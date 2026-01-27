Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Dc Vs Gg Wpl 2026 Gujarat Giants Set A Target Of 175 Runs Against Dc

DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

महिला प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत आज वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायट्स आमनेसामने आहेत. गुजरात जायट्सने प्रथम फलंदाजी करत दिल्लीसमोर १७५ धावांचे लक्ष्य दिले आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:17 PM
DC vs GG, WPL 2026: Gujarat Giants set a target of 175 runs against DC; Mooney scored a half-century, and Shri Charan took four wickets.

गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

DC vs GG, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत आज १७ वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायट्स यांच्यात खेळला जात आहे. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यात नाणेफेक गामवणाऱ्या गुजरात जायट्सने बेथ मूनीच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर ९ गडी गमावत १७४ धावा केल्या आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी १७५ धावा कराव्या लागणार आहेत.

हेही वाचा : ‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ

 

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

दिल्ली कॅपिटल्स  : शफाली वर्मा, लिझेल ली (डब्ल्यू), लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (कर्णधार), मारिझान कॅप, निकी प्रसाद, चिनेल हेन्री, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

गुजरात जायंट्स : बेथ मूनी (विकेटकीपर), डॅनी व्याट-हॉज, अनुष्का शर्मा, ॲशले गार्डनर (कर्णधार), सोफी डिव्हाईन, भारती फुलमाली, कनिका आहुजा, काशवी गौतम, रेणुका सिंग ठाकूर, हॅपी कुमारी

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर! भारतीय संघासमोर ‘या’ तारखेला दक्षिण आफ्रिकेचे असणार आव्हान

 

बातमी अपडेट होत आहे.. 

Web Title: Dc vs gg wpl 2026 gujarat giants set a target of 175 runs against dc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 09:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs GG, WPL 2026 : आज DC आणि GG साठी अस्तित्वाची लढाई! जेमिमाह आर्मीचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 
1

DC vs GG, WPL 2026 : आज DC आणि GG साठी अस्तित्वाची लढाई! जेमिमाह आर्मीचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 

MI vs RCB, WPL 2026 : ‘मी ९० च्या स्कोअरवर खेळाडूंना बाद…’ WPL मधील विक्रमी शतकवीर नॅट सायव्हर-ब्रंटने केल्या भावना व्यक्त 
2

MI vs RCB, WPL 2026 : ‘मी ९० च्या स्कोअरवर खेळाडूंना बाद…’ WPL मधील विक्रमी शतकवीर नॅट सायव्हर-ब्रंटने केल्या भावना व्यक्त 

WPL 2026 : RCB चं सामन्यात नक्की चुकलं कुठे? सलग दुसऱ्या पराभवानंतर स्मृती मानधनाने केले विधान
3

WPL 2026 : RCB चं सामन्यात नक्की चुकलं कुठे? सलग दुसऱ्या पराभवानंतर स्मृती मानधनाने केले विधान

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 
4

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

Jan 27, 2026 | 09:16 PM
Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Jan 27, 2026 | 09:15 PM
Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Jan 27, 2026 | 08:51 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

Jan 27, 2026 | 08:35 PM
Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

Jan 27, 2026 | 08:25 PM
Jitendra Awhad on Sahar Shaikh: जितेंद्र आव्हाड कडाडले! “हाथी चले अपनी चाल…”, सहर शेखच्या आव्हानावर आव्हाडांचे सडेतोड उत्तर

Jitendra Awhad on Sahar Shaikh: जितेंद्र आव्हाड कडाडले! “हाथी चले अपनी चाल…”, सहर शेखच्या आव्हानावर आव्हाडांचे सडेतोड उत्तर

Jan 27, 2026 | 08:25 PM
विशेष मुलाखत! भारत डोनाल्ड ट्रम्पच्या ‘हिटलिस्ट’वर का? भारत-अमेरिका व्यापार करार का लांबतोय?

विशेष मुलाखत! भारत डोनाल्ड ट्रम्पच्या ‘हिटलिस्ट’वर का? भारत-अमेरिका व्यापार करार का लांबतोय?

Jan 27, 2026 | 08:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM