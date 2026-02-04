Mamata Banerjee on SIR : सुप्रीम कोर्टात ममता बॅनर्जींनी जोडले हात! SIR बाबत कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला ‘हे’ निर्देश

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज राज्यात मतदार यादीच्या सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) विरोधात त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होत्या. त्यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मोठ्या विश्वासाने मांडली. यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि बंगालच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह पक्षकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी ही येत्या सोमवारी होणार आहे. प्रशिक्षणाने वकील असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये SIR मोहिमेला तीव्र विरोध केला आहे.
एसआयआरबाबत सुनावणी करताना देशाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले की जर राज्याने बंगाली भाषेचे चांगले ज्ञान असलेले पथक उपलब्ध करून दिले आणि आयोगाला सांगितले की स्थानिक बोलीभाषेत चूक आहे, तर ते त्यांना मदतपूर्ण ठरेल, काही प्रकरणांमध्ये हे स्पष्ट आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की मी त्याच राज्यातील आहे. तुमच्या दयाळूपणाबद्दल मी खूप आभारी आहे. सध्या न्यायाच ओरडत आहे… तर आम्हाला वाटले की आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाला 6 पत्रे लिहिली. मी माझ्या पक्षाच्या तृणमूल काँग्रेससाठी लढत नाही. पश्चिम बंगालसाठी स्वतःहून रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्याचा खटला लढण्यासाठी सर्वोत्तम वकील सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित आहेत. श्री. दिवाण, श्री. सिब्बल आणि सर्वोत्तम लोक आम्हाला मदत करण्यासाठी उपस्थित आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आयोगाला सांगितले की, “कृपया मतदारांना काळजीपूर्वक नोटीस पाठवा. तुम्ही प्रसिद्ध लेखकांना इत्यादींना नोटीस पाठवू शकत नाही.” महत्त्वाचे म्हणजे, ममता बॅनर्जी स्वतः त्यांच्या याचिकेच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यासाठी कोर्टरूममध्ये उपस्थित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिकरित्या एखाद्या खटल्याची बाजू मांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. खंडपीठाच्या सुनावणीदरम्यान आणि जोरदार चर्चेदरम्यान, ममता बॅनर्जी वारंवार म्हणाल्या की त्यांना काहीतरी बोलायचे आहे. त्यानंतर खंडपीठाची परवानगी मिळाल्यानंतर त्या बोलल्या.
टागोरांच्या नावाचा उल्लेख
ममता बॅनर्जी यांनी खंडपीठासमोर टागोरांच्या नावाचे स्पेलिंग सांगितले. सरन्यायाधीश म्हणाले, “सिद्धांतप्रमाणे, जर असे घडत असेल की रॉय, दत्ता, गांगुली इत्यादींची नावे वेगळी लिहिली जात आहेत… तर आजकाल टागोर कसे लिहले जात आहेत हे आपल्याला माहिती नाही – काही लोक ‘E’ वापरतात, तर काहींना नाही.” ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “जर तुम्ही परवानगी दिली तर मी तुम्हाला प्रमुख बंगाली वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेले काही फोटो दाखवू शकते. Mismatch आणि Mismatch केले जात आहे.” ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, “जर एखादी मुलगी लग्नानंतर तिच्या सासरच्या घरी जाते आणि तिच्या पतीचे आडनाव वापरते, तर ते देखील Mismatch म्हणून दाखवले जात आहे. मुलगी सासरी गेल्यानंतर तिला mismatch दाखवून तिचे नाव काढून टाकले जात आहे . जर लोक कामासाठी त्यांचा पत्ता बदलतात, तर ते देखील ‘तार्किक विसंगती’ म्हणून काढून टाकले जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला डिस्क्रेपेंसी मैपिंग’ म्हणतात. ” अशी भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे.