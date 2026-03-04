Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Anemia Prevention In Pregnant Women State Governments New Campaign For Pregnant Women Suffering From Anemia

Women Health News: देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त; राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल

देशात गर्भवतींमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण अधिक आहे. गर्भ काळात आरोग्य व पोषण योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे गर्भवतीच्या आरोग्यावर व प्रसूतीवर गंभीर परिणाम दिसून येतात.

Updated On: Mar 04, 2026 | 10:37 AM
Women Health News: देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त; राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल

Anemia Prevention in Pregnant Women: रक्तक्षयाने ग्रस्त असलेल्या गर्भवती महिलांसाठी राज्य सरकारची नवी मोहिम

  • देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त
  • तपासणीत राज्यात ४ हजार गर्भवतींना तीव्र रक्तक्षयाचे निदान
Maternal Health Mission 2026:   महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गर्भवतींची हिमोग्लोबीन पातळी तपासून त्यांच्या रक्तवाढीसाठी लसीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, त्याचा राज्यातील गर्भवती महिलांना मोठा लाभहोणार आहे. देशात एकूण गर्भवतींपैकी सुमारे ५२ टक्के महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त आढळून येतात. रक्तक्षयामुळे मातेच्या आरोग्यावर व प्रसूतीवर गंभीर परिणाम दिसून येतात. अनेक वेळा माता अथवा बालमृत्यूचे हे महत्त्वाचे कारण ठरते, असे आढळून आले आहे. (Health News)

देशात गर्भवतींमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण अधिक आहे. गर्भ काळात आरोग्य व पोषण योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे गर्भवतीच्या आरोग्यावर व प्रसूतीवर गंभीर परिणाम दिसून येतात. एकूण रक्तक्षय असणाऱ्या गर्भवतींपैकी ३ ते ५ टक्के मातांना तीव्र स्वरूपाचा रक्तक्षय आढळून येतो. अशा तीव्र रक्तक्षय आढळणाऱ्या सर्व गर्भवतींची हिमोग्लोबीन पातळी तपासण्यात येणार आहे. त्यांना गरजेनुसार वैद्यकीय देखरेखीखाली रक्तवाढीसाठी लसीद्वारे आयर्न सुक्रोज अथवा फेरिक कार्बोक्सीमाल्टीज देण्याची, मोहीम सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात येत आहे.

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

तपासणीत राज्यात ४ हजार गर्भवतींना तीव्र रक्तक्षयाचे निदान

७८ रक्तक्षय तपासणी या मोहिमेतर्गत राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये १ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारीदरम्यान गर्भवतीची तपासणी करण्यात आली. त्यात एकूण ४ हजार ३७२ गर्भवतींना तीव्र रक्तक्षयाचे निदान झाले आहे. त्यांपैकी ३ हजार ९६३ गर्भवतीना आयनं सुक्रोज अथवा फेरिक कार्बोक्सीमाल्टीजची लस देण्यात आली. या गर्भवतींच्या रक्तपातळीत अपेक्षित वाढ होईपर्यंत आवश्यक तपासण्या व पाठपुरावाही आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे. – डॉ. भगवान पवार, आरोग्य उपसंचालक

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्री

मातांना सरकारकडून मोफत उपचार मिळणार

या मोहिमेत गर्भवतींची चौथ्या महिन्यानंतर तपासणी करून तीव्र स्क्तक्षय असणा-या मातांना शासकीय आरोग्य संस्थेत मोफत उपचार देण्यात यंत आहेत. काही गरजू मातांना रक्तसंक्रमण करून उपचार दिला जातो, या उपचारपद्धतीमुळे रक्तपातळीत वाढ होऊन मुदतीआधीची प्रसूती प्रसूतिपश्चात रक्तस्राव अशी गुंतागुंत कमी होऊन मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय गर्भवती मातेला चौरस लोहयुक्त आहार, वैयक्तिक स्वच्छता, वेळेत सर्व तपासण्या व संदर्भ सेवा यासाठी समुपदेशनही करण्यात येत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

 

Published On: Mar 04, 2026 | 10:36 AM

