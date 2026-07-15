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पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्पर्श! हिरव्या बांगड्यांच्या सेटची खास डिझाइन्स, साडीवर दिसतील उठावदार

हिंदू संस्कृतीमध्ये हिरव्या बांगड्यांना खूप जास्त महत्व आहे. या बांगड्या सौभाग्याचे, समृद्धीचा आणि वैवाहिक आनंदाचे प्रतीक मानल्या जातात. याशिवाय नवीन आयुष्याची सुरुवात आणि निसर्गाप्रमाणे ताजेपणा दर्शवण्यासाठी नववधूच्या हातात आवर्जून हिरव्या रंगाच्या बांगड्या परिधान करण्यास दिल्या जातात. हिरवा रंग सुहाग, सुपीकता आणि प्रगतीचा प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर विवाहित स्त्रियांच्या हातात हिरव्या रंगाच्या बांगड्या असतात. साडी किंवा ड्रेस परिधान केल्यानंतर हिरव्या रंगाच्या बांगड्याचे हे सेट नक्कीच करा ट्राय. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:10 PM
पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्पर्श! हिरव्या बांगड्यांच्या सेटची खास डिझाइन्स, साडीवर दिसतील उठावदार

पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्पर्श! हिरव्या बांगड्यांच्या सेटची खास डिझाइन्स, साडीवर दिसतील उठावदार

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1 / 5 हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांमध्ये सोन्याचे कडे किंवा मोठ्या आकाराचे गोठ घालू शकता. मोराच्या डिझाईन्स, फुलाच्या डिजाईन्स, पान डिझाईन, गोलाकार डिझाईन्स हिरव्या बांगड्यांमध्ये शोभून दिसतात.

हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांमध्ये सोन्याचे कडे किंवा मोठ्या आकाराचे गोठ घालू शकता. मोराच्या डिझाईन्स, फुलाच्या डिजाईन्स, पान डिझाईन, गोलाकार डिझाईन्स हिरव्या बांगड्यांमध्ये शोभून दिसतात.

2 / 5 हल्ली रेनड्रॉप बांगड्यांचा मोठा ट्रेंड आला आहे. हिरव्या किंवा रंगीत बांगड्या साडी, ड्रेसवर परिधान करू शकता. साऊथ इंडियन डिझाईनचे कडे रेनड्रॉप परिधान करून लुक आणखीनच हटके आणि स्टायलिश करू शकता.

हल्ली रेनड्रॉप बांगड्यांचा मोठा ट्रेंड आला आहे. हिरव्या किंवा रंगीत बांगड्या साडी, ड्रेसवर परिधान करू शकता. साऊथ इंडियन डिझाईनचे कडे रेनड्रॉप परिधान करून लुक आणखीनच हटके आणि स्टायलिश करू शकता.

3 / 5 संपूर्ण राज्यभरात विविह सोहळ्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रथा परंपरा फॉलो केल्या जातात. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये लग्नात भरगच्च हिरव्या आणि लाल रंगाच्या बांगड्यांचा चुडा भरला जातो.

संपूर्ण राज्यभरात विविह सोहळ्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रथा परंपरा फॉलो केल्या जातात. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये लग्नात भरगच्च हिरव्या आणि लाल रंगाच्या बांगड्यांचा चुडा भरला जातो.

4 / 5 काहींना खूप जास्त बांगड्या घालायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी हिरव्या बांगड्या आणि सोन्याचे किंवा आर्टिफिशियल ज्वेलरीमध्ये मिळणाऱ्या नाजूक बांगड्या परिधान करून सुंदर लुक करू शकता.

काहींना खूप जास्त बांगड्या घालायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी हिरव्या बांगड्या आणि सोन्याचे किंवा आर्टिफिशियल ज्वेलरीमध्ये मिळणाऱ्या नाजूक बांगड्या परिधान करून सुंदर लुक करू शकता.

5 / 5 हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांमध्ये मोत्याच्या बांगड्या खूप सुंदर दिसतात. नऊवारी किंवा सहावारी, पैठणी साडी नेसल्यानंतर त्यावर तुम्ही हिरव्या बांगड्यांचा सेट घालू शकता.

हिरव्या रंगाच्या बांगड्यांमध्ये मोत्याच्या बांगड्या खूप सुंदर दिसतात. नऊवारी किंवा सहावारी, पैठणी साडी नेसल्यानंतर त्यावर तुम्ही हिरव्या बांगड्यांचा सेट घालू शकता.

Web Title: Traditional elegance with a modern twist stunning green bangle set designs to elevate your saree look

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Published On: Jul 15, 2026 | 03:10 PM

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