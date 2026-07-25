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Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला धक्का; पदकाची दावेदार तूलिका मानवर NADA ची कारवाई, प्रकरण काय?

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:31 PM IST
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सारांश

Nada action against judoka tulika maan before commonwealth: २०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या पार्श्वभूमीवर भारताला मोठा धक्का बसला आहे. २०२२ ची रौप्यपदक विजेती ज्युडोपटू तुलिका मान हिला राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेने (नाडा) तात्पुरते निलंबित केले आहे.

Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला धक्का; पदकाची दावेदार तूलिका मानवर NADA ची कारवाई, प्रकरण काय?
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विस्तार
  • Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला धक्का
  • पदकाची दावेदार तूलिका मानवर NADA ची कारवाई
  • राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर
राष्ट्रकुल क्रीडा २०२६ च्या स्पर्धेत (Commonwealth Games 2026) भारताच्या पदकाच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेती ज्युडोपटू तुलिका मान हिला राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेने (NADA) तात्पुरते निलंबित केले आहे. यामुळे, ती ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल खेळांमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही. गेल्या १२ महिन्यांत तीन वेळा तिच्या निवासाची माहिती दाखल करण्यात ( Whereabout) अयशस्वी ठरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

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नाडाच्या कारवाईनंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर

नाडाने तुलिका मानवर गेल्या १२ महिन्यांत तीन वेळा वेअरअबाउट्स (Whereabout) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर, एजन्सीने तिला नोटीस बजावत तात्पुरती निलंबनाची कारवाई केली. यामुळे, तिला भारतीय ज्युडो संघातून काढून टाकण्यात आले आहे. वृत्तसंस्थेशी बोलताना ज्युडो प्रशिक्षकाने सांगितले की, तुलिकाने १२ महिन्यांत तीन वेळा वेअरअबाउट्स नियमांचे उल्लंघन केले होते. नाडाने नोटीस बजावल्यानंतर तिला संघातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

खेळाडूने माहिती देणे आवश्यक

वाडाच्या (WADA) नियमांनुसार, कोणत्याही १२ महिन्यांच्या कालावधीत तीन वेळा माहिती दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यास, चाचण्या चुकल्यास किंवा या दोन्ही गोष्टी घडल्यास डोपिंग-विरोधी नियमांचे उल्लंघन होते. नोंदणीकृत चाचणी गटातील खेळाडूंनी त्यांच्या प्रशिक्षणाची आणि निवासाची माहिती नियमितपणे दाखल करणे आणि स्पर्धेबाहेरील चाचणीसाठी उपलब्ध राहण्याकरिता दररोज ६० मिनिटांचा वेळ देणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

२०२२ मध्ये रौप्य पदक जिंकले

तुलिका मान हिने बर्मिंगहॅम कॉमनवेल्थ गेम्स २०२२ मध्ये महिलांच्या +७८ किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकून भारताला गौरव मिळवून दिला. ग्लासगोमध्येही ती चांगली कामगिरी करून पदक जिंकेल अशी अपेक्षा होती. यापूर्वी गुरुवारी, भारतीय ज्युडो संघाला आणखी एक धक्का बसला. पुरुषांच्या -७३ किलो वजनी गटातील खेळाडू अरुण कुमार याला स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आले. स्पर्धेपूर्वी झालेल्या डोपिंग चाचणीत अपयशी ठरल्याने स्पर्धेतून अपात्र ठरणारा तो पहिला भारतीय ज्युडोपटू ठरला आहे.

भारतीय ज्युडो संघ अद्याप ग्लासगोसाठी रवाना झालेला नाही. ज्युडो स्पर्धा ३१ जुलैपासून सुरू होत असून, संघ २७ जुलै रोजी रवाना होणार आहे.

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Web Title: Commonwealth games 2026 tulika maan nada suspension judo player out

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Published On: Jul 25, 2026 | 05:31 PM

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