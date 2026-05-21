Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Top 5 Hindi Documentary Series : “वादांपासून संघर्षापर्यंत” आवर्जून बघायला हव्यात अशा टॉप 5 हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज!

आजच्या काळात वास्तव अनेकदा काल्पनिक कथांपेक्षाही अधिक धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारं वाटू लागलं आहे. त्यामुळे डॉक्युमेंटरी आणि डॉक्युमेंटरी सीरिज प्रेक्षकांसाठी केवळ मनोरंजन न राहता विचार करायला भाग पाडणारा अनुभव ठरत आहेत. गुन्हेगारी तपास, मीडिया ट्रायल्स, इतिहासातील विस्मरणात गेलेल्या घटना किंवा मानवी संघर्षांच्या कहाण्या, या सीरिज घटनांमागचं वास्तव आणि त्यातील भावनिक बाजू प्रभावीपणे समोर आणतात. जर तुम्ही पुढे पाहण्यासाठी एखादं थरारक आणि आशयघन कंटेंट शोधत असाल, तर या पाच हिंदी डॉक्युमेंटरी सीरिज नक्कीच तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये असायला हव्यात.

Updated On: May 21, 2026 | 06:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 Hathras: 16 Days : २०२० मधील हाथरस प्रकरण आणि त्यानंतर देशभरात उमटलेल्या संतापाचा मागोवा घेणारी ही तपासात्मक डॉक्युमेंटरी आहे. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित लोकांच्या अनुभवांतून जातीय राजकारण, मीडिया ट्रायल आणि न्यायव्यवस्थेवरील प्रश्न यांचा सखोल वेध या मालिकेत घेतला आहे.

Hathras: 16 Days : २०२० मधील हाथरस प्रकरण आणि त्यानंतर देशभरात उमटलेल्या संतापाचा मागोवा घेणारी ही तपासात्मक डॉक्युमेंटरी आहे. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित लोकांच्या अनुभवांतून जातीय राजकारण, मीडिया ट्रायल आणि न्यायव्यवस्थेवरील प्रश्न यांचा सखोल वेध या मालिकेत घेतला आहे.

2 / 5 The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth : शीना बोरा हत्याकांडावर आधारित ही डॉक्युमेंटरी भारतातील सर्वात चर्चित गुन्हेगारी प्रकरणांपैकी एकाचा वेध घेते. आर्काइव्ह फुटेज, मुलाखती आणि विविध कथनांच्या माध्यमातून कौटुंबिक गुपितं, महत्त्वाकांक्षा आणि मीडिया सनसनाटीपणाचं अस्वस्थ वास्तव उलगडतं.

The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth : शीना बोरा हत्याकांडावर आधारित ही डॉक्युमेंटरी भारतातील सर्वात चर्चित गुन्हेगारी प्रकरणांपैकी एकाचा वेध घेते. आर्काइव्ह फुटेज, मुलाखती आणि विविध कथनांच्या माध्यमातून कौटुंबिक गुपितं, महत्त्वाकांक्षा आणि मीडिया सनसनाटीपणाचं अस्वस्थ वास्तव उलगडतं.

3 / 5 1232 KMS : कोविड लॉकडाऊनदरम्यान सात स्थलांतरित कामगारांनी सायकलवरून केलेल्या हजारो किलोमीटरच्या प्रवासाची ही हृदयस्पर्शी कहाणी आहे. भूक, भीती, थकवा आणि घरी पोहोचण्याची आशा यांचं वास्तववादी चित्रण या डॉक्युमेंटरीत पाहायला मिळतं.

1232 KMS : कोविड लॉकडाऊनदरम्यान सात स्थलांतरित कामगारांनी सायकलवरून केलेल्या हजारो किलोमीटरच्या प्रवासाची ही हृदयस्पर्शी कहाणी आहे. भूक, भीती, थकवा आणि घरी पोहोचण्याची आशा यांचं वास्तववादी चित्रण या डॉक्युमेंटरीत पाहायला मिळतं.

4 / 5 Honeymoon Se Hatya : लग्न आणि प्रेमकथांच्या आड दडलेले भीषण गुन्हे उलगडणारी ही ट्रू-क्राइम डॉक्युमेंटरी सीरिज आहे. प्रत्येक भागात नात्यांमागील फसवणूक, मानसिक गुंतागुंत आणि धक्कादायक सत्य समोर येतं.

Honeymoon Se Hatya : लग्न आणि प्रेमकथांच्या आड दडलेले भीषण गुन्हे उलगडणारी ही ट्रू-क्राइम डॉक्युमेंटरी सीरिज आहे. प्रत्येक भागात नात्यांमागील फसवणूक, मानसिक गुंतागुंत आणि धक्कादायक सत्य समोर येतं.

5 / 5 Cinema Marte Dum Tak : Vasan Bala दिग्दर्शित ही डॉक्युमेंटरी ८०-९० च्या दशकातील बी-ग्रेड सिनेमाच्या विस्मृतीत गेलेल्या जगात घेऊन जाते. कमी बजेट, अतरंगी कथा आणि बेधडक सर्जनशीलतेचा काळ या मालिकेत भन्नाट शैलीत दाखवण्यात आला आहे.

Cinema Marte Dum Tak : Vasan Bala दिग्दर्शित ही डॉक्युमेंटरी ८०-९० च्या दशकातील बी-ग्रेड सिनेमाच्या विस्मृतीत गेलेल्या जगात घेऊन जाते. कमी बजेट, अतरंगी कथा आणि बेधडक सर्जनशीलतेचा काळ या मालिकेत भन्नाट शैलीत दाखवण्यात आला आहे.

Web Title: Top 5 hindi documentary series to watch on weekends

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी घडामोड! INDIA ‘A’ संघात बीसीसीआयने केला बदल; आता ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची झाली एन्ट्री

मोठी घडामोड! INDIA ‘A’ संघात बीसीसीआयने केला बदल; आता ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची झाली एन्ट्री

May 21, 2026 | 06:34 PM
Top 5 Hindi Documentary Series : “वादांपासून संघर्षापर्यंत” आवर्जून बघायला हव्यात अशा टॉप 5 हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज!

Top 5 Hindi Documentary Series : “वादांपासून संघर्षापर्यंत” आवर्जून बघायला हव्यात अशा टॉप 5 हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज!

May 21, 2026 | 06:33 PM
भारत-सायप्रस मैत्री होणार अधिक मजबूत, सायप्रसच्या राष्ट्र्पतींसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मोठ्या घोषणा

भारत-सायप्रस मैत्री होणार अधिक मजबूत, सायप्रसच्या राष्ट्र्पतींसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मोठ्या घोषणा

May 21, 2026 | 06:32 PM
चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

May 21, 2026 | 06:22 PM
Private coaching classes Scam : ९,९५० विद्यार्थ्यांची दिशाभूल अन् केवळ ५० जणांच्या यशावर कोट्यवधींची उलाढाल

Private coaching classes Scam : ९,९५० विद्यार्थ्यांची दिशाभूल अन् केवळ ५० जणांच्या यशावर कोट्यवधींची उलाढाल

May 21, 2026 | 06:15 PM
Ekta Kapoor Birthday : एकता कपूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या टीव्ही इतिहास बदलणारे ५ आयकॉनिक क्षण

Ekta Kapoor Birthday : एकता कपूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या टीव्ही इतिहास बदलणारे ५ आयकॉनिक क्षण

May 21, 2026 | 06:08 PM
Health Tips: उन्हाळ्यात जांभूळ खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे माहितीये का? जाणून घ्या

Health Tips: उन्हाळ्यात जांभूळ खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे माहितीये का? जाणून घ्या

May 21, 2026 | 05:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM