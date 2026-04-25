Viral Video: भर सामन्यात विराट पोहचला शुभमनजवळ, कानात असं काय बोलला की शुभमनचे हसूच थांबेना…

कर्णधार शुभमन गिल आरसीबीविरुद्ध अपयशी ठरला. त्याने २४ चेंडूंमध्ये केवळ ३२ धावा केल्या, ज्यात दोन चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. दुसरीकडे, त्याचा साथीदार साई सुदर्शनने शानदार शतक झळकावले. या दमदार खेळीमुळे गुजरात टायटन्सला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्ध ३ गडी गमावून २०५ धावांपर्यंत मजल मारता आली.
GT Vs RCB Live: गुजरातवर धडकलं Virat Kohli चं वादळ! शेवटच्या क्षणी फिरवला सामना; 5 विकेट्सने पराभव
विराटने शुभमन गिलला चिडवले
A bit of friendly banter out there!#ViratKohli keeping things lively with #ShubmanGill😎#TATAIPL 2026 | #RCBvGT | LIVE NOW — Star Sports (@StarSportsIndia) April 24, 2026
RCB चा माजी कर्णधार शुभमन गिलकडे गेला आणि नॉन-स्ट्राइक एंडवर राहिल्याबद्दल त्याला टोमणा मारला. आकाश चोप्राने समालोचनादरम्यान ही माहिती उघड केली. त्याने स्पष्ट केले की, गिलने मागील तीन षटकांमध्ये फक्त दोन चेंडू खेळले होते. साई सुदर्शनने शुभमनला खेळण्याची संधीच दिली नव्हती. विराट कोहलीने त्याला चिडवण्याची संधी साधली. समालोचन करणारे आणखी एक माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना म्हणाले की, चिकू अशा संधी कधीच सोडत नाही.
व्हिडिओमध्ये दिसते की, षटकाचा शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर विराट कोहली शुभमन गिलकडे जातो आणि त्याला काहीतरी बोलतो. नक्की काय घडले हे सांगणे कठीण आहे, पण विराटने गंमतीने काहीतरी म्हटले, ज्यावर गिलने हसून प्रतिसाद दिला. हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होताना दिसून येत आहे.
विराटने सामना जिंकून देणारी खेळी केली
२०६ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, आरसीबीला २८ धावांवर पहिला धक्का बसला. विराट कोहलीने देवदत्त पडिक्कलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ११५ धावांची भागीदारी केली. तिथून सामन्याचे चित्र पालटले आणि आरसीबीने आणखी एका विजयाकडे वाटचाल केली. विराट कोहली ४४ चेंडूंमध्ये ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८१ धावांवर बाद झाला. इतकंच नाही तर विराटने या सामन्यादरम्यान नवा रेकॉर्डही सेट केला. ८०० चौकार ठोकणारा पहिला भारतीय खेळाडू म्हणून त्याचे नाव क्रिकेटच्या इतिहासात नोंदवले गेले आहे. त्याचा हा रेकॉर्ड इतक्यात तरी मोडणं शक्य नाही.
