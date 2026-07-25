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CJP Protest :भारतीय तरुणांसाठी आजचा दिवस ऐतेहासिक ,नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिन यांनी आनंद व्यक्त केला.

Updated On: Jul 25, 2026 | 09:44 PM IST
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सारांश

नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत केले असून, हा भारतातील तरुणांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ओस्लो दौऱ्यादरम्यान हेले लिंग यांनी पत्रकार स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार

ओस्लो: नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग यांनी शनिवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर आनंद व्यक्त केला. त्यांनी याला “भारतातील तरुणांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस” ​​म्हटले. दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये, हेले लिंग यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर मंतर येथे जल्लोष करणाऱ्या आंदोलकांचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला. हेले लिंग या त्याच नॉर्वेजियन पत्रकार आहेत, ज्या ओस्लोमध्ये पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारून चर्चेत आल्या होत्या. हेले लिंग ‘डाग्सॅव्हिसन’ या नॉर्वेजियन वृत्तपत्रासाठी काम करतात.

  • पंतप्रधान मोदींना एक प्रश्न विचारल्यानंतर हेले लिंग प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या.
  • धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
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पंतप्रधान मोदींना एक प्रश्न विचारल्यानंतर हेले लिंग प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या.

हेले लिंग यांनी पंतप्रधान मोदींना विचारले, “तुम्ही जगातील सर्वात स्वतंत्र माध्यमांकडून काही प्रश्न का घेत नाही?” हा व्हिडिओ नंतर सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय झाला. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर ओस्लोमध्ये होते. नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोअर यांच्यासोबतची संयुक्त पत्रकार परिषद संपवून ते निघत असताना, लिंग यांनी त्यांना हा प्रश्न विचारला. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी प्रतिसाद दिला नाही.

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धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ नवी दिल्लीतील जंतर मंतरसह देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला. ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करताना प्रधान म्हणाले की, त्यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधानांना पाठवला आहे. ते म्हणाले, “गेल्या १० दिवसांतील घटनांमुळे मी व्यथित झालो आहे. हा माझ्यासाठी वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही.”

Web Title: Cjp protest norwegian journalist helle linn expressed happiness calling today a historic day for indian youth

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Published On: Jul 25, 2026 | 09:44 PM

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