Indian Navy : हिंद महासागरात भारताचा मोठा गेम प्लॅन! गुपचूप समुद्रात उतरवलं तिसरं ‘ब्रह्मास्त्र’, चीन-पाकिस्तान धस्तावले

Indian Navy : भारताच्या नौदलाची ताकद आता वाढत चालली आहे. यामुळे चीनसह पाकिस्तानच्या छातीत धडकी भरली आहे. नुकतेच भारताने आपल्या नौदलात गुपचूप तिसरे घातक शस्त्र उतरवले आहे. यामुळे हिंद महासागरात भारताचे वर्चस्व वाढले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:56 AM
India Navy INS Aridaman Nuclear Submarine

Indian Navy : हिंद महासागरात भारताचा मोठा गेम प्लॅन! गुपचूप समुद्रात उतरवलं तिसरं 'ब्रह्मास्त्र', चीन-पाकिस्तान धस्तावले

  • INS अरिदमनची भारतीय नौदलात एन्ट्री
  • शत्रूच्या घरात घुसून हल्ला करण्यास सज्ज
  • चीन-पाकिस्तानची उडाली घाबरगुंडी
INS Aridaman Enters in Indian Navy : नवी दिल्ली : जागतिक राजकारणात विशेष करुन हिंद महासागरात स्वत: चे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी भारताने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताच्या नौदल (Indian Navy) ताफ्यात ०३ एप्रिल २०२६ रोजी तिसरी अण्वस्त्रधारी बॅलेस्टिक मिसाइल पाणबुडी ‘INS अरिदमन’ अधिकृतपणे सामील करण्यात आली आहे. या पाणबुडीला अगदी गुपचूपपणे समुद्रात उतरवण्यात आले असून शब्द नाही, शक्ती अशा शब्दांत राजनाथ सिंह यांनी याचे कौतुक केले आहे. मात्र भारताच्या हिंद महासागरातील या चालीने चीन आणि पाकिस्तानला धास्ती भरली आहे.

भारताची अजेय त्रिशक्ती पूर्ण

INS अरिदमनच्या नौदलात येणाऱ्या भारताच्या न्यूल्कियर ट्रायड खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाली आहे. जमीन, आकाश आणि समुद्र या तिन्ही ठिकाणांहून भारताला आता अण्वस्त्र हल्ले करण्याची क्षमता मिळाला आहे. ही त्रिशक्ती असलेले अमेरिका(America), फ्रान्स, चीन आणि रशिया(Russia)नंतरच भारत हे राष्ट्र ठरले आहे.

काय आहे या पाणबुडीत खास?

  • INS अरिदमन ही पाणबुडी ७००० टन वजनाची असून शत्रूच्या रडारला चकवा देण्यात सक्षम आहे.
  • ही पाणबुडी ८० मेगावॅटच्या अणू रिअॅक्यरवर चालते आणि अनेक महिने पाण्याखाली राहू शकते.
  • INS अरिहंत आणि INS अरिघटच्या तुलनेत ही अण्वस्त्र पाणबुडी अधिक प्रगत आहे.
  • यामध्ये जास्त क्षेपणास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असून ३,५०० किमी रेंजच्या K-4 आणि ७५० किमी रेंजच्या  K-15 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांनी सज्ज आहे.

चीनच्या पाणबुडींना देणार टक्कर?

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, INS अरिदमनच्या नौदलात सीमाल होण्याने भारताची अण्वस्त्र हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमा वाढली आहे. परंतु चीन(China)च्या ताफ्यासमोर तांत्रिक आव्हाने अजूनही कायम आहे. चीनकडे सध्या ६० पेक्षा जास्त पाणबुड्या असून यामध्ये अण्वस्त्र सज्ज अटॅक सबमरीन्स(SSN) चा समावेश आहे. भारताकडे सध्या केवळ बॅलेस्टिक मिसाइल सबमरिन्स आहेत. शत्रूच्या पाणबुड्यांचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडे शिकारी (SSN) पाणबुड्या असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारताने शांतता राखण्यासाठी No First Use म्हणजेच आधी हल्ला न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परुंत INS अरिदमनच्या ताफ्यात सामील होण्याने शत्रूला स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत की, भारतावर हल्ला झाल्यास प्रतिहल्ला निश्चित आहे. तसेच भारताची वाढती लष्करी ताकदीमुळे पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीन यांसारख्या देशांची घाबरगुंडी उडवत आहेत. सध्या भारताचे लक्ष्य न्यूक्लियर अटॅक सबमरिन्स विकसित करण्यावर आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 10:56 AM

