Rohit Sharma – मी अजून संपलेलो नाही’अजून लढायचंय !

ऐकलंत ना रोहित काय बोलत आहे ते! कारण त्याच्याकडे त्याचे रेकॉर्ड्स आहेत. ते सांगताना आणि ते ऐकताना आपल्यालाही आनंद होतोच.मुंबईचा राजा, खरंतर तो लेजंड म्हणून त्याने आधीच त्याचं नाव नोंदवलं आहे. फक्त त्याची जाणीव BCCI ला झालीच तर त्यांच्यासाठीच चांगलं आहे.नाही तर रोहितचं काही जात नाही. Selection Committee जेव्हा आधीच ठरवून बसली आहे की, रोहित २०२७ च्या ५० ओव्हर्सच्या वर्ल्डकपचा भाग नसेल. विनाशकाली विपरीत बुद्धी! अरे, त्या माणसाने २०१९ च्या विश्वकप स्पर्धेत ५ शतकं ठोकली आहेत रे!जेव्हा तुम्ही देशाला रिप्रेझेंट करत असता, त्यावेळी तुम्ही तुमचं तसेच देशाचं नाव मोठं करत असता. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा क्रिकेटमधले दोन मोठे जायंट आहेत. त्यांना असं ट्रीट करणं चांगलं नाही दिसत. त्यांना ठरवू द्या की, कधी रिटायर व्हायचं ते. आपण कोण त्यांना सांगणारे?
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एखादी सिरीज खराब जाते, पण जे चांगलं केलंय ते आपण कसं विसरतो? रोहितलाही कळत असेल की, यशस्वी जयस्वाल सारखा प्लेअर त्याची जागा नाही बसत आहे. पण मोठ्या इव्हेंटमध्ये हेच अनुभवी खेळाडू मदत करतात. Opponent सुद्धा थोडी दचकून राहते. कालचाच सामना बघा. जोपर्यंत रोहित आणि कोहली होते, तोपर्यंत मॅच हातात होती. दोघेही आऊट झाल्यानंतर कोणीही असा एक प्लेअर नव्हता, जो सामना जिंकून देईल. BCCI आणि Selection Committee ने थोडा विचार करायला हवा. रोहितला आश्वासन दिलं पाहिजे की, “तू अजूनही आमचा मॅच विनर आहेस.”कालचा सामना पाहिला तर कळेलच, रोहितचा क्लास काय आहे ते. एवढ्या प्रेशरमध्येही तो अजूनही चांगलाच खेळतो. १३८ धावा ही टीका करणाऱ्यांना पोचपावती आहे. चांगलीच चपराक बसली असेल. आपण कोणाबद्दल बोलत आहोत ते. आशा आहे BCCI रोहितशी बोलून त्याची जागा अजूनही महत्त्वाची आहे हे सांगेल. मग बघा आपला मुंबईचा राजा कसा फ्री खेळतो ते.
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