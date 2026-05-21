चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

नदीपात्रात बेवारस मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती मिळताच, भाजपचे माजी शहराध्यक्ष विक्रम शिरसट यांनी सहकाऱ्यांसह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून पंढरपूर शहर पोलीस प्रशासनाला याची माहिती दिली आणि स्वतः पुढाकार घेत शववाहिकेची व्यवस्था करून मृतदेह रुग्णालयात रवाना केले.या गंभीर प्रकरणावर बोलताना विक्रम शिरसट यांनी प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला.
“पवित्र चंद्रभागेच्या पात्रात दररोज अशा दुर्दैवी घटना घडत आहेत. मात्र, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती आणि नगरपालिका प्रशासन याकडे डोळेझाक करत आहे. जर प्रशासनाने या बेवारस मृतदेहांची वेळीच आणि सन्मानपूर्वक विल्हेवाट लावली नाही, तर आम्ही हे मृतदेह थेट पंढरपूर नगरपालिकेच्या दारात आणून ठेवू आणि तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा शिरसट यांनी दिला.
दररोज लाखो भाविक येत असलेल्या पंढरपुरात नगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे सुस्त झाले असून, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी आता पंढरपूरकरांमधून केली जात आहे.
अशा घटना घडल्यानंतर पोलीस आणि प्रशासकीय कारवाई पूर्ण होईपर्यंत, तसेच मृतदेहांचे शवविच्छेदन होईपर्यंत सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते मनोज परमार आणि सर्वगोड हे घटनास्थळी थांबून मोलाचे सामाजिक काम करतात. या दोन्ही कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप टाकत, “मंदिर समितीने या दोन्ही कार्यकर्त्यांना ठराविक मानधन सुरू करावे,” अशी मागणीही शिरसट यांनी यावेळी केली.
