त्यांनी KTM Duke 390, Triumph Tiger XCA यांसारख्या बाइक्सवर देशभर आणि विदेशात टुरिंग केले आहे. त्यांची K2K (कन्याकुमारी ते काश्मीर) मोहीम विशेष गाजली. आज त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये प्रवास, बाईक्स, जीवनशैली आणि अॅडव्हेंचर कंटेंटचा समावेश असतो. त्यांचे व्ह्यूज नियमितपणे लाखोंमध्ये जातात.

Nikhil Sharma (Mumbiker Nikhil)- सुमारे 40 लाखांहून अधिक सबस्क्राइबर्ससह निखिल शर्मा भारतातील मोटोजगतातील सर्वात प्रभावशाली व्ह्लॉगर्सपैकी एक मानले जातात. त्यांनी KTM Duke 390, Triumph Tiger XCA यांसारख्या बाइक्सवर देशभर आणि विदेशात टुरिंग केले आहे. त्यांची K2K (कन्याकुमारी ते काश्मीर) मोहीम विशेष गाजली. आज त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये प्रवास, बाईक्स, जीवनशैली आणि अॅडव्हेंचर कंटेंटचा समावेश असतो. त्यांचे व्ह्यूज नियमितपणे लाखोंमध्ये जातात.

2 / 10 Mohammed Salim Khan- MSK हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रॅव्हल मोटोजर्नलिस्टपैकी एक आहेत. त्यांनी आशिया आणि युरोपमधील अनेक देश मोटरसायकलवर फिरून दाखवले आहेत. त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये प्रवास माहिती, खर्च, मार्गदर्शन आणि सांस्कृतिक अनुभव यांचा समावेश असतो. KTM आणि अॅडव्हेंचर बाइक्सवर त्यांचा भर असतो.

Mohammed Salim Khan- MSK हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रॅव्हल मोटोजर्नलिस्टपैकी एक आहेत. त्यांनी आशिया आणि युरोपमधील अनेक देश मोटरसायकलवर फिरून दाखवले आहेत. त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये प्रवास माहिती, खर्च, मार्गदर्शन आणि सांस्कृतिक अनुभव यांचा समावेश असतो. KTM आणि अॅडव्हेंचर बाइक्सवर त्यांचा भर असतो.

3 / 10 Mohit Manocha-‘Ride with Gabi’ चॅनलमुळे मोहित मनोचा हे अॅडव्हेंचर रायडिंग क्षेत्रात प्रसिद्ध झाले. हिमालय, स्पिती व्हॅली, ईशान्य भारत आणि ऑफ-रोड ट्रेल्स हे त्यांच्या कंटेंटचे मुख्य आकर्षण असते. Royal Enfield Himalayan आणि अॅडव्हेंचर टुरर्सवर ते विशेष भर देतात. त्यांची सिनेमॅटिक व्हिडिओ शैली प्रेक्षकांना खूप आवडते.

Mohit Manocha-‘Ride with Gabi’ चॅनलमुळे मोहित मनोचा हे अॅडव्हेंचर रायडिंग क्षेत्रात प्रसिद्ध झाले. हिमालय, स्पिती व्हॅली, ईशान्य भारत आणि ऑफ-रोड ट्रेल्स हे त्यांच्या कंटेंटचे मुख्य आकर्षण असते. Royal Enfield Himalayan आणि अॅडव्हेंचर टुरर्सवर ते विशेष भर देतात. त्यांची सिनेमॅटिक व्हिडिओ शैली प्रेक्षकांना खूप आवडते.

4 / 10 Gautham AG- Gautham AG यांचे ‘Astronaut On Road’ हे चॅनल उत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी आणि स्टोरीटेलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. ते मुख्यतः Royal Enfield Himalayan सारख्या बाइक्सवर लांबच्या अॅडव्हेंचर राईड्स करतात. मोटरसायकल ट्रॅव्हल समुदायात त्यांना खूप मान आहे.

Gautham AG- Gautham AG यांचे ‘Astronaut On Road’ हे चॅनल उत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी आणि स्टोरीटेलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. ते मुख्यतः Royal Enfield Himalayan सारख्या बाइक्सवर लांबच्या अॅडव्हेंचर राईड्स करतात. मोटरसायकल ट्रॅव्हल समुदायात त्यांना खूप मान आहे.

5 / 10 Sagar Sheldekar- सागर शेल्डेकर हे भारतातील सर्वात विश्वासार्ह बाईक रिव्ह्यूअर्सपैकी एक आहेत. PowerDrift मार्फत ते ऑफ-रोड, स्पोर्ट्सबाईक, अॅडव्हेंचर बाईक्स आणि रायडिंग गिअरची माहिती देतात. त्यांची तांत्रिक माहिती आणि प्रेझेंटेशन उत्कृष्ट मानले जाते.

Sagar Sheldekar- सागर शेल्डेकर हे भारतातील सर्वात विश्वासार्ह बाईक रिव्ह्यूअर्सपैकी एक आहेत. PowerDrift मार्फत ते ऑफ-रोड, स्पोर्ट्सबाईक, अॅडव्हेंचर बाईक्स आणि रायडिंग गिअरची माहिती देतात. त्यांची तांत्रिक माहिती आणि प्रेझेंटेशन उत्कृष्ट मानले जाते.

6 / 10 JS Films- JS Films हे सुपरबाईक्स, हायवे रायडिंग आणि प्रवासासाठी ओळखले जातात. Suzuki Hayabusa, Kawasaki आणि BMW सारख्या प्रीमियम बाइक्स त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये दिसतात. त्यांच्या चॅनलवर मोठ्या प्रमाणात युवा प्रेक्षक आहेत.

JS Films- JS Films हे सुपरबाईक्स, हायवे रायडिंग आणि प्रवासासाठी ओळखले जातात. Suzuki Hayabusa, Kawasaki आणि BMW सारख्या प्रीमियम बाइक्स त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये दिसतात. त्यांच्या चॅनलवर मोठ्या प्रमाणात युवा प्रेक्षक आहेत.

7 / 10 Prabhjot Singh- प्रभजोत सिंग हे बाईक टुरिंग आणि लक्झरी ट्रॅव्हल कंटेंटसाठी लोकप्रिय आहेत. BMW GS, Ducati आणि इतर प्रीमियम मोटरसायकल्ससह ते देशभर आणि विदेशात प्रवास करतात. त्यांच्या व्हिडिओंना नियमितपणे लाखो व्ह्यूज मिळतात.

Prabhjot Singh- प्रभजोत सिंग हे बाईक टुरिंग आणि लक्झरी ट्रॅव्हल कंटेंटसाठी लोकप्रिय आहेत. BMW GS, Ducati आणि इतर प्रीमियम मोटरसायकल्ससह ते देशभर आणि विदेशात प्रवास करतात. त्यांच्या व्हिडिओंना नियमितपणे लाखो व्ह्यूज मिळतात.

8 / 10 Deep Ranjan Sachan- दीप रंजन सचान हे मोटरसायकल ट्रॅव्हल आणि अॅडव्हेंचर कंटेंटसाठी ओळखले जातात. ते विविध टुरिंग बाइक्सवर भारतातील दुर्गम भागांचा शोध घेतात. त्यांचे कंटेंट माहितीपूर्ण आणि प्रेरणादायी मानले जाते.

Deep Ranjan Sachan- दीप रंजन सचान हे मोटरसायकल ट्रॅव्हल आणि अॅडव्हेंचर कंटेंटसाठी ओळखले जातात. ते विविध टुरिंग बाइक्सवर भारतातील दुर्गम भागांचा शोध घेतात. त्यांचे कंटेंट माहितीपूर्ण आणि प्रेरणादायी मानले जाते.

9 / 10 Harshit Solanki- हर्षित सोलंकी हे रायडिंग टिप्स, सेफ्टी, ऑफ-रोडिंग आणि बाईक टुरिंग कंटेंटसाठी प्रसिद्ध आहेत. नवीन रायडर्ससाठी त्यांचे व्हिडिओ विशेष उपयुक्त मानले जातात. त्यांनी बाईकिंग समुदायात चांगली विश्वासार्हता निर्माण केली आहे.

Harshit Solanki- हर्षित सोलंकी हे रायडिंग टिप्स, सेफ्टी, ऑफ-रोडिंग आणि बाईक टुरिंग कंटेंटसाठी प्रसिद्ध आहेत. नवीन रायडर्ससाठी त्यांचे व्हिडिओ विशेष उपयुक्त मानले जातात. त्यांनी बाईकिंग समुदायात चांगली विश्वासार्हता निर्माण केली आहे.

10 / 10 Anurag Salgaonkar-अत्यंत नैसर्गिक आणि रिलेटेबल शैलीमुळे अनुराग सलगांवकर यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रोजच्या रायड्सपासून ते लाँग टूरपर्यंत विविध विषयांवर ते कंटेंट तयार करतात. बाईकप्रेमींमध्ये त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे.

Anurag Salgaonkar-अत्यंत नैसर्गिक आणि रिलेटेबल शैलीमुळे अनुराग सलगांवकर यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रोजच्या रायड्सपासून ते लाँग टूरपर्यंत विविध विषयांवर ते कंटेंट तयार करतात. बाईकप्रेमींमध्ये त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे.

Web Title: Top 10 bike riders influencers in india

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:20 PM

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