Jio Recharge Plan: प्लॅन एक अन् फायदे अनेक! गेमर्सना मिळणार ‘या’ विशेष सुविधा, किंमत ठरली खास

जिओने लाँच केलेल्या नवीन यूथ आणि गेमिंग प्लॅनची किंमत केवळ 459 रुपये आहे. या नव्या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. खरं तर किंमतीच्या हिशोबाने या रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडिटी अत्यंत कमी आहे. मात्र या प्लॅनमध्ये यूजर्सना बरेच फायदे मिळणार आहे.
कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 61GB डेटा मिळणार आहे. यामध्ये डेली 2GB डेटासह 5GB एक्स्ट्रा हाय-स्पीड डेटा देखील ऑफर केला जाणार आहे. हाय-स्पीड डेटा संपल्यानंतर स्पीड 64Kbps होणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि डेली 100 एसएमएस देखील मिळणार आहेत. तसेच जर तुमच्या क्षेत्रात जीओ 5 जी सेवा उपलब्ध असेल तर तुम्हाला अनलिमिटेड 5G डेटाचा एक्सेस देखील मिळणार आहे.
यूथ आणि गेमिंग प्लॅनमध्ये अनेक डिजिटल सब्सक्रिप्शन बंडल मिळणार आहेत. यूजर्सना जिओगेम्स मोबाईल, जिओ टिव्हीद्वारे फॅनकोड, आणि स्नॅपचॅट प्लसचा अॅक्सेस देखील मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना जिओहॉटस्टारचे तीन महिन्यांचे मोबाईल सब्सक्रिप्शन आणि जिओक्लाऊडवर 50GB स्टोरेज देखील मिळणार आहे. या सर्व फायद्यांमुळे हा रिचार्ज एंटरटेनमेंट आणि यूटिलिटीचा एक परिपूर्ण पॅकेज आहे.
यूथ आणि गेमिंग प्लॅनमध्ये 18 महिन्यांसाठी गुगल जेमिनी प्रो ऑफर देखील समाविष्ट आहे. याची किंमत 35,100 रुपये आहे. या फायद्यांसह यूजर्सना अॅडवांस्ड AI फीचर्ससह 5TB क्लाऊड स्टोरेजचा अॅक्सेस देखील मिळणार आहे. या फायद्यांचा लाभ घेणे सुरू ठेवण्यासाठी, यूजर्सना ऑफर कालावधीत पात्र जिओ प्लॅनवर सक्रिय राहावे लागेल. विशेष गोष्ट आहे की, जिओ यूजर्सना प्रत्येक सर्विसमध्ये त्याच मोबाईल नंबरने लॉगिन करावे लागणार आहे, जे त्यांच्या जिओ कनेक्शनसोबत जोडलेले असेल. काही बंडल केलेले फायदे सक्रिय ठेवण्यासाठी वेळेवर रिचार्ज करणे देखील महत्त्वाचे आहे.