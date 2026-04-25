  • Why Are 4000 Chapattis Made Regularly At The Home Of Industrialist Mukesh Ambani Know The Interesting History Behind It

उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घरी नियमित ४००० चपात्या का बनवल्या जातात? जाणून घ्या यामागील रंजक इतिहास

जगभरातील श्रीमंत उद्योगपतींच्या यादीमध्ये मुकेशन अंबानी यांचे नाव कायमचे घेतले जाते. मुकेश अंबानी आणि त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्या अत्यंत साध्या राहणीमुळे आणि शाहाकारी जेवणामुळे कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया निवासस्थानी नियमित ४००० चपात्या बनवल्या जातात. अंबानी कुटुंब पूर्णपणे शाहाकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडे कायमच सात्विक आणि व्हेज पदार्थ खाल्लेले जातात. चला तर जाणून घेऊया अँटेलिया निवासस्थानी नियमित ४००० चपात्या का बनवल्या जातात, यामागील रंजक इतिहास. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:10 AM
1 / 5 मुकेश अंबानी यांच्या घरी नियमित ४००० चपात्या बनवल्या जातात. मात्र या चपात्या नेमक्या कशासाठी बनवल्या जातात? असा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. यामागील कारण म्हणजे अँटेलिया'मध्ये सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक, चालक, स्वयंपाकी आणि तांत्रिक मदनीस इत्यादी ६०० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना पौष्टिक अन्नपदार्थ मिळावे, यावर भर दिला जातो.

2 / 5 कर्मचाऱ्यांना पौष्टिक आणि ताजे जेवण मिळावे, याची काळजी स्वतः अंबानी कुटुंबीय घेतात. त्यांच्या जेवणासाठी नियमित ४००० चपात्या बनवल्या जातात.

3 / 5 अंबानींच्या किचनमध्ये अत्याधुनिक रोटी मेकर मशिन आहे. त्यामुळे कमी वेळात हजारो चपात्या सहज बनवल्या जातात. या चपात्यांची चव आणि दर्जा घरगुती राहावा, यासाठी विशेष टीम नेमण्यात आली आहे.

4 / 5 अंबानींच्या घरी काम करणाऱ्या शेफला प्रत्येक महिन्याला सुमारे २ लाख रुपये पगार दिला जातो, असे कायमच म्हंटले जाते. याशिवाय तिथे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला विमा आणि इतर शैक्षणिक सुविधासुद्धा पुरवल्या जातात.

5 / 5 अंबानी कुटुंबियांच्या आहारात नाचणी किंवा बाजरीची भाकरी, गुजराती स्टाईल भाज्या आणि सॅलड प्रामुख्याने असते. तर जेवणामध्ये डाळ-भात, बाजरीची भाकरी आणि गुजराती पदार्थांना जास्त पसंती दिली जाते.

Published On: Apr 25, 2026 | 11:10 AM

