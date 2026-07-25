‘संवादानेच प्रश्न सुटतात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया, आंदोलनावर मांडली स्पष्ट भूमिका

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर झालेल्या या घडामोडीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर कोणाचा विजय किंवा पराभव झाला, यापेक्षा समाजाच्या हितासाठी योग्य निर्णय होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले की, कोणताही प्रश्न संवादाच्या माध्यमातून सोडवता येतो. संघर्ष आवश्यक असला तरी तो शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गानेच व्हायला हवा. त्यांनी आपल्या आंदोलनांचा उल्लेख करत सांगितले की, त्यांनी आयुष्यात अनेक उपोषणे केली, मात्र कधीही हिंसेचा मार्ग स्वीकारला नाही. समाजहितासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहणे हीच खरी लोकशाही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
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विद्यार्थ्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवर आवाज उठवला आणि त्यातून मोठी चर्चा निर्माण झाली, असे सांगत अण्णा हजारे यांनी युवकांच्या सहभागाचेही कौतुक केले. त्याचवेळी सरकारने दडपशाहीऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.
यापूर्वी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी अहिल्यानगर येथे मौन आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी नीट पेपरफुटी, बेरोजगारी आणि भरती प्रक्रियेतील अडचणींसारख्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली होती. नागरिकांच्या भावना समजून घेत संवादातून तोडगा काढणे ही लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी तेव्हाही म्हटले होते.
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दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतरवरील आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. CJP चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला.
CJP च्या म्हणण्यानुसार, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा, आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि आंदोलनादरम्यान प्रभावित झालेल्यांना आर्थिक मदतीबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींवर देशभरात चर्चा सुरू असून, अण्णा हजारेंनी दिलेला संवाद, संयम आणि अहिंसेचा संदेश या संपूर्ण प्रकरणात विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.