Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BMC Election 2026 : मुंबईत विजय महायुतीचा निश्चित अन् महापौर…! देवेंद्र फडणवीसांचा मतमोजणीवेळी मोठा निर्धार

मुंबईमधील मतांचे कौल समोर येत असून यामध्ये भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत विजयाचा विश्वास व्यक्त केला.

Updated On: Jan 16, 2026 | 11:46 AM
CM Devendra Fadnavis BJP expresses :confidence victory in BMC election results 2026

मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपचा विजय होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईमध्ये भाजप आघाडीवर
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला विजयाचा विश्वास
  • मुंबईत महापौर भाजपाचा होणार असल्याचे मत
BMC Election 2026 : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Municipal Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. राज्यातील एकूण 29 पालिकांचा निकाल आता हाती येणार आहे. काल दि, 15 जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान पार पडलं. यानंतर आता राज्यातील विविध भागातील कल हाती येत असून लवकरच चित्र स्पष्ट होणार आहे. (BMC Election 2026)

मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक महापालिकांसह विविध महापालिकांच्या निवडणूका पार पडत आहेत. मतमोजणी सुरु असून कोण विजयी गुलाल उधळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विविध कल समोर येत असून पुणे आणि मुंबईमध्ये देखील भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. विरोधकांकडे मतमोजणीमध्ये अनेक गैरप्रकार झााल्याचे सांगण्यात आले. तसेच बोटावरची शाई पुसून दुबार मतदान केले जात असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे.

हे देखील वाचा : चिपळूणमध्ये राजकीय भूकंप! निकालापूर्वीच ठाकरे गटाला धक्का, ‘या’ नेत्याने दिला पक्षाचा राजीनामा

मुंबईत महायुतीचाच विजय – फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपचाच विजय होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. फडणवीस म्हणाले की, 27 महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर असेल, निकालानंतर भाजपचं मोठा पक्ष हे पुन्ह अधोरेखित होईल, तसंच मुंबईत महायुतीचाच विजय होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये भाजपचाच महापौर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अधोरेखित केले आहे.

हे देखील वाचा : “मतदानात घोटाळे करायचे त्यांनी केले, शाई पुसली गेली”, संजय राऊतांचा सत्ताधारांवर गंभीर आरोप

BMC साठी प्रशासनाची मोठी तयारी 

बीएमसीच्या २२७ वॉर्डांसाठी एकूण अंदाजे १,७०० उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी त्यांचे बजेट अंदाजे ₹७४,४०० कोटी आहे. गेल्या निवडणुका २०१७ मध्ये झाल्या होत्या. निवडून आलेल्या बीएमसीचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपला. आता, या मोठ्या बजेटची जबाबदारी एक नवीन संस्था घेईल. बीएमसीने स्पष्ट केले आहे की केवळ अधिकृत उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी आणि वैध ओळखपत्र असलेले मीडिया कर्मचारी यांनाच मतमोजणी केंद्रांमध्ये प्रवेश दिला जाईल. केंद्रांवर अग्निसुरक्षा आणि वैद्यकीय सुविधा देखील उपलब्ध असतील. कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून मीडिया आणि वाहतुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Web Title: Cm devendra fadnavis bjp expresses confidence victory in bmc election results 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 11:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM