Triumph: ट्रायम्फच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मोजके मास्टरपीस जे नशीबवान घेऊन गेले!

ब्रिटीश मोटरसायकल विश्वातील एक मानाचे नाव असलेल्या 'ट्रायम्फ' ब्रँडची क्रेझ जगभरातील बाईक प्रेमींमध्ये काही वेगळीच आहे. आपल्या उत्कृष्ट इंजिनिअरिंग आणि क्लासी 'मॉडर्न-क्लासिक' लुकसाठी ओळखली जाणारी ही कंपनी वेळेनुसार काही विशेष मॉडेल्स सादर करत असते. यामध्ये अशा काही मोजक्या बाईक्सचा समावेश असतो ज्या जगभरात अत्यंत मर्यादित संख्येत तयार केल्या जातात. अनन्य डिझाईन, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि अफाट परफॉर्मन्समुळे या बाईक्स रस्त्यावरून जाताना प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेतात. चला तर मग जाणून घेऊयात दुचाकी विश्वातील 'कलेक्टर्स आयटम' ठरलेल्या ट्रायम्फच्या अशाच ५ सर्वात दुर्मिळ आणि अद्भूत लिमिटेड एडिशन बाईक्सबद्दल.