पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्पर्श! हिरव्या बांगड्यांच्या सेटची खास डिझाइन्स, साडीवर दिसतील उठावदार

हिंदू संस्कृतीमध्ये हिरव्या बांगड्यांना खूप जास्त महत्व आहे. या बांगड्या सौभाग्याचे, समृद्धीचा आणि वैवाहिक आनंदाचे प्रतीक मानल्या जातात. याशिवाय नवीन आयुष्याची सुरुवात आणि निसर्गाप्रमाणे ताजेपणा दर्शवण्यासाठी नववधूच्या हातात आवर्जून हिरव्या रंगाच्या बांगड्या परिधान करण्यास दिल्या जातात. हिरवा रंग सुहाग, सुपीकता आणि प्रगतीचा प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर विवाहित स्त्रियांच्या हातात हिरव्या रंगाच्या बांगड्या असतात. साडी किंवा ड्रेस परिधान केल्यानंतर हिरव्या रंगाच्या बांगड्याचे हे सेट नक्कीच करा ट्राय. (फोटो सौजन्य – pinterest)