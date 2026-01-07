Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Politics : हेच बघायचं बाकी होतं! भाजप-काँग्रेस युती, शिंदे गटाला सत्तेबाहेर ठेवलं? अंबरनाथमध्ये राजकीय उलथापालथ

महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अंबरनाथ विकास आघाडीच्या नावाने काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. शिंदे यांच्या पक्षाने याला विश्वासघात म्हटले आहे.

Jan 07, 2026 | 12:04 PM
भारताच्या राजकारणातील दोन ध्रुव, भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि काँग्रेस (Congress) एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू शकतात अशी कल्पना करणेही शक्य आहे का? मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही काहीही घडू शकतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही अशीच एक परिस्थिती घडली आहे, जिथे भाजप आणि काँग्रेस हे कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र येऊन नगरपरिषद लढले आहेत. महाराष्ट्राच्या अंबरनाथ नगरपरिषदेतही असेच घडले आहे. देशभरात काँग्रेसमुक्त भारताचे ध्येय गाठणाऱ्या भाजपने काँग्रेसशी हातमिळवणी करून अंबरनाथमध्ये सत्ता मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भाजप आणि काँग्रेसमधील या अनपेक्षित युतीमागील कारण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (शिंदे) यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपने काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे आणि आता या युतीमुळे अंबरनाथ नगरपरिषदेत स्पष्ट बहुमताकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या तेजश्री करंजुळे यांनी विजय मिळवला आहे.

महापालिका निवडणूक ऐतिहासिक वळणावर! १९ माजी नगरसेवक मैदानात; पक्षांना बंडखोरीचा फटका

अंबरनाथ नगरपरिषदेचे समीकरण काय आहे?

अंबरनाथ नगरपरिषदेचे एकूण संख्याबळ ५९ आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना अंबरनाथ नगरपरिषदेत २८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आली. राज्य सरकारमध्ये शिवसेनेचा (शिंदे) युतीचा भागीदार असलेला भाजप १५ नगरसेवकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. काँग्रेसने १२ नगरसेवक जिंकून तिसऱ्या क्रमांकावर आला, तर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एपी) चार नगरसेवकांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिला.

अंबरनाथ नगरपरिषदेत शिवसेनेने बऱ्याच काळापासून सत्ता काबीज केली आहे. यावेळी, दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष असूनही, भाजपने शिवसेना (शिंदे) ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. या आघाडीला अंबरनाथ विकास आघाडी असे नाव देण्यात आले आहे. अंबरनाथ विकास आघाडीला ३१ नगरसेवकांचा पाठिंबा आहे, जे स्पष्ट बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ३० पेक्षा एक जास्त आहे.

शिंदे गटाची काय भूमिका?

अंबरनाथमध्ये भाजपने काँग्रेसशी केलेल्या युतीवर शिवसेना (शिंदे) नेते नाराज आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने सत्ताधारी मित्र पक्ष भाजपवर तीव्र हल्ला चढवला आहे आणि त्याला अपवित्र युती म्हटले आहे. शिवसेना (शिंदे) आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी भाजप-काँग्रेस युतीला शिवसेनेचा विश्वासघात म्हटले आहे. ते म्हणाले की, काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा करणाऱ्या भाजपने अंबरनाथमध्ये सत्तेसाठी काँग्रेसशी युती करणे म्हणजे शिवसेनेच्या (शिंदे) पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे.

भाजपने शिंदे यांच्या पक्षावर पलटवार

दरम्यान, भाजपने शिवसेना (शिंदे) गटाने केलेले आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. भाजपचे उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुळे पाटील यांनी म्हटले आहे की, गेल्या २५ वर्षांपासून भ्रष्टाचारात गुंतलेला शिंदे गट जर अंबरनाथमध्ये सत्तेत आला असता तर तोच खरा अपवित्र युती असता. अंबरनाथ नगर परिषदेत महायुती करण्याबाबत शिंदे गटाशी वाटाघाटी करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्यांच्या नेत्यांकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

अंबरनाथमध्ये वाढत्या मतावरून महायुतीमध्ये तणाव

एकीकडे, भाजप-काँग्रेस युती अंबरनाथ नगर परिषदेतील सत्ता समीकरण स्पष्ट करत असल्याचे दिसून येत आहे, तर दुसरीकडे, या युतीमुळे महायुतीमध्ये तणाव वाढला आहे. अंबरनाथमधील ही युती योग्य नाही की राजकीय सोयीसाठी आहे यावर आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होत आहेत. या युतीबाबत काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रदीप पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

Sanjay Raut : “भाजप हा दुतोंडी गांडूळ…! MIM सोबत केलेल्या युतीमुळे खासदार राऊतांचा चढला पारा

Jan 07, 2026 | 12:04 PM

