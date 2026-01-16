Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BMC Municipal Election 2026: मोदी सरकारची मुंबईवर नजर…; बदलणार राष्ट्रीय राजकारणातील राजकीय समीकरण

भाजपने बिहारमध्येही आपला पाया लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. त्यामुळे २०२९ पूर्वी त्यांना खरोखर कोणत्याही मित्रपक्षांची गरज नाही. केंद्र सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांना सध्या जेडीयू आणि टीडीपीची गरज आहे.

Jan 16, 2026 | 11:57 AM
संंतोष ठाकूर,  BMC Municipal Election  2026:  राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांचा आज निकाल जाहीर होत आहे.  राज्यभरात पुन्हा एकदा भाजप महायुतीला मोठा विजय मिळत असल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी  केंद्रातील मोदी सरकारदेखील या महापालिका निवडणुकांकडे  पाहत आहे.  विशेष म्हणजे  केंद्र सरकारचे मुंबई महापालिकेकडे  विशेष लक्ष ठेवून आहे. याचे कारण म्हणजे, जर  भाजपला येथे स्वतःच्या बळावर आघाडी मिळाली तर २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत भाजपला कोणत्याही मित्रपक्षांची गरज भासणार नाही. (BMC Election 2026)

मित्रपक्षांच्या कोणत्याही दबावाशिवाय महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत ते स्वतःचे सरकार चालवू शकेल. कारण जर भाजपला बीएमसीमध्ये आघाडी मिळाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार ते शिवसेनेचे शिंदे यांच्यापर्यंतचे खासदार देखील स्वतंत्रपणे भाजपला पाठिंबा देऊ शकतील.

BMC Election 2026 : मुंबईत विजय महायुतीचा निश्चित अन् महापौर…! देवेंद्र फडणवीसांचा मतमोजणीवेळी मोठा

एकीकडे, यामुळे महाराष्ट्रातील मित्रपक्षांवर भाजपचे अवलंबित्व संपेल. दुसरीकडे, केंद्र सरकार चालवण्यासाठी त्यांना आता जेडीयू आणि टीडीपीवर जास्त अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह मित्रपक्षांची भाजपची गरज संपेल आणि भाजप स्वयंपूर्ण होईल.

भाजपला कोणत्याही मित्रपक्षांची गरज  राहणार नाही

भाजपच्या गणितांचे स्पष्टीकरण देताना, भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “बीएमसी निवडणुकीनंतर कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नाहीत. या परिस्थितीत भाजपला खरोखरच मित्रपक्षांची गरज आहे. तामिळनाडूमध्ये त्यांनी अण्णाद्रमुकशी युती केली आहे. (BJP Politics)

केरळ, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला निवडणूक लढवण्यासाठी कोणत्याही मित्रपक्षांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे, २०२७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका येत आहेत. भाजप तिथे स्वयंपूर्ण आहे. त्यांना राज्यात मित्रपक्षांची जास्त गरज आहे. ओडिशामध्ये भाजपने आधीच सरकार स्थापन केले आहे. मध्य प्रदेशात त्यांना मित्रपक्षांची अजिबात गरज नाही.

भाजपने बिहारमध्येही आपला पाया लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. त्यामुळे २०२९ पूर्वी त्यांना खरोखर कोणत्याही मित्रपक्षांची गरज नाही. केंद्र सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांना सध्या जेडीयू आणि टीडीपीची गरज आहे.

PCMC Election 2026 : पिंपरी चिंचवडचा “दादा’ कोण होणार? मतमोजणीच्या सुरुवातीला भाजप आघाडीवर

परंतु जर भाजपला बीएमसीमध्ये स्वतंत्र आघाडी मिळाली तर हे अवलंबित्व देखील संपेल. त्यांच्याकडे शिवसेनेचे शिंदे आणि शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचा पर्याय असेल. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या नियंत्रणाखालील गटांचा पर्याय असेल.

प्रफुल्ल यांची भाजपकडे वाटचाल

बीएमसी निवडणुकीत मिळालेला विजय भाजपला एक नवीन बळकटी  मिळेल, असा विश्वास भाजपला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात सरकार चालवण्यासाठी एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार यांच्या पक्षाची गरज संपुष्टात येईल.

भाजप त्यांना आपल्या आघाडीतून वगळणार नसले तरी, शिंदे यांच्या नाराजीचे किंवा अजित पवारांभोवती  सुरू असलेल्या संभ्रमाचे वलय कमी होऊन जाईल.  पण त्याचवेळी बीएमसी निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रफुल्ल पटेल भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात,  असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

 

(मुंबईहून नवभारत साठी संतोष ठाकूर यांचा रिपोर्ट)

Published On: Jan 16, 2026 | 11:42 AM

