India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

India GDP Growth: भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जगासाठी एक आशेचा किरण ठरत आहे. एचडीएफसी बँकेच्या ताज्या अहवालात देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी उत्साहवर्धक आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार भारताचा विकास दर २०२६ या आर्थिक वर्षात ७.८ टक्के आणि २०२७ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की जागतिक आव्हाने असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. देशातील खाजगी वापर वेगाने वाढत आहे, आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ८.७टक्के पर्यंत पोहोचला आहे.
जीडीपी डेटा दर्शवितो की आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ४० टक्के ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर (जसे की कपडे, पादत्राणे, फर्निचर, घरगुती उपकरणे इ.) खर्च कमी झाला, तर अन्न, गृहनिर्माण, उपयुक्तता आणि आरोग्य यासारख्या आवश्यक वस्तूंवर खर्च वाढतच राहिला, असे अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीला वाढ मंदावली होती, परंतु अलिकडच्या तिमाहीत त्यात काहीशी सुधारणा झाली आहे. सुधारित वापर आणि वाढीव क्षमतेच्या वापरामुळे, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये गुंतवणुकीला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादन, वित्तीय, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा आणि आतिथ्य क्षेत्रे आधीच उच्च वाढ अनुभवत आहेत. बँकेने असे नमूद केले आहे की आर्थिक वर्ष २०२७ साठी नाममात्र जीडीपीमध्ये बदल झाल्यामुळे, नवीन मालिकेत कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ५७.५ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ सुरूच आहे. सलग पाचव्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान शोधत आहेत, ज्यामुळे या धातूंच्या किमती वाढल्या आहेत. मंगळवारी सोन्याच्या किमती १ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या, ५३०० डॉलर्सच्या पुढे गेल्या. चांदीच्या किमतीतही वाढ झाली, प्रति औंस ९१.६१ डॉलर्सवर पोहोचल्या. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे पहिले सत्र आज बंद आहे. सोमवारी एमसीएक्स सोन्याच्या किमती २.५३ टक्क्यांनी वाढून १६६, १९९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचल्या.
सोने २ लाखांच्या पुढे जाईल का ?
जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश व्ही म्हणतात, देशांतर्गत बाजारात सोन्याची किंमत जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात ती प्रति औंस ६,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. र तज्ज्ञांचे मत आहे की चांदीची किंमत पुन्हा १०० डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचू शकते.