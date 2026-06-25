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Aditya Thackeray: पत्रकारांना धमकावणाऱ्या संजय दिना पाटलांवर आदित्य ठाकरे कडाडले; म्हणाले, ‘हिंमत असेल तर राजीनामा द्या अन्…’

Updated On: Jun 25, 2026 | 05:13 PM IST
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सारांश

Aditya Thackeray on Sanjay Dina Patil: शिवसेनेत गेलेल्या संजय पाटील यांच्या या गैरवर्तनाबाबत ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अत्यंत कठोर व आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी संजय दिना पाटील यांना जाहीरपणे धारेवर धरले असून, त्यांना आपल्या खासदारकीचा तत्काळ राजीनामा देण्याचे खुले आव्हान दिले आहे.

पत्रकारांना धमकावणाऱ्या संजय दिना पाटलांवर आदित्य ठाकरे कडाडले (Photo Credit- X)

पत्रकारांना धमकावणाऱ्या संजय दिना पाटलांवर आदित्य ठाकरे कडाडले (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • पत्रकारांना धमकावणाऱ्या संजय दिना पाटलांवर आदित्य ठाकरे कडाडले
  • म्हणाले, ‘हिंमत असेल तर राजीनामा द्या अन्…’
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मुंबई: ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्याभोवती निर्माण झालेला वाद आता चांगलाच चिघळला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना शिवीगाळ करताना आणि मारण्याची धमकी देताना ते कॅमेऱ्यात कैद झाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेलेल्या पाटील यांच्या या गैरवर्तनाबाबत ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अत्यंत कठोर व आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी संजय दिना पाटील यांना जाहीरपणे धारेवर धरले असून, त्यांना आपल्या खासदारकीचा तत्काळ राजीनामा देण्याचे खुले आव्हान दिले आहे. या घटनेचे वर्णन लोकशाहीचा आणि लोकशाहीच्या ‘चौथ्या स्तंभाचा’ (प्रसारमाध्यमांचा) अपमान असे करत, ठाकरे यांनी शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील नवीन युतीवरही जोरदार टीका केली.

संजय दिना पाटील यांच्यावर आदित्य ठाकरे यांची कडक टीका

पत्रकारांशी केलेल्या असभ्य वर्तनाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कठोर शब्दांचा वापर केला. ते म्हणाले, “हे लोक आता जनतेचे प्रतिनिधी न राहता मूर्खांचे प्रतिनिधी बनले आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. सत्तेच्या नशेत चूर होऊन ते मुंबईच्या रस्त्यांवर उघडपणे शिवीगाळ करत आहेत, धमक्या देत आहेत आणि उघडपणे गुंडगिरी करत आहेत. पत्रकारांना धमकावणे आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर दहशत निर्माण करणे हेच त्यांचे खरे स्वरूप बनले आहे.”

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‘आजच राजीनामा द्या आणि निवडणूक लढवा’

खासदार संजय दिना पाटील यांना थेट आव्हान देत आदित्य ठाकरे म्हणाले, “तुमच्यात आणि तुमच्या नवीन मालकांमध्ये थोडी जरी हिंमत, नैतिकता आणि लाज शिल्लक असेल, तर आजच तुमच्या खासदारकीचा राजीनामा द्या. उद्धव ठाकरे यांचे नाव आणि शिवसेना (UBT) चे चिन्ह यांच्या जोरावर जनतेने तुम्हाला निवडून संसदेत पाठवले होते. गद्दारी करून आणि पक्ष बदलून आल्यावर, पत्रकारांना धमकावण्याऐवजी मैदानात या राजीनामा द्या आणि भाजप किंवा त्या मूर्खांच्या भरवशावर पुन्हा निवडणूक लढवा. जनता तुम्हाला तुमची योग्य जागा दाखवून देईल. जर तुम्ही खरोखर मर्द असाल, तर हे करण्याचे धाडस दाखवा.”

कसा सुरु झाला ‘हा’ वाद

वास्तविक, हा राजकीय गदारोळ तेव्हा सुरू झाला जेव्हा संजय दिना पाटील यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्यांना इशारा दिला होता की, “जो कोणी माझ्या वाटेत येईल, त्याला मी एकतर रुग्णालयात पाठवेन किंवा स्मशानभूमीत. आम्ही एकेकाळी पाच जणांचा बळी घेतला आहे.” या विधानानंतर, शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून पाटील यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. शुक्रवारी जेव्हा पत्रकारांनी या तक्रारीबाबत आणि त्यांची कन्या ठाकरे गटाच्या नगरसेविका राजुल पाटील यांच्याबद्दल विचारणा करण्यासाठी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा पोलिसांच्या उपस्थितीतच त्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी कॅमेऱ्यासमोरच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या धमकीच्या व्हिडिओवरून आता ठाकरे गटाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

‘अरे काही बोलू दे.. तुझ्या XXX…’, संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Web Title: Aaditya thackeray lashed out at sanjay dina patil for threatening journalists said

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Published On: Jun 25, 2026 | 05:13 PM

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