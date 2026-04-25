Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Virat Kohli And Shubman Gill Friendly Fun Banter During Rcb Vs Gt Match In Ipl 2026 Video Gone Viral

Viral Video: भर सामन्यात विराट पोहचला शुभमनजवळ, कानात असं काय बोलला की शुभमनचे हसूच थांबेना…

इंडियन प्रीमियर लीगचा ३४ वा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला गेला. सामन्यादरम्यान, गिल फलंदाजी करत असताना, विराट कोहलीने नेहमीप्रमाणे मजेशीर वातावरण निर्माण केले

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:56 AM
विराट आणि शुभमनचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - X.com)

विराट आणि शुभमनचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • विराट आणि शुभमनचा मजेशीर व्हिडिओ 
  • खेळादरम्यान दोघांचे हसू थांबेना 
  • काय घडले नक्की मैदानावर 
शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील आयपीएल २०२६ च्या सामन्यादरम्यान, विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांची मैदानावर गाठ पडली, ज्यामुळे चाहत्यांचे चांगलेच मनोरंजन झाले. त्यांच्यातील या विनोदी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या हलक्याफुलक्या क्षणी, कोहली गिलकडे गेला आणि गंमतीने काहीतरी म्हणाला, ज्यावर गुजरात टायटन्सच्या कर्णधाराने हसून प्रतिसाद दिला. या संवादाचा व्हिडिओ आता ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे.

कर्णधार शुभमन गिल आरसीबीविरुद्ध अपयशी ठरला. त्याने २४ चेंडूंमध्ये केवळ ३२ धावा केल्या, ज्यात दोन चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. दुसरीकडे, त्याचा साथीदार साई सुदर्शनने शानदार शतक झळकावले. या दमदार खेळीमुळे गुजरात टायटन्सला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्ध ३ गडी गमावून २०५ धावांपर्यंत मजल मारता आली.

GT Vs RCB Live: गुजरातवर धडकलं Virat Kohli चं वादळ! शेवटच्या क्षणी फिरवला सामना; 5 विकेट्सने पराभव

विराटने शुभमन गिलला चिडवले

RCB चा माजी कर्णधार शुभमन गिलकडे गेला आणि नॉन-स्ट्राइक एंडवर राहिल्याबद्दल त्याला टोमणा मारला. आकाश चोप्राने समालोचनादरम्यान ही माहिती उघड केली. त्याने स्पष्ट केले की, गिलने मागील तीन षटकांमध्ये फक्त दोन चेंडू खेळले होते. साई सुदर्शनने शुभमनला खेळण्याची संधीच दिली नव्हती. विराट कोहलीने त्याला चिडवण्याची संधी साधली. समालोचन करणारे आणखी एक माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना म्हणाले की, चिकू अशा संधी कधीच सोडत नाही.

व्हिडिओमध्ये दिसते की, षटकाचा शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर विराट कोहली शुभमन गिलकडे जातो आणि त्याला काहीतरी बोलतो. नक्की काय घडले हे सांगणे कठीण आहे, पण विराटने गंमतीने काहीतरी म्हटले, ज्यावर गिलने हसून प्रतिसाद दिला. हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होताना दिसून येत आहे. 

विराटने सामना जिंकून देणारी खेळी केली

२०६ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, आरसीबीला २८ धावांवर पहिला धक्का बसला. विराट कोहलीने देवदत्त पडिक्कलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ११५ धावांची भागीदारी केली. तिथून सामन्याचे चित्र पालटले आणि आरसीबीने आणखी एका विजयाकडे वाटचाल केली. विराट कोहली ४४ चेंडूंमध्ये ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८१ धावांवर बाद झाला. इतकंच नाही तर विराटने या सामन्यादरम्यान नवा रेकॉर्डही सेट केला. ८०० चौकार ठोकणारा पहिला भारतीय खेळाडू म्हणून त्याचे नाव क्रिकेटच्या इतिहासात नोंदवले गेले आहे. त्याचा हा रेकॉर्ड इतक्यात तरी मोडणं शक्य नाही. 

किंग कोहलीची ‘विराट’ किर्ती, IPL 2026 मध्ये घडवला इतिहास; 800 चौकार खेळणार पहिला फलंदाज

Web Title: Virat kohli and shubman gill friendly fun banter during rcb vs gt match in ipl 2026 video gone viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 10:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC Vs PBKS Live: पंजाबच्या ‘किंग्ज’चा पराभवाचा ‘चौकार’; दिल्लीच्या विजयाने Play Off चे गणित बिघडले
1

DC Vs PBKS Live: पंजाबच्या ‘किंग्ज’चा पराभवाचा ‘चौकार’; दिल्लीच्या विजयाने Play Off चे गणित बिघडले

PBKS Vs DC Live: प्रियांशने रडवले तर Shreyas Iyer ने धू-धू धुतले, दिल्लीला 211 रन्सचे टार्गेट
2

PBKS Vs DC Live: प्रियांशने रडवले तर Shreyas Iyer ने धू-धू धुतले, दिल्लीला 211 रन्सचे टार्गेट

नुसता जाळ अन् धूर! Priyansh Arya ने लोळवलं; थंड हवेत दिल्लीच्या गोलंदाजांना फोडला घाम
3

नुसता जाळ अन् धूर! Priyansh Arya ने लोळवलं; थंड हवेत दिल्लीच्या गोलंदाजांना फोडला घाम

DC Vs PBKS Toss: आज नाही तर कधीच नाही; अक्षर पटेलने जिंकला टॉस, घेतला ‘हा’ निर्णय
4

DC Vs PBKS Toss: आज नाही तर कधीच नाही; अक्षर पटेलने जिंकला टॉस, घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं

दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं

May 12, 2026 | 12:00 PM
Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची

May 12, 2026 | 11:48 AM
Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…

May 12, 2026 | 11:37 AM
Pune Ring Road Project: १४,२०० कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट; पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

Pune Ring Road Project: १४,२०० कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट; पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

May 12, 2026 | 11:35 AM
Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान

Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान

May 12, 2026 | 11:33 AM
Pune Crime: धक्कादायक! पुण्यात पार पडला बालविवाह; १५ वर्षीय मुलीचे लग्न, ३५ जण आले गोत्यात

Pune Crime: धक्कादायक! पुण्यात पार पडला बालविवाह; १५ वर्षीय मुलीचे लग्न, ३५ जण आले गोत्यात

May 12, 2026 | 11:31 AM
Pune Crime: “लग्न करतो” म्हणत घेतले लाखो रुपये, बदल्यात दिल्या नकली नोटा; पुण्यात तरुणीला २१ लाखांचा चुना

Pune Crime: “लग्न करतो” म्हणत घेतले लाखो रुपये, बदल्यात दिल्या नकली नोटा; पुण्यात तरुणीला २१ लाखांचा चुना

May 12, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM