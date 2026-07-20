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Triumph: ट्रायम्फच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मोजके मास्टरपीस जे नशीबवान घेऊन गेले!

ब्रिटीश मोटरसायकल विश्वातील एक मानाचे नाव असलेल्या 'ट्रायम्फ' ब्रँडची क्रेझ जगभरातील बाईक प्रेमींमध्ये काही वेगळीच आहे. आपल्या उत्कृष्ट इंजिनिअरिंग आणि क्लासी 'मॉडर्न-क्लासिक' लुकसाठी ओळखली जाणारी ही कंपनी वेळेनुसार काही विशेष मॉडेल्स सादर करत असते. यामध्ये अशा काही मोजक्या बाईक्सचा समावेश असतो ज्या जगभरात अत्यंत मर्यादित संख्येत तयार केल्या जातात. अनन्य डिझाईन, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि अफाट परफॉर्मन्समुळे या बाईक्स रस्त्यावरून जाताना प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेतात. चला तर मग जाणून घेऊयात दुचाकी विश्वातील 'कलेक्टर्स आयटम' ठरलेल्या ट्रायम्फच्या अशाच ५ सर्वात दुर्मिळ आणि अद्भूत लिमिटेड एडिशन बाईक्सबद्दल.

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:39 PM
Triumph: ट्रायम्फच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मोजके मास्टरपीस जे नशीबवान घेऊन गेले!
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1 / 5 Triumph Speed Twin 1200 TFC (Triumph Factory Custom) 'TFC' म्हणजेच ट्रायम्फ फॅक्टरी कस्टम सिरीज ही कंपनीची अत्यंत प्रीमियम आणि खास सिरीज आहे, ज्यामधील 'Speed Twin 1200 TFC' हा एक खराखुरा मास्टरपीस मानला जातो. या बाईकची जगभरात केवळ ७५० युनिट्स बनवली गेली असून, यात उत्कृष्ट कार्बन फायबर बॉडीवर्क, प्रीमियम 'Obsidian Gold' कलर स्कीम आणि हाताने शिवलेली अस्सल लेदर सीट देण्यात आली आहे. परफॉर्मन्सचा विचार केला तर यात १२००cc चे पॅरेलल-ट्विन इंजिन आहे जे नेहमीच्या मॉडेलपेक्षा जास्त म्हणजे १०४ BHP पॉवर जनरेट करते, तसेच यात 'Akrapovič' चे हलके टायटॅनियम सायलेन्शर्स आणि रेसिंगसाठी 'Ohlins' सस्पेन्शन दिले आहे.

Triumph Speed Twin 1200 TFC (Triumph Factory Custom) 'TFC' म्हणजेच ट्रायम्फ फॅक्टरी कस्टम सिरीज ही कंपनीची अत्यंत प्रीमियम आणि खास सिरीज आहे, ज्यामधील 'Speed Twin 1200 TFC' हा एक खराखुरा मास्टरपीस मानला जातो. या बाईकची जगभरात केवळ ७५० युनिट्स बनवली गेली असून, यात उत्कृष्ट कार्बन फायबर बॉडीवर्क, प्रीमियम 'Obsidian Gold' कलर स्कीम आणि हाताने शिवलेली अस्सल लेदर सीट देण्यात आली आहे. परफॉर्मन्सचा विचार केला तर यात १२००cc चे पॅरेलल-ट्विन इंजिन आहे जे नेहमीच्या मॉडेलपेक्षा जास्त म्हणजे १०४ BHP पॉवर जनरेट करते, तसेच यात 'Akrapovič' चे हलके टायटॅनियम सायलेन्शर्स आणि रेसिंगसाठी 'Ohlins' सस्पेन्शन दिले आहे.

