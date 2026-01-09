Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Aimim Asaduddin Owaisi Solapur Sabha Claimed Hijab Woman Become Pm Of India

Asaduddin Owaisi Solapur : हिजाब घालणारी महिला एक दिवस देशाची पंतप्रधान…; असदुद्दीन ओवैसींनी व्यक्त केला विश्वास

एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी सोलापूरमध्ये सभा घेत राष्ट्रवादी अजित पवार गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. एक दिवस हिजाब घालणारी महिला या देशाची पंतप्रधान होईल असे औवेसी हे सभेमध्ये म्हणाले आहेत.

Updated On: Jan 09, 2026 | 05:40 PM
AIMIM Asaduddin Owaisi Solapur sabha claimed hijab woman become PM Of India

AIMIM असदुद्दीन ओवैसी सोलापूर सभेमध्ये हिजाब घालणारी स्त्री देशाची पंतप्रधान बनण्याचा केला दावा केला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • असदुद्दीन ओवैसींची सोलापूरमध्ये सभा
  • औवेसी यांची उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर टीका
  • जाब घालणारी महिला एक दिवस देशाची पंतप्रधान होण्याचा केला दावा
Asaduddin Owaisi Solapur : सोलापूर : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका (Maharashtra Local Body Elections) होत आहेत. यामुळे प्रचाराचा धुराळा उडाला असून सभांचा धडाका सुरु आहे. सोलापूरमध्ये राजकारण तापले आहे. एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी सोलापूरमध्ये सभा घेत राष्ट्रवादी अजित पवार (DCM Ajit Pawar) गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे एक दिवस हिजाब घालणारी महिला या देशाची पंतप्रधान होईल असे औवेसी हे सभेमध्ये म्हणाले आहेत.

सोलापुरात अनेक प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी आणि एमआयएम अशी थेट लढत होत आहे. यामुळे जोरदार टीका केली जात आहे. एमआयएमचे माजी शहराध्यक्ष आणि आताचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार तौफिक शेख यांच्या विरोधात असदुद्दीन ओवैसी यांनी सभा घेतली. यावेळी त्यांनी अजित पवार गटावर निशाणा साधला. यावेळी औवेसी म्हणाले की, “सोलापूरला आपण पुण्यासारखे सुंदर बनवू शकतो. भाजपचे लोक इथं इतक्या वर्षांपासून आहेत, काहीच करत नाही. पाकिस्तानच्या घटनेत लिहलंय की एकाच धर्माचा माणूस राष्ट्रध्यक्ष बनू शकतो, इतर कोणी नाही. पण बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेत कोणीही भारतीय पंतप्रधान बनू शकतो. एक दिवस असा येईल, हिजाब घालणारी महिला या देशाची पंतप्रधान बनेल. तो दिवस बघण्यासाठी कदाचित मी जिवंत नसेन, पण हा दिवस एक ना एक दिवस नक्की येईल.”असा विश्वास असदुद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केला आहे.

हे देखील वाचा : मावळमध्ये लॉजच्या आडून अवैध धंदे; ओळखपत्र तपासणी नावापुरती, जुगारापासून ‘गेम प्लॅनिंग’पर्यंत प्रकार

अजित पवार आणि महायुतीवर टीका करताना असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, “देशाच्या संसदेत बोलणारा मी आहे. अजित पवार हे नरेंद्र मोदीच्या गोदीत बसलेत. अजित पवारांना व्होट म्हणजे मोदींना व्होट. अजित पवारला व्होट म्हणजे मोदींनी आणलेल्या वक्फ कायद्याला समर्थन. अजित पवारांना दर्गा, मशिदीशी काही घेणे-देणे नाही, पण आपल्याला आहे. मोदी, शिंदे, अजित पवार ही त्रिमूर्ती ही एकच आहेत. ते तुमच्यासमोर येऊन तुमच्या डोळ्यात धूळफेक करतील, त्यांना मटपेटीतून उत्तर द्यावा लागेलं.”असा देखील टोला औवेसी यांनी लगावला आहे.

हे देखील वाचा : “एकनाथ शिंदेजी तुम्ही थेट ‘AIMIM’ वासी…”; अंबादास दानवेंची सडकून टीका

पुढे औवेसी म्हणाले की, “या नई जिंदगी परिसरातूनच काही वर्षांपूर्वी तुम्हीच एमआयएमला संजिवनी दिली होती . आज एमआयएमला पुन्हा एकदा निवडून देण्याची विनंती करण्यासाठी मी आलो आहे. भाजप, आरएसएस, अजित पवार, शिंदेचे लोक या नई जिंदगी परिसराला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करतात. त्यांना सगळ्यांना सांगणं आहे, हा परिसर असदुद्दीन ओवैसीचा आवडता आहे, हा परिसर सोलापूरचे हृदय आहे. जर तुम्ही या परिसराबद्दल काही चुकीचं बोललात तर मी तुमच्या बापाबद्दल बोलायला सुरु करेन.” असा घणाघात असदुद्दीन ओवैसींनी केला आहे.

Web Title: Aimim asaduddin owaisi solapur sabha claimed hijab woman become pm of india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा
1

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत
2

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?
3

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा
4

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM