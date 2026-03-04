अरे बिबट्या आहे तो…! होळी सेलिब्रेशनमध्ये लोकांनी जंगलाच्या शिकाऱ्याला केलं सामील, अवस्था पाहून युजर्सना आलं हसू; Video Viral

अरे बापरे! आज्जा मेला अन् पुतण्यानं जळत्या चितेसमोर लावला पत्त्यांचा डाव… धक्कादायक घटनेचा Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
बिहारी लोक फार जुगाडू असतात. ते कधी काय करतील याचा नेम नाही, अशात हा व्हिडिओ देखील बिहारमधील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये बिबट्या निराश नजरेने त्याच्यासोबत होत असलेला प्रकाराचा स्वीकार करत असतो. जणू तो विचार करत असेल की, मी इथे आलोच कशाला… व्हिडिओमध्ये काही लोक होळीच्या सेलिब्रेशनमध्ये बिबट्याला सामील करुन त्याला रंग लावताना यात दिसून येत आहे. बिबट्याची अशी अवस्था पाहून लोकांना आता काही केल्या हसू रोखता येत नाहीये. व्हिडिओ ही घटना बिहारमध्ये घडून आल्याचा दावा केला जात असला तरी काही लोकांचे म्हणणे आहे की, हा खरा व्हिडिओ नसून एआयच्या मदतीने याला तयार करण्यात आले आहे.
अब ये चीता का वीडियो वायरल हो रहा है..! जो बिहार का बताया जा रहा है जिसमें लोग चीता के साथ में होली खेल रहे हैं…! आपको मैं बताता हूँ कैसे यह वीडियो सच नहीं है..! सबसे पहली बात बिहार में न चीते, पाए जाते हैं, न वहां इस समय चीते मौजूद है..! भारत में इस समय सबसे अधिक 45 चीते,… pic.twitter.com/CPd2Wftf4M — Ramesh Meena (@MeenaRamesh91) March 3, 2026
हा व्हिडिओ @MeenaRamesh91 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे बिहार आहे… इथे काहीही शक्य आहे… ते तर सिंहालाही रंगवू शकता… हा तर फक्त चित्ता आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो इतका शांत कसा काय बसलाय” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सोशल मीडियावरील प्रत्येक गोष्ट खरी नसते, लक्ष देणे आणि तपासणी करणे आवश्यक आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.