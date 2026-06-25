पत्रकारांशी केलेल्या असभ्य वर्तनाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कठोर शब्दांचा वापर केला. ते म्हणाले, “हे लोक आता जनतेचे प्रतिनिधी न राहता मूर्खांचे प्रतिनिधी बनले आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. सत्तेच्या नशेत चूर होऊन ते मुंबईच्या रस्त्यांवर उघडपणे शिवीगाळ करत आहेत, धमक्या देत आहेत आणि उघडपणे गुंडगिरी करत आहेत. पत्रकारांना धमकावणे आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर दहशत निर्माण करणे हेच त्यांचे खरे स्वरूप बनले आहे.”
#WATCH | Mumbai | On rebel MP Sanjay Dina Patil allegedly making threatening remarks against journalists, Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, “We have to see if the BJP will take any action. If he has courage, he should resign (as MP) and contest elections.” pic.twitter.com/tfOOhCY1Ke — ANI (@ANI) June 25, 2026
‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन…’, खासदार संजय दिना पाटील यांची पत्रकाराला धमकी; शिवसेनेच्या ‘या’ नेत्याकडून जाहीर माफी
खासदार संजय दिना पाटील यांना थेट आव्हान देत आदित्य ठाकरे म्हणाले, “तुमच्यात आणि तुमच्या नवीन मालकांमध्ये थोडी जरी हिंमत, नैतिकता आणि लाज शिल्लक असेल, तर आजच तुमच्या खासदारकीचा राजीनामा द्या. उद्धव ठाकरे यांचे नाव आणि शिवसेना (UBT) चे चिन्ह यांच्या जोरावर जनतेने तुम्हाला निवडून संसदेत पाठवले होते. गद्दारी करून आणि पक्ष बदलून आल्यावर, पत्रकारांना धमकावण्याऐवजी मैदानात या राजीनामा द्या आणि भाजप किंवा त्या मूर्खांच्या भरवशावर पुन्हा निवडणूक लढवा. जनता तुम्हाला तुमची योग्य जागा दाखवून देईल. जर तुम्ही खरोखर मर्द असाल, तर हे करण्याचे धाडस दाखवा.”
वास्तविक, हा राजकीय गदारोळ तेव्हा सुरू झाला जेव्हा संजय दिना पाटील यांनी ठाकरे गटाच्या नेत्यांना इशारा दिला होता की, “जो कोणी माझ्या वाटेत येईल, त्याला मी एकतर रुग्णालयात पाठवेन किंवा स्मशानभूमीत. आम्ही एकेकाळी पाच जणांचा बळी घेतला आहे.” या विधानानंतर, शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून पाटील यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. शुक्रवारी जेव्हा पत्रकारांनी या तक्रारीबाबत आणि त्यांची कन्या ठाकरे गटाच्या नगरसेविका राजुल पाटील यांच्याबद्दल विचारणा करण्यासाठी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा पोलिसांच्या उपस्थितीतच त्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी कॅमेऱ्यासमोरच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या धमकीच्या व्हिडिओवरून आता ठाकरे गटाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
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