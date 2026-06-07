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या आहेत जगातील सर्वात महागड्या 10 कार! : Top 10 Most Expensive Cars in World

कार ही केवळ प्रवासाचे साधन नसून अनेकांसाठी ती प्रतिष्ठा, तंत्रज्ञान आणि वैभवाचे प्रतीक असते. जगभरातील काही वाहन उत्पादक कंपन्या अशा कार तयार करतात ज्यांच्या किंमती ऐकूनही आश्चर्य वाटते. या कारमध्ये अत्याधुनिक अभियांत्रिकी, दुर्मिळ साहित्य, मर्यादित उत्पादन आणि ग्राहकांच्या आवडीनुसार केलेले खास कस्टमायझेशन यांचा संगम पाहायला मिळतो. काही कार तर केवळ एक किंवा दोनच युनिट्समध्ये तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या वाहनांपेक्षा कलाकृती आणि संग्राहकांसाठी अमूल्य ठेवा मानल्या जातात. जाणून घेऊया जगातील १० सर्वात महागड्या आणि आलिशान कार्सबद्दल...

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:30 PM
या आहेत जगातील सर्वात महागड्या 10 कार! : Top 10 Most Expensive Cars in World
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1 / 10 Bugatti Divo-सुमारे ५.८ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार ट्रॅक परफॉर्मन्ससाठी विशेष विकसित करण्यात आली आहे. अत्यंत मर्यादित उत्पादन आणि उत्कृष्ट हँडलिंगमुळे ती संग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहे.

Bugatti Divo-सुमारे ५.८ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार ट्रॅक परफॉर्मन्ससाठी विशेष विकसित करण्यात आली आहे. अत्यंत मर्यादित उत्पादन आणि उत्कृष्ट हँडलिंगमुळे ती संग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहे.

2 / 10 Pagani Huayra Codalunga-सुमारे ७.४ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार १९६० च्या दशकातील रेसिंग कारपासून प्रेरित आहे. लांब मागील भाग आणि आकर्षक एरोडायनामिक डिझाइन तिची ओळख आहे.

Pagani Huayra Codalunga-सुमारे ७.४ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार १९६० च्या दशकातील रेसिंग कारपासून प्रेरित आहे. लांब मागील भाग आणि आकर्षक एरोडायनामिक डिझाइन तिची ओळख आहे.

3 / 10 Mercedes-Maybach Exelero-सुमारे ८ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार मूळतः टायर चाचणीसाठी तयार करण्यात आली होती. लक्झरी आणि उच्च कार्यक्षमतेचे अद्वितीय मिश्रण म्हणून ती प्रसिद्ध आहे.

Mercedes-Maybach Exelero-सुमारे ८ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार मूळतः टायर चाचणीसाठी तयार करण्यात आली होती. लक्झरी आणि उच्च कार्यक्षमतेचे अद्वितीय मिश्रण म्हणून ती प्रसिद्ध आहे.

4 / 10 Bugatti Centodieci-सुमारे ९ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार १९९० च्या EB110 मॉडेलला श्रद्धांजली म्हणून विकसित करण्यात आली. फक्त १० युनिट्स तयार झाल्याने तिची दुर्मिळता अधिक वाढते.

Bugatti Centodieci-सुमारे ९ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार १९९० च्या EB110 मॉडेलला श्रद्धांजली म्हणून विकसित करण्यात आली. फक्त १० युनिट्स तयार झाल्याने तिची दुर्मिळता अधिक वाढते.

5 / 10 Rolls-Royce Sweptail-सुमारे १३ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार एका ग्राहकाच्या विशेष मागणीनुसार तयार करण्यात आली. लक्झरी यॉट्स आणि क्लासिक कार डिझाइनपासून प्रेरित असलेली ही एकमेव कार आहे.

Rolls-Royce Sweptail-सुमारे १३ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार एका ग्राहकाच्या विशेष मागणीनुसार तयार करण्यात आली. लक्झरी यॉट्स आणि क्लासिक कार डिझाइनपासून प्रेरित असलेली ही एकमेव कार आहे.

6 / 10 SP Automotive Chaos-सुमारे १४ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही ग्रीक हायपरकार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. २,००० हून अधिक हॉर्सपॉवर क्षमतेमुळे ती जगातील सर्वात वेगवान कारमध्ये गणली जाते.

SP Automotive Chaos-सुमारे १४ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही ग्रीक हायपरकार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. २,००० हून अधिक हॉर्सपॉवर क्षमतेमुळे ती जगातील सर्वात वेगवान कारमध्ये गणली जाते.

7 / 10 Pagani Zonda HP Barchetta-सुमारे १७ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार फक्त तीन युनिट्समध्ये तयार करण्यात आली. याची ओपन-टॉप रचना आणि कार्बन फायबर बॉडी तिला अत्यंत खास बनवते.

Pagani Zonda HP Barchetta-सुमारे १७ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार फक्त तीन युनिट्समध्ये तयार करण्यात आली. याची ओपन-टॉप रचना आणि कार्बन फायबर बॉडी तिला अत्यंत खास बनवते.

8 / 10 Bugatti La Voiture Noire-सुमारे १८.७ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार जगातील सर्वात खास हायपरकारपैकी एक आहे. ८.०-लिटर W16 इंजिनमुळे ती अविश्वसनीय शक्ती आणि वेग प्रदान करते.

Bugatti La Voiture Noire-सुमारे १८.७ दशलक्ष डॉलर किंमतीची ही कार जगातील सर्वात खास हायपरकारपैकी एक आहे. ८.०-लिटर W16 इंजिनमुळे ती अविश्वसनीय शक्ती आणि वेग प्रदान करते.

9 / 10 Rolls-Royce Boat Tail-सुमारे २८ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार केवळ काही निवडक ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आली. याच्या मागील भागाची रचना लक्झरी यॉटसारखी असून त्यात खास पिकनिक सूटही आहे.

Rolls-Royce Boat Tail-सुमारे २८ दशलक्ष डॉलर किंमत असलेली ही कार केवळ काही निवडक ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आली. याच्या मागील भागाची रचना लक्झरी यॉटसारखी असून त्यात खास पिकनिक सूटही आहे.

10 / 10 Rolls-Royce La Rose Noire Droptail-जगातील सर्वात महागड्या कारपैकी एक मानली जाणारी ही कार सुमारे ३० दशलक्ष डॉलर किंमतीची आहे. फ्रेंच ब्लॅक रोजपासून प्रेरित असलेल्या या कारमध्ये अतिशय दुर्मिळ हस्तकलेचा वापर करण्यात आला आहे.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail-जगातील सर्वात महागड्या कारपैकी एक मानली जाणारी ही कार सुमारे ३० दशलक्ष डॉलर किंमतीची आहे. फ्रेंच ब्लॅक रोजपासून प्रेरित असलेल्या या कारमध्ये अतिशय दुर्मिळ हस्तकलेचा वापर करण्यात आला आहे.

Web Title: Top 10 most expensive cars in world auto sector world

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Published On: Jun 07, 2026 | 09:30 PM

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