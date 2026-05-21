Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Bharatiya Janata Party सिंधुदुर्गच्या वतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान २०२६ चे आयोजन २३ आणि २४ मे रोजी मालवण तालुक्यातील चौके येथे करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण वर्गामध्ये पक्ष संघटन, विचारधारा आणि कार्यपद्धती यावर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. उद्घाटन प्रसंगी Nitesh Rane, योगेश सागर आणि आमदार प्रशांत ठाकूर उपस्थित राहणार आहेत. तर समारोप कार्यक्रमाला भाजप प्रदेशाध्यक्ष Ravindra Chavan, Nitesh Rane, आमदार प्रमोद जठार आणि प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.