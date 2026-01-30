Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Mayor Deputy Mayor Election Schedule 2026

Mayor Election Schedule: महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; कोणाचं पारडं जड?

महानगरपालिका सचिव नंदकिशोर भोंबे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. जाहीर कार्यक्रमानुसार निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसार आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Updated On: Jan 30, 2026 | 02:50 PM
महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! 'या' दिवशी होणार मतदान (photo Credit- X)

महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! 'या' दिवशी होणार मतदान (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली!
  • ‘या’ दिवशी होणार मतदान
  • कोणाचं पारडं जड?
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Election 2026: छत्रपती संभाजीनगर, सत्तास्थानासाठी महानगरपालिकेतील महत्त्वाच्या असलेल्या महापौर व उपमहापौर पदांच्या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया प्रशासनाने जाहीर केली आहे. यानुसार नामांकन वितरण, स्वीकृती, तपासणी, नामवापसी आणि निवडणूक घेण्यासाठी विशेष सभेचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. या निवडणुकीकडे शहराच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिका सचिव नंदकिशोर भोंबे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. जाहीर कार्यक्रमानुसार निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसार आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कशी असेल निवडणूक प्रक्रिया?

महापौर व उपमहापौर पदासाठी इच्छुक उमेदवारांना ४ व ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नामांकन पत्रांचे वितरण केले जाणार आहे. तसेच ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामांकन पत्रे उपलब्ध करून दिली जातील. याच दिवशी म्हणजे ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नामांकन पत्रांची स्वीकृती करण्यात येणार आहे. सायंकाळी ६ वाजता नामांकन स्वीकारण्याची अंतिम मुदत राहणार असून, त्यानंतर कोणतेही नामांकन स्वीकारले जाणार नाही. नामांकन पत्रे महापालिका सचिव व त्यांच्या कार्यालयात स्वीकारली जातील.

विशेष सभेतच तपासणी आणि नामवापसी निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेली नामांकन पत्रांची तपासणी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या विशेष सभेतच करण्यात येणार आहे. सभेच्या सुरुवातीला पीठासीन अधिकारी नामांकन पत्रांची तपासणी करतील, तपासणीनंतर वैध उमेदवारांची नावे सभागृहात वाचून दाखविण्यात येतील. त्यानंतर उमेदवारांना नामवापसीसाठी १५ मिनिटांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

१० फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता विशेष सभा

महापौर व उपमहापौर पदासाठी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा महानगरपालिकेच्या सभागृहात होणार आहे. या सभेत प्रथम महापौर पदाची निवडणूक पार पडेल. त्यानंतर उपमहापौर पदासाठी मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येईल. दोन्ही पदांच्या निवडणुका एकाच सभेत पूर्ण केल्या जाणार आहेत.

हात उंचावूनच मतदान

महापौर-उपमहापौरपदासाठी सोमवारी १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता निवडणुक प्रक्रिया सुरु होणार आहे. यात सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर मतदान प्रक्रिया ही हात उंचावूनच केली जाणार आहे. पहिल्यांदा महापौरपदासाठी तर नंतर उपमहापौर पदासाठी मतदान होणार आहे. महापालिकेतील सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष हा भाजप आहे. त्यांचे ५७ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. या पक्षाकडून येत्या ५ फेब्रुवारीनंतरच गटाची नोंदणी होणार आहे.

विशेष सभेसाठी ओळखपत्र असेल अनिवार्य

१० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष सभेदरम्यान नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी फोटोयुक्त ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. ओळखीसाठी भारत निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट किया वाहनचालक परवाना यापैकी कोणतेही एक वैध ओळखपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar municipal corporation mayor deputy mayor election schedule 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गडहिंग्लजमध्ये भाजप स्वबळावर; दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र तर शिवसेना-काँग्रेसची काही गटात युती
1

गडहिंग्लजमध्ये भाजप स्वबळावर; दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र तर शिवसेना-काँग्रेसची काही गटात युती

Anjali Bharti Apology : “मी एक दलित गायिका आहे म्हणून; अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या अंजली भारतींनी माफी मागितली पण…
2

Anjali Bharti Apology : “मी एक दलित गायिका आहे म्हणून; अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या अंजली भारतींनी माफी मागितली पण…

Shantilal Suratwala passes away : पुण्यातील आणखी एक नेता काळाच्या पडद्याआड! माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांचे निधन
3

Shantilal Suratwala passes away : पुण्यातील आणखी एक नेता काळाच्या पडद्याआड! माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांचे निधन

Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य
4

Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mayor Election Schedule: महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; कोणाचं पारडं जड?

Mayor Election Schedule: महापौर निवडणुकीची तारीख ठरली! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; कोणाचं पारडं जड?

Jan 30, 2026 | 02:50 PM
KING: १० दिवस अन् ५० कोटी रुपयांचा खर्च; निर्मात्यांनी शाहरुख खानच्या एका अ‍ॅक्शन सीक्वेन्सवर घालवला पाण्यासारखा पैसा

KING: १० दिवस अन् ५० कोटी रुपयांचा खर्च; निर्मात्यांनी शाहरुख खानच्या एका अ‍ॅक्शन सीक्वेन्सवर घालवला पाण्यासारखा पैसा

Jan 30, 2026 | 02:49 PM
आकाश चोप्राने केले आनंद साजरा करताना पाकिस्तानी पंतप्रधानांना ट्रोल! चाहत्यांना बसला धक्का, सोशल मिडियावर पोस्ट व्हायरल

आकाश चोप्राने केले आनंद साजरा करताना पाकिस्तानी पंतप्रधानांना ट्रोल! चाहत्यांना बसला धक्का, सोशल मिडियावर पोस्ट व्हायरल

Jan 30, 2026 | 02:45 PM
Raigad News: पेणमध्ये सत्तासमीकरण ढवळणार! भाजपाला कडवी झुंज, दोन्ही शिवसेना-शेकाप मैदानात

Raigad News: पेणमध्ये सत्तासमीकरण ढवळणार! भाजपाला कडवी झुंज, दोन्ही शिवसेना-शेकाप मैदानात

Jan 30, 2026 | 02:44 PM
After OLC’या’ तारखेला होणार प्रदर्शित; थरार आणि ॲक्शनने भरलेली कथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

After OLC’या’ तारखेला होणार प्रदर्शित; थरार आणि ॲक्शनने भरलेली कथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 30, 2026 | 02:38 PM
Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

Jan 30, 2026 | 02:35 PM
बाप की हैवान! डोळे काढण्याचा प्रयत्न अन् शरीरावर अनेक जखमा, 12 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या, हत्येचा व्हिडीओ पाठवला आईला

बाप की हैवान! डोळे काढण्याचा प्रयत्न अन् शरीरावर अनेक जखमा, 12 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या, हत्येचा व्हिडीओ पाठवला आईला

Jan 30, 2026 | 02:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM