IranWarning :५०० मीटर अमेरेकी सैन्यापासून दूर रहा , इराणने आखातातल्या नागरिकांना केलं खुलं आवाहन

इराण अमेरिका युद्धात आता वेळ झाली आहे , एकमेकांचे नागरिक मारण्याची . अमेरिकेने गेल्या १३ दिवसात इराणवर वाढवलेल्या सैन्य हल्ल्यामुळे इराण सुद्धा प्रतिउत्तर देत आहे . यामध्ये इराणने आखाती देशातील अमेरिकन सैन्य स्थळावरचे हल्ले तीव्र करून बऱ्यापैकी स्थळे उध्वस्त झाल्यामुळे अमेरिकन सैनिक आणि काही डिप्लोमॅट्स हे आता गल्फ देशातील हॉटेल्स आणि इतर काही इमारतीमध्ये लपून बसत आहेत . आणी तिथून ते इराण वर हल्ले करत आहेत . यावर प्रतिबंध म्हणून इराणला त्यांच्या लोकेशन ची माहिती मिळाली असून , इराणने त्यांच्यावर हल्ले करण्यापूर्वी तेथील जवळपास राहणाऱ्या आखातातील नागरिकांना अमेरिकी सैन्या पासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे .
IRGC ने आपले ताजे विधान प्रसारित करून सांगितले आहे कि , अमेरिकेचे सैनिक हे आपली हार लपवण्यासाठी सामान्य नागरिकांना ढाल बनवत आहेत . यासाठी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी सैनिकांच्या गुप्त ठिकाणांपासून अर्ध्या किलोमीटरवर रहावे .
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याच दरम्यान इराणच्या विदेश मंत्री अब्बास अरागची यांनी वाशिंग्टनच्या सैन्य धमकीवर तिखट पलटवार करताना त्यांनी स्पष्ट केले आहे कि , जर अमेरिका आणखी हल्ले वाढवत असेल तर , इराणकडून अमेरिकेला असे प्रतिउत्तर मिळेल कि अमेरिकेने त्याची अपेक्षाही केली नसेल . त्याच बरोबर इराणी मंत्र्यांनी सांगितले आहे कि , युद्ध थांबवायचे असेल तर एकमेव मार्ग आहे , राजकीय कूटनीती आणि चर्चा . ताकदीची दहशत दाखवून कोणीही आम्हाला शमवू शकत नाही . हे सुद्धा स्पष्ट करायला इराणचे विदेश मंत्री विसरले नाही .कारण इराण आपली स्वतःची संप्रभुता वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो .
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वाशिंग्टनचा इराणवर आत्तापर्यंत चा सर्वात मोठा हल्ला करण्याचा इशारा
दुसऱ्या बाजूला ट्रम्प यांनी अमेरिकेची एका मोठ्या हल्ल्याची तयारी झाल्याचे सांगितले आहे . असा हल्ला कि इराणने अजून पहिलाच नाही असा . तसेच ट्रम्प यांनी पुढे असेही सांगितले कि पेंटागॉनचा हल्ला करायचा प्लॅन सगळं तयार झाला आहे . फक्त त्यांना हो बोलण्याची गरज आहे . ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल वर पोस्ट करत म्हंटले आहे कि , इराणला त्याच्या कृत्यांसाठी अजून पुरेशी शिक्षा झालेली नाही, आणि अमेरिका आता कठोर कारवाई करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.”
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या या विधानाने आखातातील चिंता आणखी वाढली आहे . हि स्तिथी बघून ब्रिटन ने हि आपले सैन्य सैन्य तयार ठेवले आहे . त्यांनी आपले बेस अमेरिकेला दिले आहेत . त्यावरून एक हल्ला सुद्धा केला आहे .
याच बरोबर ट्रम्प यांनी रशियाचे पुतीन आणीन चीनच्या जी शिंगपिंग यांनाही आक्रमक शब्दात इशारा दिला आहे , कि त्यांनी इराणला शस्त्रे पुरवणे बंद केले पाहिजे . कारण रशिया युक्रेन युद्धात त्यांनी युक्रेनला शस्त्रे पुरवले नसल्याचे सांगितले आहे .