2 / 5 Triumph Rocket 3 'Evel Knievel' Limited Edition जगातील सर्वात महान स्टंटमॅन 'इव्हिल कनीव्हिल' (Evel Knievel) यांनी १९६० च्या दशकात ट्रायम्फ बाईक्सवरून ऐतिहासिक आणि धोकादायक स्टंट केले होते, त्यांच्या याच धाडसाला आणि आठवणींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ट्रायम्फने ही अद्भूत लिमिटेड एडिशन लाँच केली आहे. संपूर्ण जगात या बाईकचे फक्त ५०० मॉडेल उपलब्ध असून, यावर अमेरिकन फ्लॅगसारखे दिसणारे इव्हिल कनीव्हिलचे ट्रेडमार्क व्हाईट, ब्लू आणि रेड कलरचे डिझाईन पाहायला मिळते. जगात सर्वात मोठे २५००cc चे प्रोडक्शन इंजिन असलेल्या या रॉकेट ३ बाईकमध्ये तब्बल १७९ HP ची अफाट शक्ती आणि विमानासारखा टॉर्क मिळतो.

Triumph Rocket 3 'Evel Knievel' Limited Edition जगातील सर्वात महान स्टंटमॅन 'इव्हिल कनीव्हिल' (Evel Knievel) यांनी १९६० च्या दशकात ट्रायम्फ बाईक्सवरून ऐतिहासिक आणि धोकादायक स्टंट केले होते, त्यांच्या याच धाडसाला आणि आठवणींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ट्रायम्फने ही अद्भूत लिमिटेड एडिशन लाँच केली आहे. संपूर्ण जगात या बाईकचे फक्त ५०० मॉडेल उपलब्ध असून, यावर अमेरिकन फ्लॅगसारखे दिसणारे इव्हिल कनीव्हिलचे ट्रेडमार्क व्हाईट, ब्लू आणि रेड कलरचे डिझाईन पाहायला मिळते. जगात सर्वात मोठे २५००cc चे प्रोडक्शन इंजिन असलेल्या या रॉकेट ३ बाईकमध्ये तब्बल १७९ HP ची अफाट शक्ती आणि विमानासारखा टॉर्क मिळतो.

3 / 5 Triumph Bonneville T120 'Elvis Presley' Edition म्युझिक विश्वाचा राजा 'इल्व्हिस प्रेस्ली' (Elvis Presley) आणि त्याच्या प्रसिद्ध 'मेम्फिस माफिया' मित्रांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी ही खास 'बॉनेव्हिल' आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे, कारण इल्व्हिस प्रेस्ली हा स्वतः ट्रायम्फ बाईक्सचा खूप मोठा चाहता होता. या बाईकवर इल्व्हिस प्रेस्लीच्या स्वाक्षरीचे (Signature) डिझाईन आणि त्याच्या प्रसिद्ध '६८ कमबॅक स्पेशल' शो चे सोन्यासारखे चमकणारे ग्राफिक्स दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही बाईक खरेदी करणाऱ्याला एक खास ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट देखील मिळते, ज्यावर ट्रायम्फच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (CEO) स्वाक्षरी असते.

Triumph Bonneville T120 'Elvis Presley' Edition म्युझिक विश्वाचा राजा 'इल्व्हिस प्रेस्ली' (Elvis Presley) आणि त्याच्या प्रसिद्ध 'मेम्फिस माफिया' मित्रांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी ही खास 'बॉनेव्हिल' आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे, कारण इल्व्हिस प्रेस्ली हा स्वतः ट्रायम्फ बाईक्सचा खूप मोठा चाहता होता. या बाईकवर इल्व्हिस प्रेस्लीच्या स्वाक्षरीचे (Signature) डिझाईन आणि त्याच्या प्रसिद्ध '६८ कमबॅक स्पेशल' शो चे सोन्यासारखे चमकणारे ग्राफिक्स दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही बाईक खरेदी करणाऱ्याला एक खास ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट देखील मिळते, ज्यावर ट्रायम्फच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (CEO) स्वाक्षरी असते.

4 / 5 Triumph Bonneville T120 / Bobber 'Chrome Edition' ट्रायम्फने आपल्या 'मॉडर्न क्लासिक' बाईक्सचे सौंदर्य आणखी खुलवण्यासाठी हे 'Chrome Collection' लाँच केले होते, जे ग्राहकांसाठी बाजारात केवळ एका वर्षाच्या मर्यादित कालावधीसाठीच विक्रीसाठी उपलब्ध ठेवण्यात आले होते. या लिमिटेड एडिशनमध्ये बाईकची संपूर्ण इंधन टाकी (Fuel Tank) आरशासारख्या चमकणाऱ्या क्रोम फिनिशिंगने सजवली आहे, जी तयार करण्यासाठी ट्रायम्फच्या कुशल कारागिरांनी प्रत्येक बाईकवर ५ तासांहून अधिक वेळ स्वतः हाताने पॉलिशिंग केले आहे. ही बाईक जेव्हा रस्त्यावरून जाते, तेव्हा आपल्या लक्झरियस लुकमुळे ती प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेते.

Triumph Bonneville T120 / Bobber 'Chrome Edition' ट्रायम्फने आपल्या 'मॉडर्न क्लासिक' बाईक्सचे सौंदर्य आणखी खुलवण्यासाठी हे 'Chrome Collection' लाँच केले होते, जे ग्राहकांसाठी बाजारात केवळ एका वर्षाच्या मर्यादित कालावधीसाठीच विक्रीसाठी उपलब्ध ठेवण्यात आले होते. या लिमिटेड एडिशनमध्ये बाईकची संपूर्ण इंधन टाकी (Fuel Tank) आरशासारख्या चमकणाऱ्या क्रोम फिनिशिंगने सजवली आहे, जी तयार करण्यासाठी ट्रायम्फच्या कुशल कारागिरांनी प्रत्येक बाईकवर ५ तासांहून अधिक वेळ स्वतः हाताने पॉलिशिंग केले आहे. ही बाईक जेव्हा रस्त्यावरून जाते, तेव्हा आपल्या लक्झरियस लुकमुळे ती प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेते.

5 / 5 Triumph Speed Twin 1200 'Cafe Racer' Edition १९६० च्या दशकातील ब्रिटिश कॅफे रेसर (Cafe Racer) संस्कृतीला आणि जुन्या काळातील रेसिंगच्या सुवर्णकाळाला आधुनिक रूप देण्यासाठी ट्रायम्फने ही मर्यादित आवृत्ती बाजारात आणली आहे. जगभरात फक्त ८०० युनिट्स उपलब्ध असलेली ही बाईक अस्सल रेट्रो रेसिंग बाईकची आठवण करून देते, ज्यामध्ये क्लिप-ऑन हँडलबार, मागे सरकवलेले फूटपेग्स आणि स्पोर्टी रायडिंग पोझिशन दिली आहे. वेगवान रायडिंग आणि जुन्या काळातील थ्रिल आवडणाऱ्या लोकांसाठी ही बाईक एक उत्तम नजराणा ठरली आहे.

Triumph Speed Twin 1200 'Cafe Racer' Edition १९६० च्या दशकातील ब्रिटिश कॅफे रेसर (Cafe Racer) संस्कृतीला आणि जुन्या काळातील रेसिंगच्या सुवर्णकाळाला आधुनिक रूप देण्यासाठी ट्रायम्फने ही मर्यादित आवृत्ती बाजारात आणली आहे. जगभरात फक्त ८०० युनिट्स उपलब्ध असलेली ही बाईक अस्सल रेट्रो रेसिंग बाईकची आठवण करून देते, ज्यामध्ये क्लिप-ऑन हँडलबार, मागे सरकवलेले फूटपेग्स आणि स्पोर्टी रायडिंग पोझिशन दिली आहे. वेगवान रायडिंग आणि जुन्या काळातील थ्रिल आवडणाऱ्या लोकांसाठी ही बाईक एक उत्तम नजराणा ठरली आहे.

Web Title: Triumph top 5 limited edition bikes automobile news marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:38 PM

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