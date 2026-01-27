DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

DC vs GG, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत आज १७ वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायट्स यांच्यात खेळला जात आहे. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यात नाणेफेक गामवणाऱ्या गुजरात जायट्सने बेथ मूनीच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर ९ गडी गमावत १७४ धावा केल्या आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी १७५ धावा कराव्या लागणार आहेत.
दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे
दिल्ली कॅपिटल्स : शफाली वर्मा, लिझेल ली (डब्ल्यू), लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (कर्णधार), मारिझान कॅप, निकी प्रसाद, चिनेल हेन्री, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा
गुजरात जायंट्स : बेथ मूनी (विकेटकीपर), डॅनी व्याट-हॉज, अनुष्का शर्मा, ॲशले गार्डनर (कर्णधार), सोफी डिव्हाईन, भारती फुलमाली, कनिका आहुजा, काशवी गौतम, रेणुका सिंग ठाकूर, हॅपी कुमारी
