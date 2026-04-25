Buldhana News: बुलढाण्याची राजकीय संस्कृती रसातळाला? संजय गायकवाडांनंतर मुलगा कुणाल गायकवाडांचा वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल

Buldhana News: बुलढाण्याचे शिवसेनेचे (शिंदे गट) वादग्रस्त आमदार संजय गायकवाड यांच्यानंतर आता त्यांचे सुपुत्र कुणाल गायकवाड यांच्या एका व्हायरल व्हिडिओने जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या प्रकाशकाला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आमदार संजय गायकवाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. याला काही तास उलटत नाहीत तोच त्यांच्या मुलाच्या अश्लील वर्तनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने नेटकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
आमदार संजय गायकवाडांची दिलगिरी
दिवंगत गोविंद पानसरे लिखित ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी आणि अश्लील शिवीगाळ केल्याची ऑडिओ क्लिप राज्यभर व्हायरल झाली होती. यावरून टीकेची झोड उठल्यानंतर आमदार गायकवाड यांनी अखेर या प्रकरणावर दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, “छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख नेहमी सन्मानपूर्वकच व्हावा, या भूमिकेवर मी ठाम आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रकाशकांनी तक्रार देण्याचा प्रयत्न करूनही पोलिसांनी ती नोंदवली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
आमदारांचा वाद शमतो न शमतो, तोच त्यांचे सुपुत्र आणि बुलढाणा नगरपरिषदेचे गटनेते कुणाल गायकवाड यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये कुणाल गायकवाड गाडीच्या बोनेटवर उभे राहून विरोधकांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ करताना दिसत आहेत.
हा व्हिडिओ नगरपरिषद निवडणुकीच्या निकालानंतरचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कुणाल गायकवाड प्रभाग क्रमांक ६ मधून विजयी झाले होते. विजयाच्या मिरवणुकीदरम्यान त्यांनी काँग्रेस नेते दत्ता काकस यांच्या घरासमोर फटाके फोडले. गाडीच्या बोनेटवर चढून त्यांनी राजकीय विरोधकांना उद्देशून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली.नगरपरिषदेत गटनेते पदावर असलेल्या लोकप्रतिनिधीकडून अशा प्रकारच्या वर्तणुकीची अपेक्षा नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर गायकवाड पिता-पुत्रांवर टीकेचा पाऊस पडत असून, बुलढाण्यातील राजकीय संस्कृतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दरम्यान, ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तिकेचे प्रकाशक प्रशांत आंबी ( Prashant Ambi) यांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याच्या प्रकरणात आमदार Sanjay Gaikwad यांनी अखेर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. या घटनेवरून सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला होता, तसेच त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
या प्रकरणात प्रशांत आंबी यांनी पोलिसांत तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ती नोंदवली गेली नसल्याची माहिती समोर आली होती. दरम्यान, महायुतीतील काही नेत्यांनीही या प्रकरणावर सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.
संजय गायकवाड या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की की, वादाच्या दरम्यान त्यांच्या तोंडून काही अयोग्य शब्द गेले. “या घटनेबद्दल मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो. पण ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तिकेमधील एकेरी उल्लेखांवर आक्षेप घेत त्यांनी हा विषय वादाचा नसून संस्कार आणि आदराशी संबंधित असल्याचे म्हटले शिवाजी महाराजांचा उल्लेख नेहमी सन्मानपूर्वकच व्हावा, ही आपली ठाम भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.