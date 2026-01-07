Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mp Sanjay Raut Live Criticizes The Bjp And Mim Alliance In Akola Maharashtra Politics

Sanjay Raut : “भाजप हा दुतोंडी गांडूळ…! MIM सोबत केलेल्या युतीमुळे खासदार राऊतांचा चढला पारा

राज आणि उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त मुलाखत समोर येणार आहे. याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर भाजपवर टीका केली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 11:16 AM
MP Sanjay Ruat Press Confernce on bmc mayor by mahayuti

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईतील महापौर पदावरुन प्रतिक्रिया दिली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद
  • ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त मुलाखतीची दिली माहिती
  • भाजप आणि MIM युतीवर साधला निशाणा
Sanjay Raut : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या (Local Body Elections) पार्श्वभूमीवर जोरदार राजकारण तापले आहे. प्रचाराचा धुराळा उडाला असून नेत्यांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंनी युती (Thackeray Brothers Alliance) केली आहे. तब्बल दोन दशकांनंतर राज आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र आले आहेत. मुंबईत मराठी महापौर आणि मराठी मतांसाठी ही दोन्ही नेते मागील हेवेदावे विसरुन पुन्हा एकत्र आले आहेत. या दोन्ही नेत्यांची संयुक्त मुलाखत ही चर्चेचा विषय ठरली आहे. याचा टीझर आऊट झाला असून यावरुन नेटकऱ्यांनी पसंती व्यक्त केली. याबाबत आता खासदार संजय राऊत यांनी देखील माहिती दिली आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधून संयुक्त पत्रकार परिषदेबबाबत मत व्यक्त केले आहे. खासदार राऊत म्हणाले की, संयुक्त मुलाखतीला पत्रकारांना बसवलं होत, दोन धुरंदर एकत्र आले, मुलखात देणारे आणि घेणारे, ती महाराष्ट्राची मुलाखत आहे. महाराष्ट्राला जे जे प्रश्न पडले, ज्या समस्या आहेत ते प्रश्नावर त्यांनी मत व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं आता नाहीतर कधी नाही, मुंबई हातून गेली तर पुन्हा येणार नाही. मराठी माणसाच्या हातून मराठी माणसाची डेथ वॉरंट काढलं जातंय, फडणवीस राज्य वाऱ्यावर सोडून फिरत आहेत, अजित दादा, शिंदेने राज्य वाऱ्यावर सोडले, अजित दादा भाजपवर टीका करतात तरीही सरकारमध्ये आहेत. अजित पवार सावरकरांना मानत नाहीत, ते त्यांच्या मनात नाही तर सरकारमधून त्यांना दूर करा, असा आक्रमक पवित्रा खासदार राऊत यांनी घेतला आहे.

हे देखील वाचा : उद्धव ठाकरेंसोबतची युती राज ठाकरेंना महागात? आणखी एका जवळच्या नेत्याने सोडली साथ

राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी विचित्र युती झाल्याचे चित्र दिसले आहे. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेत नेत्यांनी ही युती केली आहे. याबाबत टीका केली जात आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीवर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. ठाकरे बंधूंची युती संधीसाधू असल्याचे देखील भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे. मात्र भाजपने अकोला जिल्ह्यातील अकोटमध्ये सत्तेसाठी चक्क ‘एमआयएम’सोबत (MIM) आघाडी केली आहे. यावरुन आता राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले आहे. याबाबत खासदार संजय राऊत म्हणाले की, भाजपने MIM ला पाठिंबा दिला, अंबरनाथमध्ये भाजप आणि काँग्रेस एकत्र आले आहेत. तर अकोल्यामध्ये MIM ला पाठिंबा दिला. ओवेसी काँग्रेससोबत चुंबा चिंबी सुरु आहे, हे दुतोंडी गांडुळ आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रात काही ठिकाणी उघड युती, कुठे छूपी युती आहे. त्यांना काँग्रेमुक्त भारत करायचं होत, पण ते युती करत आहेत. मी काँग्रेसलाही बोलतोय मात्र भाजपचे आश्चर्य आहे, असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे.

हे देखील वाचा : भाजपचा बिनविरोधचा डाव फसला; काँग्रेस उमेदवाराने नाकारली 10 लाखांची ऑफर

पुढे राऊत म्हणाले की, राज्यामध्ये भाजप ब्लॅकमेलच राजकारण सुरू ठेवलं आहे. शिंदेच्या लोकांना ब्लॅकमेल केलं जातंय, अशोक चव्हाण ला ब्लॅकमेल केलं जातंय. तुम्ही ब्लॅकमेलर आणि गँगर आहे. यांना सावकारांचे विचार नाहीत, असा घणाघात देखील खासदार राऊत यांनी केला आहे.

Web Title: Mp sanjay raut live criticizes the bjp and mim alliance in akola maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 11:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
1

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी
2

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?
3

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान
4

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM