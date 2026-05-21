Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Two Unclaimed Bodies In The Sacred Bed Of The Chandrabhaga River

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

पवित्र तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या चंद्रभागा नदीपात्रात बेवारस मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. यावरून भाजप नेते विक्रम शिरसट यांनी मंदिर समिती आणि नगरपालिकेला तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 06:29 PM
चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह

Follow Us:
Follow Us:

 

  • चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह
  • मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर
पंढरपूर (प्रतिनिधी): पवित्र तीर्थक्षेत्र पंढरपूर नगरीमध्ये सध्या पुरुषोत्तम मासानिमित्त दररोज एक लाखापेक्षा जास्त भाविक विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येत आहेत. अशा अत्यंत गर्दीच्या आणि पवित्र वातावरणात पंढरपुरातून एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. चंद्रभागा नदीपात्रात दररोज एक बेवारस मृतदेह सापडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, आज पुन्हा एकदा नदीपात्रात दोन बेवारस मृतदेह आढळल्याने पंढरपुरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे मंदिर प्रशासन आणि नगरपालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

नदीपात्रात बेवारस मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती मिळताच, भाजपचे माजी शहराध्यक्ष विक्रम शिरसट यांनी सहकाऱ्यांसह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून पंढरपूर शहर पोलीस प्रशासनाला याची माहिती दिली आणि स्वतः पुढाकार घेत शववाहिकेची व्यवस्था करून मृतदेह रुग्णालयात रवाना केले.या गंभीर प्रकरणावर बोलताना विक्रम शिरसट यांनी प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला.

“पवित्र चंद्रभागेच्या पात्रात दररोज अशा दुर्दैवी घटना घडत आहेत. मात्र, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती आणि नगरपालिका प्रशासन याकडे डोळेझाक करत आहे. जर प्रशासनाने या बेवारस मृतदेहांची वेळीच आणि सन्मानपूर्वक विल्हेवाट लावली नाही, तर आम्ही हे मृतदेह थेट पंढरपूर नगरपालिकेच्या दारात आणून ठेवू आणि तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा शिरसट यांनी दिला.

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

दररोज लाखो भाविक येत असलेल्या पंढरपुरात नगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे सुस्त झाले असून, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी आता पंढरपूरकरांमधून केली जात आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांना मानधन देण्याची मागणी

अशा घटना घडल्यानंतर पोलीस आणि प्रशासकीय कारवाई पूर्ण होईपर्यंत, तसेच मृतदेहांचे शवविच्छेदन होईपर्यंत सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते मनोज परमार आणि सर्वगोड हे घटनास्थळी थांबून मोलाचे सामाजिक काम करतात. या दोन्ही कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप टाकत, “मंदिर समितीने या दोन्ही कार्यकर्त्यांना ठराविक मानधन सुरू करावे,” अशी मागणीही शिरसट यांनी यावेळी केली.

पंढरपूरचा कायापालट होणार! ४१५० कोटींच्या विकास आराखड्याला मान्यता; ३० महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Web Title: Two unclaimed bodies in the sacred bed of the chandrabhaga river

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 06:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत
1

Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?
2

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…
3

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले
4

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

May 21, 2026 | 06:22 PM
Private coaching classes Scam : ९,९५० विद्यार्थ्यांची दिशाभूल अन् केवळ ५० जणांच्या यशावर कोट्यवधींची उलाढाल

Private coaching classes Scam : ९,९५० विद्यार्थ्यांची दिशाभूल अन् केवळ ५० जणांच्या यशावर कोट्यवधींची उलाढाल

May 21, 2026 | 06:15 PM
Ekta Kapoor Birthday : एकता कपूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या टीव्ही इतिहास बदलणारे ५ आयकॉनिक क्षण

Ekta Kapoor Birthday : एकता कपूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या टीव्ही इतिहास बदलणारे ५ आयकॉनिक क्षण

May 21, 2026 | 06:08 PM
Health Tips: उन्हाळ्यात जांभूळ खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे माहितीये का? जाणून घ्या

Health Tips: उन्हाळ्यात जांभूळ खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे माहितीये का? जाणून घ्या

May 21, 2026 | 05:59 PM
Tata Group मोठ्या अडचणीत? ‘या’ एका चुकीमुळे पारंपारिक मूल्यांना बसणार धक्का, 100 वर्षे जुनं कॉर्पोरेट मॉडेल बदलणार…

Tata Group मोठ्या अडचणीत? ‘या’ एका चुकीमुळे पारंपारिक मूल्यांना बसणार धक्का, 100 वर्षे जुनं कॉर्पोरेट मॉडेल बदलणार…

May 21, 2026 | 05:49 PM
Fuel Shortage Rumors: उन्हाळ्यातील शेतीकामांना ‘ब्रेक’? डिझेलच्या पीक पिरीयडमध्येच संभाजीनगरमध्ये इंधन तुटवडा

Fuel Shortage Rumors: उन्हाळ्यातील शेतीकामांना ‘ब्रेक’? डिझेलच्या पीक पिरीयडमध्येच संभाजीनगरमध्ये इंधन तुटवडा

May 21, 2026 | 05:45 PM
Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

May 21, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM