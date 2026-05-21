  • Anil Gote Will Approach The Supreme Court If The Complaint Is Not Addressed At The Local Level

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Updated On: May 21, 2026 | 02:45 PM
Anil Gote
धुळे महानगरपालिकेतील अंदाजे 45 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी स्वतः धुळे शहर पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहून पुराव्यांसह रितसर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून, महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी आमदार अनिल गोटे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, रिलायन्स, एअरटेल, व्होडाफोन यांसह विविध टेलिकॉम कंपन्यांकडून फायबर केबल अंडरग्राउंड टाकण्याच्या कामात शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था केल्या प्रकरणी धुळे महानगरपालिकेच्या नावाने प्राप्त झालेले डिमांड ड्राफ्ट महानगरपालिकेच्या अधिकृत खात्यात जमा न होता ते तत्कालीन आयुक्त अमिता दगडे पाटील व शहर अभियंता कैलास शिंदे यांनी खाजगी खात्यांमध्ये जमा करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या माध्यमातून सुमारे 45 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा माजी आमदार अनिल गोटे यांनी तक्रारीत केला आहे.

लातूरमध्ये मध्यरात्री धावत्या ट्रॅव्हल्सला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे 35 प्रवासी बचावले
लातूरमध्ये मध्यरात्री धावत्या ट्रॅव्हल्सला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे 35 प्रवासी बचावले

