Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Carved Furniture Kashmiri Carpets And More A Royal Glimpse Inside Tara Sutarias Home Actress Buys Her First House

नक्षीदार फर्निचर, काश्मीरी कार्पेट अन्…, Tara Sutaria च्या घराची शाही झलक, खरेदी केलं स्वत:च पहिलं घर

बॉलिवूड अभिनेत्री तारा सुतारियाने तिच्या नवीन घराचे फोटो शेअर केले आहेत.जे एखाद्या राजवाड्यापेक्षा कमी दिसत नाही. फोटो पाहून तुम्हाला घराच्या सजावटीसाठी भरपूर कल्पना येतील.

Updated On: Feb 23, 2026 | 06:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेत्री तारा सुतारिया पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, पण ती यावेळी तिच्या पहिल्या नवीन घरामुळे. तिने स्वत:च पहिलं घर खरेदी केले आहे. ज्या घराचे फोटो शेअर केले आहेत.जे एखाद्या राजवाड्यापेक्षा कमी दिसत नाही. तिच्या घराचा प्रत्येक कोपरा क्लासिक विंटेज फर्निचर, उत्कृष्ट कोरीवकाम केलेल्या लाकडी टेबलांनी आणि सुंदर काश्मिरी गालिच्यांनी सजवलेला आहे. फोटो पाहून तुम्हाला घराच्या सजावटीसाठी भरपूर कल्पना येतील.

अभिनेत्री तारा सुतारियाच्या शैलीत जसे साधेपणा आणि भव्यता दिसून येते, तसेच तिचे घर हे लक्झरी आणि साधेपणाचे एक आकर्षक मिश्रण आहे. फोटोंवरून असे दिसून येते की तिने तिचे घर सजवण्यासाठी आधुनिक आणि विंटेज घटकांचा वापर केला आहे.

भव्य पियानोपासून ते भिंतीवरील जुन्या पुस्तकांपर्यंत आणि छायाचित्रांपर्यंत, प्रत्येक तुकडा एक खास अनुभूती निर्माण करतो. जमिनीवर काश्मिरी गालिचे आणि टेबलांवर ताजी फुले घराचे सौंदर्य वाढवतात. तारा सुतारियाचे आकर्षक घर उत्तम गृहसजावटीच्या टिप्स देते जे तुमच्या घराला शाही स्पर्श देण्यास मदत करतील.

तारा सुतारियाची लिविंग रूम तिच्या साधेपणा आणि सुंदरतिचे प्रतिबिंब आहे. खोलीत पांढऱ्या पडद्यांचा आणि क्रीम रंगाच्या सोफ्यांचा सुंदर वापर घराला एक मोकळे आणि शांत वातावरण देतो. मध्यभागी कोरलेले लाकडी टेबल आणि त्याच्या सजावटीच्या वस्तू एक विंटेज आणि शाही अनुभव निर्माण करतात. कोपऱ्यात एक आकर्षक पितळी झुंबर आणि हिरवीगार झाडे खोलीला जिवंत करतात.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)


पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर, अरिजीत सिंहने आमिरसाठी गायलं खास गाणं; ‘एक दिन’ मधील दिसली पहिल्या गाण्याची झलक

या पांढऱ्या भिंतीमध्ये बांधलेले उघडे शेल्फ खोलीला एक आधुनिक आणि उत्कृष्ट लूक देतात. हे शेल्फ एलईडी स्ट्रिप्सने प्रकाशित केले आहेत, ज्यामुळे तिथे प्रदर्शित केलेल्या वस्तू उठून दिसतात. शेल्फ्स विंटेज व्हाइनिल रेकॉर्ड्स, सुंदर पुस्तके, नटराजाची मूर्ती आणि संस्मरणीय छायाचित्रांनी सुंदरपणे सजवलेले आहेत. ही भिंतीची रचना केवळ साठवणुकीसाठीच नाही तर घराचे सौंदर्यात्मक आकर्षण देखील वाढवते.

मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

Web Title: Carved furniture kashmiri carpets and more a royal glimpse inside tara sutarias home actress buys her first house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा
1

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा

फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?
2

फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

जेहच्या वाढदिवशी Kareena Kapoor चा खास उपक्रम; झाड लावून दिला पर्यावरणाचा संदेश, पाहा फोटो
3

जेहच्या वाढदिवशी Kareena Kapoor चा खास उपक्रम; झाड लावून दिला पर्यावरणाचा संदेश, पाहा फोटो

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, चर्चेला उधाण
4

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, चर्चेला उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नक्षीदार फर्निचर, काश्मीरी कार्पेट अन्…, Tara Sutaria च्या घराची शाही झलक, खरेदी केलं स्वत:च पहिलं घर

नक्षीदार फर्निचर, काश्मीरी कार्पेट अन्…, Tara Sutaria च्या घराची शाही झलक, खरेदी केलं स्वत:च पहिलं घर

Feb 23, 2026 | 06:40 PM
मृत्यूच्या वेळी माणूस शेवटचं काय सांगतो? ICU नर्सने उघड केलं हृदयद्रावक सत्य

मृत्यूच्या वेळी माणूस शेवटचं काय सांगतो? ICU नर्सने उघड केलं हृदयद्रावक सत्य

Feb 23, 2026 | 06:33 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?

Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?

Feb 23, 2026 | 06:13 PM
Purvanchal Expressway सुसाट बसच्या ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले अन्..; 5 जण जागीच ठार, 16 जखमी

Purvanchal Expressway सुसाट बसच्या ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले अन्..; 5 जण जागीच ठार, 16 जखमी

Feb 23, 2026 | 06:13 PM
राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…

राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…

Feb 23, 2026 | 06:05 PM
Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा

Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा

Feb 23, 2026 | 06:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM