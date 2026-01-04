जगातील सगळ्यात पहिले Ice cream कोणी आणि कोणत्या देशात बनवण्यात आले? जाणून घ्या थंडगार आईस्क्रीमचा इतिहास

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं आईस्क्रीम खायला खूप जास्त आवडते. आईस्क्रीमचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये आईस्क्रीम आवडीने खाल्लेले जाते. शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी आणि दातांच्या वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी आईस्क्रीम खाण्याचा सल्ला दिला जातो. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे आणि ब्रँडचे आईस्क्रीम उपलब्ध आहेत. आज आम्ही तुम्हाला जगातील सगळ्यात पहिले आईस्क्रीम कोणी आणि कधी बनवले होते? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर आणून घेऊया थंडगार आईस्क्रीमचा इतिहास. (फोटो सौजन्य – istock)