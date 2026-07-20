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Rahul Gandhi on Central Goverment: ‘विद्यार्थी रस्त्यावर, पेपर लीकचे गुन्हेगार मोकाट’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:33 PM IST
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सारांश

परीक्षेतील अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांना भारताच्या इतिहासातील सर्वात तरुण सरकारविरोधी पंतप्रधान संबोधत, सरकार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला.

Rahul Gandhi on Central Goverment: ‘विद्यार्थी रस्त्यावर, पेपर लीकचे गुन्हेगार मोकाट’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात
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विस्तार
  • ‘विद्यार्थी रस्त्यावर
  • पेपर लीकचे गुन्हेगार मोकाट’
  • राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात
नवी दिल्ली: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सोमवारी जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि संसदेकडे निघालेला मोर्चा या दरम्यान आक्रमक आंदोलक आणि सुरक्षा दले (यात दिल्ली पोलिसांचाही समावेश होता) यांच्यात झालेल्या संघर्षाचा निषेध केला. त्यांनी म्हटले की, शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर मुद्द्यांवर रास्त प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ लाठीमार आणि अटकेचा सामना करावा लागला.

सोशल मीडियावर जारी केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका करत पंतप्रधानांचे वर्णन ‘भारताच्या इतिहासातील तरुणांच्या सर्वात विरोधी पंतप्रधान’ असे केले. राहुल गांधी म्हणाले, “ते इतके तरुण-विरोधी आहेत की ते अपयशी ठरलेल्या शिक्षण मंत्र्यांचा, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामासुद्धा मागू शकत नाहीत.”


पेपरफुटीच्या घटनांची आकडेवारी मांडताना राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, देशात आतापर्यंत पेपरफुटीच्या १५२ घटना घडल्या आहेत, ज्याचा फटका सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. असे असूनही, कोणत्याही दोषीला शिक्षा झालेली नाही; उलट, कठोर परिश्रम करणाऱ्या तरुणांनाच शिक्षेला सामोरे जावे लागत आहे.

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त्यांनी आरोप केला की, पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेले गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत, तर रास्त चिंता व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओढले जात आहे, मारहाण केली जात आहे आणि त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे. दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलेले तरुण गुन्हेगार नाहीत; ते आपल्या रास्त मागण्या मांडण्यासाठी बाहेर पडले होते.

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, शिक्षण दर्जा, परीक्षांमधील सुधारणा आणि रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवर विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते, परंतु सरकारने दडपशाहीचा मार्ग निवडला. वारंवार पेपरफुटीच्या घटना घडूनही संबंधित मंत्री पदावर कायम आहेत. केंद्र सरकारने या तरुणांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत.

लाठ्या चालवण्याऐवजी स्वतःच्या अपयशाचे परीक्षण करा – प्रियंका गांधी

दरम्यान, काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “मुलांवर लाठीमार करण्याऐवजी भाजप सरकारने आपल्या धोरणांचे आणि अपयशांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. आधी नीट (NEET) परीक्षेचा पेपर फुटला आणि परीक्षा रद्द करण्यात आली; आता फेरपरीक्षेतही अनियमितता झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. पंतप्रधान स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवतील असा दावा करण्यात आला होता; असे असूनही, हे सर्व का आणि कसे घडत आहे? वारंवार इतक्या मोठ्या प्रमाणात पेपरफुटीच्या घटना कशा घडत आहेत? या मुद्द्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे आणि पंतप्रधानांनी देशातील कोट्यवधी तरुणांचे म्हणणे ऐकून त्यांना उत्तरे दिली पाहिजेत.”

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Web Title: Students on the streets exam paper leak culprits at large rahul gandhi lashes out at the central government

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:32 PM

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