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Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत केली मोठी घोषणा, ”दिल्लीत येऊन मीच”

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

NEET पेपर लीक प्रकरणाच्या निषेधार्थ उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना राखी सावंतचा पाठिंबा. “मी स्वतः दिल्लीला येऊन उपोषण सोडवेन,” असं म्हणत अभिनेत्रीने केली भावनिक विनंती.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत?
  • राखीने सोनम वांगचुक यांनी केली विनंती
  • राखी स्वत: दिल्लीला जाऊन उपोषण सोडणार का?
Rakhi Sawant On Sonam Wangchuk:  NEET पेपर लीक प्रकरणानंतर देशभरातून संताप व्यक्त होत असताना अनेक सामाजिक आणि राजकीय स्तरांवर या मुद्द्यावर आवाज उठवला जात आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर उपोषण सुरू केले आहे. सलग अनेक दिवस उपोषण सुरू असल्याने त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ सामान्य नागरिकांसह विविध क्षेत्रातील सेलिब्रिटीही पुढे येत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर आता बॉलिवूड अभिनेत्री राखी सावंत हिनेही सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दर्शवत भावनिक आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये तिने वांगचुक यांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी आणि उपोषण थांबवावं, अशी विनंती केली आहे.

राखी सावंत म्हणाली, “सोनमजी, कृपया माझी विनंती ऐका. मला दिल्लीतील जंतर-मंतरवर यायचं आहे. कृपया अशा लोकांसाठी तुमच्या जीवाची बाजी लावू नका. तुम्ही देशासाठी खूप मौल्यवान आहात. गरज पडली तर मी स्वतः दिल्लीला येऊन तुमचं उपोषण सोडवेन.”

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राखीच्या या वक्तव्यानंतर तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. पत्रकारांनी तिला दिल्लीला प्रत्यक्ष जाणार का, असा प्रश्न विचारल्यानंतर तिने ठामपणे सांगितले की, ती लवकरच जंतर-मंतरवर जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेणार असून त्यांना उपोषण संपवण्याची विनंती करणार आहे.

दरम्यान, सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारी सेलिब्रिटींमध्ये राखी सावंत एकटी नाही. यापूर्वी ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. देशाला त्यांच्या नेतृत्वाची गरज असून त्यांनी स्वतःच्या आरोग्यालाही प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं.

 

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नेमकं आंदोलन कशासाठी?

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे NEET परीक्षेतील पेपर लीक आणि गैरव्यवहार. आंदोलकांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी, जबाबदारांवर कठोर कारवाई, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि परीक्षेशी संबंधित मानसिक तणावामुळे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय व मदत देण्याची मागणी केली जात आहे. या मागण्यांसाठी आगामी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान मोठा शांततापूर्ण मोर्चाही काढण्याची तयारी सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.

Web Title: Rakhi sawant extends support to sonam wangchuk amid his hunger strike over the neet paper leak protest

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Published On: Jul 15, 2026 | 03:10 PM

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