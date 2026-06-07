या आहेत जगातील सर्वात महागड्या 10 कार! : Top 10 Most Expensive Cars in World

कार ही केवळ प्रवासाचे साधन नसून अनेकांसाठी ती प्रतिष्ठा, तंत्रज्ञान आणि वैभवाचे प्रतीक असते. जगभरातील काही वाहन उत्पादक कंपन्या अशा कार तयार करतात ज्यांच्या किंमती ऐकूनही आश्चर्य वाटते. या कारमध्ये अत्याधुनिक अभियांत्रिकी, दुर्मिळ साहित्य, मर्यादित उत्पादन आणि ग्राहकांच्या आवडीनुसार केलेले खास कस्टमायझेशन यांचा संगम पाहायला मिळतो. काही कार तर केवळ एक किंवा दोनच युनिट्समध्ये तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या वाहनांपेक्षा कलाकृती आणि संग्राहकांसाठी अमूल्य ठेवा मानल्या जातात. जाणून घेऊया जगातील १० सर्वात महागड्या आणि आलिशान कार्सबद्दल...