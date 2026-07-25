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भारत पाकिस्तानची बॅंड वाजवण्यास सज्ज; पुरुष अन् महिला संघ प्रत्येकी 2 सामने खेळणार, काय आहे वेळापत्रक?

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:33 PM IST
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सारांश

युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिप २०२६ ही एफआयएच हॉकी ५एस विश्वचषक २०२६ साठी एक प्रकारची पात्रता असणार आहे. आशियातील सर्वात यशस्वी युवा हॉकी खेळाडू वर्ल्डकपमध्ये जागा मिळवण्यासाठी लढाई लढत आहेत.

भारत पाकिस्तानची बॅंड वाजवण्यास सज्ज; पुरुष अन् महिला संघ प्रत्येकी 2 सामने खेळणार, काय आहे वेळापत्रक?

भारत पाकिस्तान आमनेसामने (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • ओमानमध्ये सुरू आहे एशियन चॅम्पियनशिप २०२६
  • भारतीय सब-ज्युनियर पुरुष आणि महिला संघाची विजयी मालिका
  • आज भारत पाकिस्तान भिडणार
Hockey5s Asian Championship 2026: सध्या ओमानमध्ये म्हणजेच ओमानच्या राजधानी असलेल्या मस्कत येथे FIH यूथ हॉकी5s एशियन चॅम्पियनशिप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. 20 जुळीपासून ही स्पर्धा सुरू झाली होती. स्पर्धा सुरू झाल्यापासून भारतीय पुरुष संघ 4 पाइकी 4 सामन्यांत (Hockey) शानदार खेळ करत असल्याचे दिसून आले. आज भारतीय (IND Vs PAK) सब-ज्युनिअर पुरुष आणि महिला संघाने आपल्या विजयाचे सातत्य कायम ठेवले आहे. महिला संघाने कजाकीस्तान संघाचा 10-0 ने पराभव केला आहे.  तर पुरुष संघाने बांग्लादेश संघाचा पराभव केला आहे.

24 जुलै रोजी भारतीय पुरुष संघ 2 सामने खेळणार आहे. ज्यामध्ये पहिला सामना ओमानविरुद्ध होणार आहे. तर दुसरा सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. याआधी भारतीय पुरुष संघ मागील 4 सामन्यात बांग्लादेशला 2 वेळेस तर ओमान आणि पाकिस्तानला पराभूत करून आली आहे.

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युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिप २०२६ ही एफआयएच हॉकी ५एस विश्वचषक २०२६ साठी एक प्रकारची पात्रता असणार आहे. आशियातील सर्वात यशस्वी युवा हॉकी खेळाडू वर्ल्डकपमध्ये जागा मिळवण्यासाठी लढाई लढत आहेत. भारतीय संघ 24 जुलै रोजी म्हणजे आज भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता आपला पहिला सामना ओमानविरुद्ध खेळणार आहे. तर दुसरा सामना पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय वेळेनुसार 10.30 वाजता सुरू होणार आहे.

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या स्पर्धेत पुरुष आणि महिला संघ खेळत आहेत. ही स्पर्धा 25 जुलैपर्यंत चालू राहणार आहे. या स्पर्धेत शेवटचे दोन सामने अत्यंत रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. भारत अन् पाकिस्तान आमनेसामने येणार असल्याने चाहते खुश झाले आहेत. भारतीय पुरुष संघ आणि महिला संघ आज प्रत्येकी दोन सामने खेळणार आहेत. पहिलं सामना भारत आणि चीन यांच्यात होणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8.30 वाजता सुरू होणार आहे. तर दुसरा सामना रात्री 10 वाजता उझबेकिस्तानशी होणार आहे.

ओमानची राजधानी मस्कत येथे सुरू असलेल्या FIH यूथ हॉकी5s एशियन चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये भारतीय सब-ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाने आपल्या विजयाचा धडाका कायम ठेवला आहे. २४ जुलै रोजी पार पडलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या दोन सामन्यांत भारतीय संघाने प्रतिस्पर्धी संघांना धूळ चारल्याचे पाहायला मियालले.  रात्री पार पडलेल्या हाय-व्होल्टेज महामुकाबल्यात भारताने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा ७-३ असा दणदणीत पराभव केला.

Web Title: Indian hockey mens and womens team each 2 matches today hockey5s asian championship 2026

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Published On: Jul 25, 2026 | 05:33 PM

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