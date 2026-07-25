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Ambuja Cement: नोकरी सोडली अन् सुरू केला स्वतःचा व्यवसाय! अंबुजा सिमेंटच्या साथीने पालघरच्या कंत्राटदाराची भरारी

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कॉर्पोरेट नोकरीचा मार्ग न निवडता स्वतःचा बांधकाम व्यवसाय उभारण्याचे स्वप्न पालघरमधील एका तरुण इंजिनिअरने पाहिले. या खडतर प्रवासात गुणवत्तेशी तडजोड न करता ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी 'अंबुजा सिमेंट'ने त्याला भक्कम साथ दिली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • नोकरी सोडली अन् सुरू केला स्वतःचा व्यवसाय!
  • अंबुजा सिमेंटची मिळाली बळकट साथ
  • पालघरच्या कंत्राटदाराची भरारी
Success Story :  अदानी समूहातील सिमेंट आणि बांधकाम साहित्य कंपनी असलेली अंबुजा सिमेंट, जी विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे, उत्कृष्ट दर्जाची उत्पादने, विश्वासार्ह भागीदारी आणि सन्मान उपक्रमांद्वारे कंत्राटदारांच्या वाढीला सातत्याने पाठिंबा देत आहे. पालघर जिल्ह्यातील कंत्राटदार उमेद सुबोध पाटील यांचा प्रवास हे याचे उत्तम उदाहरण आहे की, तांत्रिक कौशल्य, सतत शिकण्याची आवड आणि गुणवत्तेप्रती असलेली बांधिलकी यांमुळे बांधकाम उद्योगात दीर्घकालीन यश कसे मिळू शकते.

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मुंबई विद्यापीठातून सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी

मुंबई विद्यापीठातून सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेल्या उमेद यांनी साईट इंजिनिअर, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत ज्युनियर इंजिनिअर आणि मुंबईत प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करून आपला भक्कम पाया रचला. आपल्या १३ वर्षांच्या अनुभवात त्यांनी निवासी बांधकाम, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा विकास या क्षेत्रांतील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर काम केले आहे.

आपले विशेष स्थान निर्माण केले

आपल्या मूळ गावी दर्जेदार बांधकामाची परंपरा पुढे नेण्याच्या इच्छेने, उमेदने चार वर्षांपूर्वी डहाणूच्या नरपाड येथे ‘मेसर्स गीता कन्स्ट्रक्शन्स’ची स्थापना केली. त्यांनी ग्राहकांच्या गरजेनुसार बांधकाम सेवा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि त्याचबरोबर अत्याधुनिक इमारत दुरुस्ती व स्विमिंग पूल बांधकामातही आपले विशेष स्थान निर्माण केले.

८० हून प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण

आज, गीता कन्स्ट्रक्शन्सने डहाणू परिसरात ८० हून अधिक लहान आणि मध्यम आकाराचे प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. उमेद सध्या कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत आहे. तसेच, उत्तम आणि टिकाऊ बांधकामासाठी अदानी प्लस आणि अंबुजा कवच सिमेंट सोल्यूशन्सचा वापर करून तो आपली तांत्रिक क्षमता सातत्याने वाढवत आहे.

उद्योजक बनण्यापर्यंतचा उमेदचा प्रवास

एका इंजिनिअरिंग व्यावसायिकापासून यशस्वी उद्योजक बनण्यापर्यंतचा उमेदचा प्रवास हे दाखवून देतो की, तांत्रिक ज्ञान, सतत शिकण्याची मानसिकता आणि विश्वासार्ह बांधकाम उपाययोजना कंत्राटदारांना प्रगती करण्यास आणि यशस्वी होण्यास कशी मदत करतात. त्यातूनच भविष्य घडतं युवा घडतात.

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Web Title: Ambuja cement empowers engineer turned contractor in palghar see success story

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Published On: Jul 25, 2026 | 05:17 PM

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