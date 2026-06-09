हे आहेत भारतातील टॉप 10 बाईक रायडिंग इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्ह्लॉगर्स! आत्ताच जाणून घ्या

भारतात गेल्या काही वर्षांत बाईक टुरिंग आणि अॅडव्हेंचर रायडिंगची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सोशल मीडियाच्या युगात अनेक तरुणांनी मोटरसायकल प्रवासाला केवळ छंद न ठेवता त्याला करिअरचे रूप दिले आहे. यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर हे रायडर्स आपल्या प्रवासातील अनुभव, आव्हाने आणि रोमांचक क्षण लाखो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. हिमालयातील खडतर रस्त्यांपासून ते देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनोख्या ठिकाणांपर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देत आहे. काही व्ह्लॉगर्स ऑफ-रोडिंगमध्ये तर काही लाँग डिस्टन्स टुरिंगमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले आहे. त्यांच्या व्हिडिओंमधून नवीन बाईक्स, रायडिंग गिअर, सुरक्षा उपाय आणि प्रवास नियोजनाबाबत मौल्यवान माहिती मिळते. त्यामुळे ते केवळ मनोरंजनच नाही तर बाईकप्रेमींसाठी मार्गदर्शकाची भूमिकाही बजावत आहेत. आज हे इन्फ्लुएन्सर्स ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठीही महत्त्वाचे मार्केटिंग पार्टनर बनले आहेत. त्यांच्या एका व्हिडिओमुळे लाखो लोकांपर्यंत एखाद्या बाईकची माहिती पोहोचते. चला तर मग, भारतातील अशाच टॉप 10 लोकप्रिय बाईक रायडिंग व्ह्लॉगर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सची ओळख करून घेऊया.