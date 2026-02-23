नक्षीदार फर्निचर, काश्मीरी कार्पेट अन्…, Tara Sutaria च्या घराची शाही झलक, खरेदी केलं स्वत:च पहिलं घर

बॉलिवूड अभिनेत्री तारा सुतारिया पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, पण ती यावेळी तिच्या पहिल्या नवीन घरामुळे. तिने स्वत:च पहिलं घर खरेदी केले आहे. ज्या घराचे फोटो शेअर केले आहेत.जे एखाद्या राजवाड्यापेक्षा कमी दिसत नाही. तिच्या घराचा प्रत्येक कोपरा क्लासिक विंटेज फर्निचर, उत्कृष्ट कोरीवकाम केलेल्या लाकडी टेबलांनी आणि सुंदर काश्मिरी गालिच्यांनी सजवलेला आहे. फोटो पाहून तुम्हाला घराच्या सजावटीसाठी भरपूर कल्पना येतील.
अभिनेत्री तारा सुतारियाच्या शैलीत जसे साधेपणा आणि भव्यता दिसून येते, तसेच तिचे घर हे लक्झरी आणि साधेपणाचे एक आकर्षक मिश्रण आहे. फोटोंवरून असे दिसून येते की तिने तिचे घर सजवण्यासाठी आधुनिक आणि विंटेज घटकांचा वापर केला आहे.
भव्य पियानोपासून ते भिंतीवरील जुन्या पुस्तकांपर्यंत आणि छायाचित्रांपर्यंत, प्रत्येक तुकडा एक खास अनुभूती निर्माण करतो. जमिनीवर काश्मिरी गालिचे आणि टेबलांवर ताजी फुले घराचे सौंदर्य वाढवतात. तारा सुतारियाचे आकर्षक घर उत्तम गृहसजावटीच्या टिप्स देते जे तुमच्या घराला शाही स्पर्श देण्यास मदत करतील.
तारा सुतारियाची लिविंग रूम तिच्या साधेपणा आणि सुंदरतिचे प्रतिबिंब आहे. खोलीत पांढऱ्या पडद्यांचा आणि क्रीम रंगाच्या सोफ्यांचा सुंदर वापर घराला एक मोकळे आणि शांत वातावरण देतो. मध्यभागी कोरलेले लाकडी टेबल आणि त्याच्या सजावटीच्या वस्तू एक विंटेज आणि शाही अनुभव निर्माण करतात. कोपऱ्यात एक आकर्षक पितळी झुंबर आणि हिरवीगार झाडे खोलीला जिवंत करतात.
या पांढऱ्या भिंतीमध्ये बांधलेले उघडे शेल्फ खोलीला एक आधुनिक आणि उत्कृष्ट लूक देतात. हे शेल्फ एलईडी स्ट्रिप्सने प्रकाशित केले आहेत, ज्यामुळे तिथे प्रदर्शित केलेल्या वस्तू उठून दिसतात. शेल्फ्स विंटेज व्हाइनिल रेकॉर्ड्स, सुंदर पुस्तके, नटराजाची मूर्ती आणि संस्मरणीय छायाचित्रांनी सुंदरपणे सजवलेले आहेत. ही भिंतीची रचना केवळ साठवणुकीसाठीच नाही तर घराचे सौंदर्यात्मक आकर्षण देखील वाढवते.
