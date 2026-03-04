Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जगासाठी एक आशेचा किरण ठरत आहे. HDFC बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी उत्साहवर्धक आकडेवारी समोर आली असून भारताचा विकास दर २०२६ या आर्थिक वर्षात ७.८% असण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 10:25 AM
India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India GDP Growth: भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जगासाठी एक आशेचा किरण ठरत आहे. एचडीएफसी बँकेच्या ताज्या अहवालात देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी उत्साहवर्धक आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार भारताचा विकास दर २०२६ या आर्थिक वर्षात ७.८ टक्के आणि २०२७ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की जागतिक आव्हाने असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. देशातील खाजगी वापर वेगाने वाढत आहे, आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ८.७टक्के पर्यंत पोहोचला आहे.

जीडीपी डेटा दर्शवितो की आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ४० टक्के ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर (जसे की कपडे, पादत्राणे, फर्निचर, घरगुती उपकरणे इ.) खर्च कमी झाला, तर अन्न, गृहनिर्माण, उपयुक्तता आणि आरोग्य यासारख्या आवश्यक वस्तूंवर खर्च वाढतच राहिला, असे अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीला वाढ मंदावली होती, परंतु अलिकडच्या तिमाहीत त्यात काहीशी सुधारणा झाली आहे. सुधारित वापर आणि वाढीव क्षमतेच्या वापरामुळे, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये गुंतवणुकीला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?

उत्पादन, वित्तीय, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा आणि आतिथ्य क्षेत्रे आधीच उच्च वाढ अनुभवत आहेत. बँकेने असे नमूद केले आहे की आर्थिक वर्ष २०२७ साठी नाममात्र जीडीपीमध्ये बदल झाल्यामुळे, नवीन मालिकेत कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ५७.५ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ सुरूच आहे. सलग पाचव्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान शोधत आहेत, ज्यामुळे या धातूंच्या किमती वाढल्या आहेत. मंगळवारी सोन्याच्या किमती १ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या, ५३०० डॉलर्सच्या पुढे गेल्या. चांदीच्या किमतीतही वाढ झाली, प्रति औंस ९१.६१ डॉलर्सवर पोहोचल्या. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे पहिले सत्र आज बंद आहे. सोमवारी एमसीएक्स सोन्याच्या किमती २.५३ टक्क्यांनी वाढून १६६, १९९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचल्या.

EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज

सोने २ लाखांच्या पुढे जाईल का ?
जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश व्ही म्हणतात, देशांतर्गत बाजारात सोन्याची किंमत जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात ती प्रति औंस ६,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. र तज्ज्ञांचे मत आहे की चांदीची किंमत पुन्हा १०० डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचू शकते.

Web Title: Indian economy plunged into global crisis 78 growth forecast in 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran Israel संघर्षामुळे सोन्याच्या किमती २ लाखांचा टप्पा ओलांडणार? एक्सपर्ट काय सांगतात…
1

Iran Israel संघर्षामुळे सोन्याच्या किमती २ लाखांचा टप्पा ओलांडणार? एक्सपर्ट काय सांगतात…

वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा
2

वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

India GDP Growth: जागतिक संकटात झेपावली भारतीय अर्थव्यवस्था; २०२६ मध्ये ७.८% वाढीचा अंदाज

Mar 04, 2026 | 10:25 AM
Gokul Dudh Sangh News: गोकुळमध्ये सत्तेचे बदलणार समीकरण? हसन मुश्रीफांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ की मित्रपक्षांची कोंडी?

Gokul Dudh Sangh News: गोकुळमध्ये सत्तेचे बदलणार समीकरण? हसन मुश्रीफांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ की मित्रपक्षांची कोंडी?

Mar 04, 2026 | 10:07 AM
Raigad Crime: सहा महिन्यांपूर्वी मामाच्या मुलीसोबत लग्न केलं आणि…पतीनेच केली आपल्या पत्नीची हत्या; कारण काय?

Raigad Crime: सहा महिन्यांपूर्वी मामाच्या मुलीसोबत लग्न केलं आणि…पतीनेच केली आपल्या पत्नीची हत्या; कारण काय?

Mar 04, 2026 | 10:00 AM
BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई

BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई

Mar 04, 2026 | 09:59 AM
Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; 787 लोकांचा करुण अंत

Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; 787 लोकांचा करुण अंत

Mar 04, 2026 | 09:57 AM
Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Mar 04, 2026 | 09:53 AM
स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

Mar 04, 2026 | 09:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM