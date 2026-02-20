Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Minister Sanjay Shirsat Press Conference Ajit Pawar Rohit Pawar Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

रोहित पवार यांच्या जिवास धोका असेल तर त्यांनी सुरक्षेसाठी अधिकृत मागणी केली पाहिजे. शासनाकडे यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे, असे मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:33 PM
Maharashtra Politics: "हा घात आहे की अपघात..."; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

मंत्री संजय शिरसाट (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

मंत्री संजय शिरसाट यांचे पवारांच्या अपघातावर भाष्य
राजकीय गोष्टींवर मांडले आपले स्पष्ट मात्र
भिवंडी महापौर निवडणुकीबाबत देखील केले भाष्य

छत्रपती संभाजीनगर: शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघात, रोहित पवार, गणेश नाईक आणि राज्यातील अनेक विविध विषयांवर संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कोणकोणते मुद्दे मांडले ते जाणून घेऊयात.

मंत्री संजय शिरसाट अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेवर बोलताना म्हणाले, “अजित पवार यांचा दुर्दैवी अपघात झाला. त्या घटनेचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारीच्या आधी येण्याची शक्यता आहे. अहवाल आल्यावरच हा घात आहे की अपघात यावर भाष्य करणे योग्य होईल. या घटनेबाबत अनेक शंका आणि आरोप उपस्थित केले जात आहे. मात्र अहवाल आल्यावर सर्वकाही स्पष्ट होईल.”

पुढे बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, “रोहित पवार यांच्या जिवास धोका असेल तर त्यांनी सुरक्षेसाठी अधिकृत मागणी केली पाहिजे. शासनाकडे यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. धोका असल्याचे यंत्रणेसमोर स्पष्ट झाले तर त्यांना संरक्षण दिली जाईल. यात कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही.”

संजय शिरसाट पुढे म्हणाले, “कॉँग्रेस आणि उतथाव ठाकरे यांच्या पक्षाचा पाठिंबा असेल तर शरद पवार राज्यसभेवर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यांचा हा अंतर्गत प्रश्न आहे. आदित्य ठाकरे यांनी संख्येनुसार जागा आमची असल्याचे म्हटले असले तरी सध्याच्या गणितानुसार, इतरांचा पाठिंबा आवश्यक असणार आहे.”

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

भिवंडी महापौर निवडणूकीवर बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, “स्थानिक राजकारणाची सखोल माहिती नसल्याने ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. सध्याच्या राजकारणात कोण कोणाशी युती करेल हे सांगता येत नाही. सोलापूरमध्ये महिला अधिकाऱ्यावर गाडी घालणाऱ्या गुन्हेगारांवर मोक्कासारखी कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

Ajit Pawar Memorial: कलावंतांचे प्रेम आणि बारामतीकरांची श्रद्धा; तिरंगा चौकात उभा राहणार अजितदादांचा ऐतिहासिक पुतळा

तिरंगा चौकात उभा राहणार अजितदादांचा ऐतिहासिक पुतळा

बारामती शहरातील नटराज नाट्यकला मंडळाच्या वास्तू समोर असलेल्या तिरंगा चौकात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दहा फूट उंचीचा व दीड वजनाचा पूर्ण कृती पुतळा उभारला जाणार आहे. या पुतळ्याचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती नटराज नाट्य कला मंडळाचे अध्यक्ष किरण गुजर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अजितदादा यांच्या संकल्पनेतूनच बारामती शहरातील हे नटराज नाट्य कला मंडळाचे कलादालन उभारण्यात आले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसारच या ठिकाणी ३० मीटर उंचीचा तिरंगा राष्ट्रध्वज उभारून या चौकाला तिरंगा चौक हे नाव देण्यात आले आहे.

Web Title: Minister sanjay shirsat press conference ajit pawar rohit pawar maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rohit Pawar News: रोहित पवारांच्या जिवाला धोका कुणाकडून; नेमकं चाललंय काय?
1

Rohit Pawar News: रोहित पवारांच्या जिवाला धोका कुणाकडून; नेमकं चाललंय काय?

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

सुनेत्रा पवार होणार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा; राजकीय हालचालींना वेग
3

सुनेत्रा पवार होणार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा; राजकीय हालचालींना वेग

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?
4

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रणवीर सिंहला अमेरिकन नंबरवरून मिळाली धमकी; १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

रणवीर सिंहला अमेरिकन नंबरवरून मिळाली धमकी; १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

Feb 20, 2026 | 02:31 PM
Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

Feb 20, 2026 | 02:30 PM
AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

Feb 20, 2026 | 02:27 PM
Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Feb 20, 2026 | 02:25 PM
22 वर्षाच्या मुलीची मासिक पाळी झाली बंद, Pregnancy शक्य आहे का? कमी वयात MC न येण्याची कारणं; तज्ज्ञांचे मत

22 वर्षाच्या मुलीची मासिक पाळी झाली बंद, Pregnancy शक्य आहे का? कमी वयात MC न येण्याची कारणं; तज्ज्ञांचे मत

Feb 20, 2026 | 02:22 PM
T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

Feb 20, 2026 | 02:09 PM
बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Feb 20, 2026 | 02:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM