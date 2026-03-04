Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अरे बिबट्या आहे तो…! होळी सेलिब्रेशनमध्ये लोकांनी जंगलाच्या शिकाऱ्याला केलं सामील, अवस्था पाहून युजर्सना आलं हसू; Video Viral

Leopard Viral Video : सेलिब्रेशन असं की बिबट्यालाही लाज आणली... सोशल मिडियावर होळी सेलिब्रेशनचा अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात लोकांनी बिबट्याला पकडून त्याला रंग लावत असल्याचे दिसून आले.

Updated On: Mar 04, 2026 | 10:25 AM
अरे बिबट्या आहे तो...! होळी सेलिब्रेशनमध्ये लोकांनी बिबट्यालाही केलं सामील, बिचाऱ्याची अवस्था पाहून युजर्सना आलं हसू; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • होळी सेलिब्रेशनदरम्यान एका वन्य प्राण्याला रंग लावतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • या घटनेमुळे नेटकऱ्यांमध्ये आश्चर्य, विनोद आणि शंका अशा मिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
  • व्हिडिओ खरा की कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार केलेला, याबाबतही चर्चा रंगली आहे.
होळी हा भारतात खेळला जाणारा रंगांचा सण आहे. या सणानिमित्त लोक एकमेकांना रंग लावून सण साजरा करतात. होळीचा जल्लोष लोकांमध्ये काही वेगळाच असतो. रंग लावत, डान्स करत आणि मिष्टान्नाचा आनंद घेत सणाची रंगत आणखीनच वाढवली जाते. अशातच सोशल मिडियावर होळीनिमित्त एक अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात लोक चक्क एका बिबट्याला रंग लावताना दिसून आले. बिबट्यासारखा जंगलाचा धोकादायक शिकारी अन्नाच्या शोधात शहरी भागाकडे वळतो आणि तिथे त्याला पकडून असे रंग लावले जात आहे हे पाहून यूजर्सना हसू अनावर झालं. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे.

अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पत्त्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

बिहारी लोक फार जुगाडू असतात. ते कधी काय करतील याचा नेम नाही, अशात हा व्हिडिओ देखील बिहारमधील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये बिबट्या निराश नजरेने त्याच्यासोबत होत असलेला प्रकाराचा स्वीकार करत असतो. जणू तो विचार करत असेल की, मी इथे आलोच कशाला… व्हिडिओमध्ये काही लोक होळीच्या सेलिब्रेशनमध्ये बिबट्याला सामील करुन त्याला रंग लावताना यात दिसून येत आहे. बिबट्याची अशी अवस्था पाहून लोकांना आता काही केल्या हसू रोखता येत नाहीये. व्हिडिओ ही घटना बिहारमध्ये घडून आल्याचा दावा केला जात असला तरी काही लोकांचे म्हणणे आहे की, हा खरा व्हिडिओ नसून एआयच्या मदतीने याला तयार करण्यात आले आहे.

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

हा व्हिडिओ @MeenaRamesh91 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे बिहार आहे… इथे काहीही शक्य आहे… ते तर सिंहालाही रंगवू शकता… हा तर फक्त चित्ता आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो इतका शांत कसा काय बसलाय” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सोशल मीडियावरील प्रत्येक गोष्ट खरी नसते, लक्ष देणे आणि तपासणी करणे आवश्यक आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Mar 04, 2026 | 10:25 AM

