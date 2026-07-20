Health Tips: 30 दिवस फक्त सॅलड खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या

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सॅलडमध्ये कॅलरीचे प्रमाण तुलनेने कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त खाणे कमी होऊ शकते. यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
हिरव्या पालेभाज्या, काकडी, टोमॅटो, गाजर आणि इतर भाज्यांमधील फायबर पचनसंस्थेसाठी उपयुक्त ठरते. नियमित सॅलडचे सेवन केल्यास बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होण्यास आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
जर सॅलडमध्ये प्रथिने, चांगले स्निग्ध पदार्थ आणि जटिल कार्बोहायड्रेटचा समावेश नसेल, तर शरीराला आवश्यक पोषण मिळणार नाही. दीर्घकाळ अशी सवय राहिल्यास अशक्तपणा, थकवा आणि स्नायूंची ताकद कमी होण्याची शक्यता असते.
दुपारचे जेवण हे दिवसातील महत्त्वाचे जेवण मानले जाते. फक्त भाज्यांचे सॅलड खाल्ल्यास शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळेलच असे नाही. परिणामी काहींना थकवा, अशक्तपणा किंवा वारंवार भूक लागण्याचा अनुभव येऊ शकतो.
सॅलड अधिक पौष्टिक बनवण्यासाठी त्यात मूग, हरभरा, राजमा, पनीर, अंडी, टोफू किंवा उकडलेले चिकन यांसारखे प्रथिनांचे स्रोत समाविष्ट करता येतात. यासोबत ड्राय फ्रुट्स, बिया किंवा थोड्या प्रमाणात संपूर्ण धान्यांचा समावेश केल्यास ते अधिक संतुलित जेवण बनू शकते.
सॅलड हे नक्कीच आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे, मात्र केवळ सॅलडवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. शरीराला कार्बोहायड्रेट, प्रथिने, निरोगी स्निग्ध पदार्थ, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांचे संतुलित प्रमाण आवश्यक असते. त्यामुळे दुपारच्या जेवणात सॅलडचा समावेश जरूर करा, पण ते इतर पौष्टिक पदार्थांसोबत खाल्ल्यासच शरीराला सर्व आवश्यक पोषक तत्त्वे मिळून दीर्घकालीन आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते.
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