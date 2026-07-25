शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Latest News »
  • Abhijit Deepkes Post Following Union Education Minister Dharmendra Pradhans Resignation

Abhijit Deepke’s First Post: “हाताला पट्टी… हातात संविधान!” अभिजीत दीपके यांच्या एका पोस्टने वेधलं सर्वाचे लक्ष

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

Abhijit Deepke's First Post: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयानंतर जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला. दरम्यान, क्रॉकोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली.

Abhijit Deepke's First Post After Dharmendra Pradhan's Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Abhijit Deepke's First Post After Dharmendra Pradhan's Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया) Abhijit Deepke's First Post After Dharmendra Pradhan's Resignation (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला
  • सरकारच्या निर्णयानंतर जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला.
  • क्रॉकोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी आंदोलनातील संघर्ष दर्शवणारी पोस्ट शेअर
  • सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Abhijit Deepke’s First Post After Dharmendra Pradhan’s Resignation: दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्र सरकारने धर्मेद्र प्रधान यांना पदावरून हटवले आहे. विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर तीन प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या. यात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख अट होती. सरकारसोबत काल च्या बैठकीनंतर आज दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरकारला अल्टीमेटम देण्यात आला होता. आज पुन्हा बैठक होणार होती. पण आजच्या बैठकीपुर्वीच सरकारने धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेत त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या निर्णयानंतर जंतर मंतरवर मोठा जल्लोष पाहायला मिळाला. क्रॉकोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांने एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमधून आंदोलन करताना झालेला त्रास दर्शवत आहे.

काय आहे अभिजित दीपके यांची पोस्ट…

गेल्या 36 दिवसांपासून आंदोलन सुरु होते. यामध्ये दिल्लीतील पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर जोरदार मारहाण करण्यात आली. खाणे- पाणी सगळे बंद करुन विद्यार्थ्यांना त्रास देण्यात आला. हे सर्व असताना मात्र विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. अभिजित दीपके यांच्या पोस्टमध्ये हाताला पट्टी बांधली असून हातात संविधान घेत Thank You असे लिहित पोस्ट शेअर केली आहे.

चर्चेच्या केंद्रस्थानी

एकंदरीत, विद्यार्थी आंदोलनानंतर घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्ट, विविध नेत्यांची वक्तव्ये आणि कलाकारांच्या प्रतिक्रिया यामुळे हा विषय अजूनही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. पुढील काळात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतात आणि शिक्षण व्यवस्थेत कोणते बदल केले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

मराठमोळ्या अभिजीत दिपकेसाठी दाक्षिणात्य अभिनेत्रीची खास पोस्ट! ज्योतिका म्हणते, “मला माझ्या मुलाला तुझ्यासारखा…”

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना समर्थन

या आंदोलनात देशभरातील अनेक विद्यार्थी संघटना आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनीही पाठिंबा दिला होता. काही कलाकारांनी सोशल मीडियावरून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिले, तर काहीजण प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यामुळे या आंदोलनाची चर्चा केवळ राजधानीपुरती मर्यादित न राहता देशभरात झाली. सोशल मीडियावरही या घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण विद्यार्थ्यांच्या संयम आणि एकतेचे कौतुक करत आहेत, तर काहींच्या मते शिक्षण व्यवस्थेतील उर्वरित प्रश्नांवरही तितक्याच गांभीर्याने काम होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा विषय अजूनही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन

Web Title: Abhijit deepkes post following union education minister dharmendra pradhans resignation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मराठमोळ्या अभिजीत दिपकेसाठी दाक्षिणात्य अभिनेत्रीची खास पोस्ट! ज्योतिका म्हणते, “मला माझ्या मुलाला तुझ्यासारखा…”
1

मराठमोळ्या अभिजीत दिपकेसाठी दाक्षिणात्य अभिनेत्रीची खास पोस्ट! ज्योतिका म्हणते, “मला माझ्या मुलाला तुझ्यासारखा…”

“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन
2

“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन

Sonam Wangchuk: ‘आता जबाबदारीनंतर सुधारणा हव्यात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांची पहिली प्रतिक्रिया
3

Sonam Wangchuk: ‘आता जबाबदारीनंतर सुधारणा हव्यात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांची पहिली प्रतिक्रिया

Dharmendra Pradhan Resigns: मोदी सरकार झुकले! विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा
4

Dharmendra Pradhan Resigns: मोदी सरकार झुकले! विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhijit Deepke’s First Post: “हाताला पट्टी… हातात संविधान!” अभिजीत दीपके यांच्या एका पोस्टने वेधलं सर्वाचे लक्ष

Abhijit Deepke’s First Post: “हाताला पट्टी… हातात संविधान!” अभिजीत दीपके यांच्या एका पोस्टने वेधलं सर्वाचे लक्ष

Jul 25, 2026 | 05:10 PM
धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याने लढा थांबणार नाही, पंतप्रधानांनी माफी मागेपर्यंत…; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा

धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याने लढा थांबणार नाही, पंतप्रधानांनी माफी मागेपर्यंत…; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा

Jul 25, 2026 | 04:51 PM
Quantum Computing Startup: भारतात बनवले स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर; ‘या’ तीन भारतीयांची यशोगाथा एकदा वाचाच..

Quantum Computing Startup: भारतात बनवले स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर; ‘या’ तीन भारतीयांची यशोगाथा एकदा वाचाच..

Jul 25, 2026 | 04:51 PM
Russia-Ukraine: युक्रेनच्या ‘या’ महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, 10,000 किमी पल्ला

Russia-Ukraine: युक्रेनच्या ‘या’ महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, 10,000 किमी पल्ला

Jul 25, 2026 | 04:45 PM
हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’

हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’

Jul 25, 2026 | 04:45 PM
Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?

Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?

Jul 25, 2026 | 04:43 PM
Donald Trump: मी गेल्यानंतर तुमचे काय होईल? ट्रम्प यांनी घातली ‘2028’ ची टोपी, व्हाईट हाऊस पत्रकार परिषदेत पत्रकारांवर बोचरी टीका

Donald Trump: मी गेल्यानंतर तुमचे काय होईल? ट्रम्प यांनी घातली ‘2028’ ची टोपी, व्हाईट हाऊस पत्रकार परिषदेत पत्रकारांवर बोचरी टीका

Jul 25, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा