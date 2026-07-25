शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Warning Stay 500 Meters Away From Us Forces Iran Issues An Open Appeal To Civilians In The Gulf

IranWarning :५०० मीटर अमेरेकी सैन्यापासून दूर रहा , इराणने आखातातल्या नागरिकांना केलं खुलं आवाहन

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

इराणने आखातातील नागरिक यांना अमेरिकन लष्करी तळांपासून किमान **५०० मीटर अंतर राखण्याचे** आवाहन केले आहे. वाढत्या इराण-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अनपेक्षित घटना किंवा लष्करी कारवाई टाळण्यासाठी हा इशारा देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या आवाहनामुळे आखातातील प्रादेशिक सुरक्षेबाबत चिंता अधिक वाढली आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

इराण अमेरिका युद्धात आता वेळ झाली आहे , एकमेकांचे नागरिक मारण्याची . अमेरिकेने गेल्या १३ दिवसात इराणवर वाढवलेल्या सैन्य हल्ल्यामुळे इराण सुद्धा प्रतिउत्तर देत आहे . यामध्ये इराणने आखाती देशातील अमेरिकन सैन्य स्थळावरचे हल्ले तीव्र करून बऱ्यापैकी स्थळे उध्वस्त झाल्यामुळे अमेरिकन सैनिक आणि काही डिप्लोमॅट्स हे आता गल्फ देशातील हॉटेल्स आणि इतर काही इमारतीमध्ये लपून बसत आहेत . आणी तिथून ते इराण वर हल्ले करत आहेत . यावर प्रतिबंध म्हणून इराणला त्यांच्या लोकेशन ची माहिती मिळाली असून , इराणने त्यांच्यावर हल्ले करण्यापूर्वी तेथील जवळपास राहणाऱ्या आखातातील नागरिकांना अमेरिकी सैन्या पासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे .
IRGC ने आपले ताजे विधान प्रसारित करून सांगितले आहे कि , अमेरिकेचे सैनिक हे आपली हार लपवण्यासाठी सामान्य नागरिकांना ढाल बनवत आहेत . यासाठी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी सैनिकांच्या गुप्त ठिकाणांपासून अर्ध्या किलोमीटरवर रहावे .

Russia-Ukraine: युक्रेनच्या ‘या’ महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, 10,000 किमी पल्ला

याच दरम्यान इराणच्या विदेश मंत्री अब्बास अरागची यांनी वाशिंग्टनच्या सैन्य धमकीवर तिखट पलटवार करताना त्यांनी स्पष्ट केले आहे कि , जर अमेरिका आणखी हल्ले वाढवत असेल तर , इराणकडून अमेरिकेला असे प्रतिउत्तर मिळेल कि अमेरिकेने त्याची अपेक्षाही केली नसेल . त्याच बरोबर इराणी मंत्र्यांनी सांगितले आहे कि , युद्ध थांबवायचे असेल तर एकमेव मार्ग आहे , राजकीय कूटनीती आणि चर्चा . ताकदीची दहशत दाखवून कोणीही आम्हाला शमवू शकत नाही . हे सुद्धा स्पष्ट करायला इराणचे विदेश मंत्री विसरले नाही .कारण इराण आपली स्वतःची संप्रभुता वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो .

GulfCrisis: जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामको धोक्यात ,सौदी , जिजान ,यानबूवर हुतींचे हल्ले

वाशिंग्टनचा इराणवर आत्तापर्यंत चा सर्वात मोठा हल्ला करण्याचा इशारा
दुसऱ्या बाजूला ट्रम्प यांनी अमेरिकेची एका मोठ्या हल्ल्याची तयारी झाल्याचे सांगितले आहे . असा हल्ला कि इराणने अजून पहिलाच नाही असा . तसेच ट्रम्प यांनी पुढे असेही सांगितले कि पेंटागॉनचा हल्ला करायचा प्लॅन सगळं तयार झाला आहे . फक्त त्यांना हो बोलण्याची गरज आहे . ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल वर पोस्ट करत म्हंटले आहे कि , इराणला त्याच्या कृत्यांसाठी अजून पुरेशी शिक्षा झालेली नाही, आणि अमेरिका आता कठोर कारवाई करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.”
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या या विधानाने आखातातील चिंता आणखी वाढली आहे . हि स्तिथी बघून ब्रिटन ने हि आपले सैन्य सैन्य तयार ठेवले आहे . त्यांनी आपले बेस अमेरिकेला दिले आहेत . त्यावरून एक हल्ला सुद्धा केला आहे .
याच बरोबर ट्रम्प यांनी रशियाचे पुतीन आणीन चीनच्या जी शिंगपिंग यांनाही आक्रमक शब्दात इशारा दिला आहे , कि त्यांनी इराणला शस्त्रे पुरवणे बंद केले पाहिजे . कारण रशिया युक्रेन युद्धात त्यांनी युक्रेनला शस्त्रे पुरवले नसल्याचे सांगितले आहे .

Web Title: Iran warning stay 500 meters away from us forces iran issues an open appeal to civilians in the gulf

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 05:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GulfCrisis: जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामको धोक्यात ,सौदी , जिजान ,यानबूवर हुतींचे हल्ले
1

GulfCrisis: जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामको धोक्यात ,सौदी , जिजान ,यानबूवर हुतींचे हल्ले

GulfCrisis :आखातातील संकटाने तेलाला दिले पंख!
2

GulfCrisis :आखातातील संकटाने तेलाला दिले पंख!

Erbil Strike: इराकमधील अमेरिकी तळाजवळ 7 मोठे स्फोट; संपूर्ण मध्य पूर्वेत हाय-अलर्ट, US-Iran संघर्षाने जागतिक बाजारात धुमाकूळ
3

Erbil Strike: इराकमधील अमेरिकी तळाजवळ 7 मोठे स्फोट; संपूर्ण मध्य पूर्वेत हाय-अलर्ट, US-Iran संघर्षाने जागतिक बाजारात धुमाकूळ

BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?
4

BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

Jul 25, 2026 | 10:29 PM
Wardha : २.४९ लाख पशुधनाला लस; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकारावर उपचार; पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम

Wardha : २.४९ लाख पशुधनाला लस; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकारावर उपचार; पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम

Jul 25, 2026 | 10:16 PM
४.५० कोटींचा वर्धा मर्चेंट नागरी सहकारी पतसंस्थेचा घोटाळा उघड; पुरावे जमा करण्याचे पोलिस प्रशासनाचे गुंतवणूकदारांना आवाहन

४.५० कोटींचा वर्धा मर्चेंट नागरी सहकारी पतसंस्थेचा घोटाळा उघड; पुरावे जमा करण्याचे पोलिस प्रशासनाचे गुंतवणूकदारांना आवाहन

Jul 25, 2026 | 10:00 PM
‘संवादानेच प्रश्न सुटतात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया, आंदोलनावर मांडली स्पष्ट भूमिका

‘संवादानेच प्रश्न सुटतात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया, आंदोलनावर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jul 25, 2026 | 09:45 PM
CJP Protest :भारतीय तरुणांसाठी आजचा दिवस ऐतेहासिक ,नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिन यांनी आनंद व्यक्त केला.

CJP Protest :भारतीय तरुणांसाठी आजचा दिवस ऐतेहासिक ,नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिन यांनी आनंद व्यक्त केला.

Jul 25, 2026 | 09:44 PM
Big Breaking: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्णय; आता ‘हा’ नेता असणार देशाचा शिक्षण मंत्री

Big Breaking: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्णय; आता ‘हा’ नेता असणार देशाचा शिक्षण मंत्री

Jul 25, 2026 | 09:17 PM
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे लोकशाहीचा विजय – पृथ्वीराज चव्हाण; विद्यार्थी, युवा आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या लढ्याचे यश

धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे लोकशाहीचा विजय – पृथ्वीराज चव्हाण; विद्यार्थी, युवा आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या लढ्याचे यश

Jul 25, 2026 | 09:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा