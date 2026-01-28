Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण; आर आर पाटील यांच्या मुलाविरोधात सर्व विरोधक एकवटले

महायुती व संदीप गिड्डे पाटील गट असे नव्या युतीचे नामकरण करण्यात आले आहे. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक ही याच बॅनरखाली लढली जाणार असून, या युतीचे प्रवर्तक माजी मंत्री अजितराव घोरपडे सरकार हे असणार आहेत.

Updated On: Jan 28, 2026 | 09:19 AM
रोहित आर आर पाटील यांच्याविरोधात सर्व विरोधक एकवटले; कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण

रोहित आर आर पाटील यांच्याविरोधात सर्व विरोधक एकवटले; कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण

Follow Us:
Follow Us:

कवठेमहांकाळ : तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रोहित आर आर पाटील यांच्या विरोधात जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्व विरोधक एकत्र आले आहेत. यापूर्वी एकमेकांमध्ये असणारे वैर- रुसवा- फुगवा सोडून सर्व विरोधक एकत्र आल्याने वे राजकीय समीकरण अस्तित्वात आले आहे. या करिता माजी मंत्री अजितराव घोरपडे सरकार यांनी घेतला आहे.

सध्या कवठेमंकाळ तालुक्यामध्ये सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये माजी मंत्री अजितराव घोरपडे सरकारांच्या नेतृत्वाखाली महायुती निवडणूक लढवत असून, सांगली जिल्हा विकास आघाडीच्या बॅनरखाली शेतकरी नेते संदीप गिड्डे पाटील यांनी देखील तगडे आव्हान उभा केले होते. मात्र, महायुतीचीच विचारधारा असल्यामुळे या पॅनलमुळे महायुतीच्या मतांची विभागणी होऊन विरोधकांना फायदा होऊ नये यासाठी अजितराव घोरपडे यांनी पुढाकार घेऊन तालुक्यात सर्व समविचारी आघाड्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा विरोधातील सांगली जिल्हा विकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या सर्व जागा मागे घेण्यात आले.

महायुती व संदीप गिड्डे पाटील गट असे नव्या युतीचे नामकरण करण्यात आले आहे. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक ही याच बॅनरखाली लढली जाणार असून, या युतीचे प्रवर्तक माजी मंत्री अजितराव घोरपडे सरकार हे असणार आहेत.

या मतदारसंघात भाजप देखील महायुतीच्या माध्यमातून दोन जागा लढवत असून या ठिकाणी संदीप गिड्डे पाटील यांची मदत घ्यावी किंवा नाही याबाबत भाजपाला निर्णय घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार देण्यात आला आहेत, यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष अरुण भोसले व संदीप गिड्डे पाटील यांच्या वतीने मनोज देसाई यांनी संयुक्त पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.

महापालिकेप्रमाणे जिल्हा परिषदेतही बिनविरोध निवड

दुसरीकडे, नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत महायुतीतील घटक पक्ष भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) चे अनेक उमेदवार मतदानापूर्वीच बिनविरोध झाल्याने यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. आता हाच पॅटर्न जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत दिसून येत आहे. मतदानापूर्वीच महायुतीने विजयाचा गुलाल उधळला आहे. महायुतीचे 22 उमेदवार बिनविरोध झाले आहे.

हेदेखील वाचा : Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

Web Title: All the opposition parties have united against rohit r r patil

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 09:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चंद्रपूर महापालिकेत महाविकास आघाडी एकत्र येणार; उद्धव ठाकरे-वडेट्टीवार यांच्यात चर्चा
1

चंद्रपूर महापालिकेत महाविकास आघाडी एकत्र येणार; उद्धव ठाकरे-वडेट्टीवार यांच्यात चर्चा

जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमध्येही ‘महापालिका पॅटर्न’; मतदानापूर्वीच महायुतीचे 22 उमेदवार बिनविरोध
2

जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमध्येही ‘महापालिका पॅटर्न’; मतदानापूर्वीच महायुतीचे 22 उमेदवार बिनविरोध

Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत
3

Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा
4

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

Jan 28, 2026 | 09:15 AM
Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! फ्री मिळणार TV Time इमोट, नव्या इव्हेंटमुळे बदलणार गेमिंग अनुभव

Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! फ्री मिळणार TV Time इमोट, नव्या इव्हेंटमुळे बदलणार गेमिंग अनुभव

Jan 28, 2026 | 09:15 AM
जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?

जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?

Jan 28, 2026 | 09:13 AM
कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण; आर आर पाटील यांच्या मुलाविरोधात सर्व विरोधक एकवटले

कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण; आर आर पाटील यांच्या मुलाविरोधात सर्व विरोधक एकवटले

Jan 28, 2026 | 09:09 AM
Iran US Conflict 2026: विनाशाचे सुंदर आरमार! काय आहे ट्रम्प यांचे इराणला जेरीस आणणारे ‘मिशन अब्राहम लिंकन’?

Iran US Conflict 2026: विनाशाचे सुंदर आरमार! काय आहे ट्रम्प यांचे इराणला जेरीस आणणारे ‘मिशन अब्राहम लिंकन’?

Jan 28, 2026 | 09:08 AM
Drugs Case : अहिल्यानगर पोलिसांचा एलसीबी संशयाच्या भोवऱ्यात; सहभाग कोणा-कोणाचा? तपास सुरू

Drugs Case : अहिल्यानगर पोलिसांचा एलसीबी संशयाच्या भोवऱ्यात; सहभाग कोणा-कोणाचा? तपास सुरू

Jan 28, 2026 | 09:01 AM
Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांना होणार फायदाच फायदा, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांना होणार फायदाच फायदा, वाचा सविस्तर

Jan 28, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM