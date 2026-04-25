Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Jio Launched New Gaming Plan Users Will Get Many Benefits In Just 459 Rupees Tech News Marathi

Jio Recharge Plan: प्लॅन एक अन् फायदे अनेक! गेमर्सना मिळणार ‘या’ विशेष सुविधा, किंमत ठरली खास

Jio Youth and Gaming Plan: जिओने असा एक रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. ज्यामध्ये बरेच फायदे ऑफर केले जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये केवळ 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे. या प्लॅनची किंमत आणि इतर फायदे जाणून घ्या.

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:06 AM
Jio Recharge Plan: प्लॅन एक अन् फायदे अनेक! गेमर्सना मिळणार 'या' विशेष सुविधा, किंमत ठरली खास

Jio Recharge Plan: प्लॅन एक अन् फायदे अनेक! गेमर्सना मिळणार 'या' विशेष सुविधा, किंमत ठरली खास

Follow Us:
Follow Us:
  • जिओने 459 रुपयांचा ‘यूथ आणि गेमिंग’ प्रीपेड प्लॅन 28 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह लाँच केला आहे.
  • या प्लॅनमध्ये डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस आणि उपलब्धतेनुसार अनलिमिटेड 5G डेटा मिळतो.
  • प्लॅनमध्ये जिओगेम्स, जिओटीव्ही, स्नॅपचॅट प्लस आणि 50GB क्लाऊड स्टोरेजसह अनेक डिजिटल सब्सक्रिप्शन फायदे दिले आहेत.
भारतातील लोकप्रिय आणि आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या रिलाअंस जिओने त्यांच्या यूजर्ससाठी आणखी एक नवीन प्लॅन लाँच केला आहे. हा केवळ एक रिचार्ज प्लॅन नाही तर हास एक गेमिंग प्लॅन आहे. ज्यामध्ये यूजर्सना अतिशय कमी किंमतीत बरेच फायदे मिळणार आहेत. हा प्रीपेड प्लॅन आहे, ज्याचे नाव यूथ आणि गेमिंग प्लॅन असं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जे यूजर्स गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडियाचा जास्त वापर करतात, अशा यूजर्ससाठी कंपनीने त्यांचा नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना डेली डेटाच्या फायद्यांसह बंडल सब्सक्रिप्शन आणि क्लाउड स्टोरेज अ‍ॅक्सेस देखील ऑफर केला जणार आहे. या रिचार्ज प्लॅनची किंमत किती आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

Snapchat ची क्रेझ संपणार? नवा अ‍ॅप लाँच करत Instagram ने दिलं सरप्राईज, यूजर्सना मिळणार ही खास सुविधा

यूथ आणि गेमिंग प्लॅनची किंमत आणि व्हॅलिडिटी

जिओने लाँच केलेल्या नवीन यूथ आणि गेमिंग प्लॅनची किंमत केवळ 459 रुपये आहे. या नव्या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. खरं तर किंमतीच्या हिशोबाने या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडिटी अत्यंत कमी आहे. मात्र या प्लॅनमध्ये यूजर्सना बरेच फायदे मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

यूथ आणि गेमिंग प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 61GB डेटा मिळणार आहे. यामध्ये डेली 2GB डेटासह 5GB एक्स्ट्रा हाय-स्पीड डेटा देखील ऑफर केला जाणार आहे. हाय-स्पीड डेटा संपल्यानंतर स्पीड 64Kbps होणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि डेली 100 एसएमएस देखील मिळणार आहेत. तसेच जर तुमच्या क्षेत्रात जीओ 5 जी सेवा उपलब्ध असेल तर तुम्हाला अनलिमिटेड 5G डेटाचा एक्सेस देखील मिळणार आहे.

यूथ आणि गेमिंग प्लॅनमध्ये अनेक डिजिटल सब्सक्रिप्शन बंडल मिळणार आहेत. यूजर्सना जिओगेम्स मोबाईल, जिओ टिव्हीद्वारे फॅनकोड, आणि स्नॅपचॅट प्लसचा अ‍ॅक्सेस देखील मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे तीन महिन्यांचे मोबाईल सब्सक्रिप्शन आणि जिओक्लाऊडवर 50GB स्टोरेज देखील मिळणार आहे. या सर्व फायद्यांमुळे हा रिचार्ज एंटरटेनमेंट आणि यूटिलिटीचा एक परिपूर्ण पॅकेज आहे.

iPhone आणि iPad यूजर्ससाठी मोठं सरप्राईज! हा जबरदस्त गेम अखेर लाँच, आता मोबाईलवरच अनुभवा कन्सोलसारखा थरार

यूथ आणि गेमिंग प्लॅनमध्ये 18 महिन्यांसाठी गुगल जेमिनी प्रो ऑफर देखील समाविष्ट आहे. याची किंमत 35,100 रुपये आहे. या फायद्यांसह यूजर्सना अ‍ॅडवांस्ड AI फीचर्ससह 5TB क्लाऊड स्टोरेजचा अ‍ॅक्सेस देखील मिळणार आहे. या फायद्यांचा लाभ घेणे सुरू ठेवण्यासाठी, यूजर्सना ऑफर कालावधीत पात्र जिओ प्लॅनवर सक्रिय राहावे लागेल. विशेष गोष्ट आहे की, जिओ यूजर्सना प्रत्येक सर्विसमध्ये त्याच मोबाईल नंबरने लॉगिन करावे लागणार आहे, जे त्यांच्या जिओ कनेक्शनसोबत जोडलेले असेल. काही बंडल केलेले फायदे सक्रिय ठेवण्यासाठी वेळेवर रिचार्ज करणे देखील महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Jio launched new gaming plan users will get many benefits in just 459 rupees tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
1

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
2

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट
3

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
4

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM