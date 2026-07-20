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Rohit Sharma – मी अजून संपलेलो नाही’अजून लढायचंय !

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:24 PM IST
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सारांश

रोहित शर्मा हा भारताच्या क्रिकेट इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहे. T20 World Cup, Champions Trophy, Asia Cup आणि IPL मधील त्याच्या नेतृत्वाची कामगिरी आजही त्याला मोठा मॅच विनर सिद्ध करते. निवृत्तीच्या चर्चांदरम्यानही त्याची १३८ धावांची खेळी त्याची किंमत पुन्हा एकदा अधोरेखित करते.

Rohit Sharma Retirement

Rohit Sharma Retirement

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विस्तार
  • रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांना पुन्हा उधाण.
  • २०२४ ICC T20 World Cup विजेता कर्णधार.
  • २०२५ ICC Champions Trophy विजेता कर्णधार.
  • २०१८ आणि २०२३ Asia Cup विजेता कर्णधार.मुंबई इंडियन्सला नेतृत्वाखाली ५ IPL ट्रॉफी जिंकून दिल्या.
  • २०२३ ODI World Cup मध्ये भारताला फायनलपर्यंत पोहोचवले.
  • २०२७ World Cup साठी फिटनेसवर विशेष मेहनत, वजन कमी केले.
होय! मी रोहित शर्मा, वय वर्षे ३९. मी २०२४ मध्ये ICC T20 World Cup Winner आहे as Captain. तसेच २०२५ मध्ये ICC Champions Trophy Winner आहे as Captain. तसेच २०१८ आणि २०२३ Asia Cup Winner आहे as Captain. IPL मध्ये मी मुंबई इंडियन्सला माझ्या लीडरशिपमध्ये ५ ट्रॉफी जिंकून दिल्या आहेत. २०२३ ला भारताला ५० ओव्हर्सच्या वर्ल्डकपमध्ये फायनलपर्यंत घेऊन गेलो, पण मला फायनल जिंकता आली नाही. त्याची सल अजूनही मनात आहे. २०२७ चा ५० ओव्हर्सचा वर्ल्डकप जिंकता यावा म्हणून मी माझ्या फिटनेसवर मेहनत घेतली, वजन कमी केलं. पण चर्चा होत आहे ती मी केव्हा रिटायर होणार. थोडं हार्ट ब्रोकन असलं तरी मी माझ्या रिटायरमेंटबद्दल विचार केला आहे. तुम्ही कितीही सोशल मीडियावर चर्चा केली तरी मी माझ्या मनाचं ऐकतो, तेच करतो.

ऐकलंत ना रोहित काय बोलत आहे ते! कारण त्याच्याकडे त्याचे रेकॉर्ड्स आहेत. ते सांगताना आणि ते ऐकताना आपल्यालाही आनंद होतोच.मुंबईचा राजा, खरंतर तो लेजंड म्हणून त्याने आधीच त्याचं नाव नोंदवलं आहे. फक्त त्याची जाणीव BCCI ला झालीच तर त्यांच्यासाठीच चांगलं आहे.नाही तर रोहितचं काही जात नाही. Selection Committee जेव्हा आधीच ठरवून बसली आहे की, रोहित २०२७ च्या ५० ओव्हर्सच्या वर्ल्डकपचा भाग नसेल. विनाशकाली विपरीत बुद्धी! अरे, त्या माणसाने २०१९ च्या विश्वकप स्पर्धेत ५ शतकं ठोकली आहेत रे!जेव्हा तुम्ही देशाला रिप्रेझेंट करत असता, त्यावेळी तुम्ही तुमचं तसेच देशाचं नाव मोठं करत असता. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा क्रिकेटमधले दोन मोठे जायंट आहेत. त्यांना असं ट्रीट करणं चांगलं नाही दिसत. त्यांना ठरवू द्या की, कधी रिटायर व्हायचं ते. आपण कोण त्यांना सांगणारे?

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एखादी सिरीज खराब जाते, पण जे चांगलं केलंय ते आपण कसं विसरतो? रोहितलाही कळत असेल की, यशस्वी जयस्वाल सारखा प्लेअर त्याची जागा नाही बसत आहे. पण मोठ्या इव्हेंटमध्ये हेच अनुभवी खेळाडू मदत करतात. Opponent सुद्धा थोडी दचकून राहते. कालचाच सामना बघा. जोपर्यंत रोहित आणि कोहली होते, तोपर्यंत मॅच हातात होती. दोघेही आऊट झाल्यानंतर कोणीही असा एक प्लेअर नव्हता, जो सामना जिंकून देईल. BCCI आणि Selection Committee ने थोडा विचार करायला हवा. रोहितला आश्वासन दिलं पाहिजे की, “तू अजूनही आमचा मॅच विनर आहेस.”कालचा सामना पाहिला तर कळेलच, रोहितचा क्लास काय आहे ते. एवढ्या प्रेशरमध्येही तो अजूनही चांगलाच खेळतो. १३८ धावा ही टीका करणाऱ्यांना पोचपावती आहे. चांगलीच चपराक बसली असेल. आपण कोणाबद्दल बोलत आहोत ते. आशा आहे BCCI रोहितशी बोलून त्याची जागा अजूनही महत्त्वाची आहे हे सांगेल. मग बघा आपला मुंबईचा राजा कसा फ्री खेळतो ते.

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Web Title: Rohit sharma answers retirement speculation db

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:24 PM

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