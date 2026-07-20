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High BP: फक्त मोठ्यांनाच नाही! लहान मुलांनाही होऊ शकतो हाय ब्लड प्रेशर, जाणून घ्या कारणे

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:23 PM IST
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सारांश

High BP In Children: उच्च रक्तदाब हा फक्त प्रौढांचा आजार नसून 5 वर्षांखालील मुलांमध्येही तो आढळू शकतो. म्हणून पालकांनी मुलांच्या आरोग्याची वेळी काळजी घेणे गरजेचे आहे.

photo- yandex
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विस्तार
  • लहान मुलांनाही होऊ शकतो हाय ब्लड प्रेशर
  • लहान मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची कारणे
  • कोणती लक्षणे दिसू शकतात?
उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure) हा आजार प्रामुख्याने मोठ्या व्यक्तींना होतो, अशी अनेकांची समजूत असते. मात्र, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते 5 वर्षांखालील मुलांनाही उच्च रक्तदाबाचा त्रास होऊ शकतो. या वयातील मुलांमध्ये ही समस्या तुलनेने दुर्मिळ असली तरी ती दुर्लक्षित केल्यास हृदय, किडनी आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्यातील लहानसहान बदलांकडेही पालकांनी गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

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लहान मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची कारणे

5 वर्षांखालील मुलांमध्ये उच्च रक्तदाब होण्यामागे जन्मजात विकार, किडनीशी संबंधित समस्या, हृदयातील जन्मजात दोष, काही हार्मोनल आजार किंवा विशिष्ट औषधांचे दुष्परिणाम कारणीभूत ठरू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये आनुवंशिक घटकांचाही प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे मुलाला वारंवार आरोग्याच्या तक्रारी असल्यास तपासणी करणे गरजेचे आहे.

कोणती लक्षणे दिसू शकतात?

लहान मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची लक्षणे नेहमी स्पष्ट दिसतीलच असे नाही. मात्र, वारंवार डोकेदुखी, चिडचिड, अस्वस्थता, थकवा, उलट्या, श्वास घेण्यास त्रास, वजन योग्य प्रकारे न वाढणे किंवा वारंवार बेशुद्ध पडण्यासारखी लक्षणे आढळल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

वेळेत निदान का महत्त्वाचे?

उच्च रक्तदाबाचा बराच काळ पत्ता न लागल्यास त्याचा परिणाम हृदय, मेंदू, डोळे आणि किडनीवर होऊ शकतो. नियमित आरोग्य तपासणीदरम्यान रक्तदाब मोजल्यास समस्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच ओळखता येते आणि योग्य उपचार सुरू करता येतात.

उपचार आणि काळजी

उच्च रक्तदाबाचे उपचार त्यामागील कारणांवर अवलंबून असतात. काही मुलांमध्ये मूळ आजारावर उपचार केल्यास रक्तदाब नियंत्रणात येतो, तर काहींना औषधांची आवश्यकता भासू शकते. याशिवाय संतुलित आहार, योग्य वजन राखणे, पुरेशी शारीरिक हालचाल आणि डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सूचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरते.

पालकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?

मुलाच्या वाढीवर, आहारावर आणि दैनंदिन आरोग्यावर नियमित लक्ष ठेवावे. कोणतीही असामान्य लक्षणे दिसल्यास ती दुर्लक्षित करू नयेत. तसेच नियमित बालरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी करून आवश्यक असल्यास रक्तदाबाची तपासणी करून घ्यावी.

उच्च रक्तदाब हा केवळ प्रौढांपुरता मर्यादित नसून लहान मुलांमध्येही आढळू शकतो. त्यामुळे पालकांनी मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: High blood pressure in children causes symptoms treatment kids health

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:23 PM

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