Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘महापालिका भ्रष्टाचाराने पोखरल्या, लुटारूंच्या टोळ्याही वाढल्यात’; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भाजपवर हल्लाबोल

१९९२ ते २०१७ पर्यंत मी चिंचवड पिंपरी शहराचा कायापालट केला. हवा तो विकास केला. मात्र, २०१७ साली एक लाट होती. त्यावेळी विठ्ठल मूर्ती घोटाळा झाल्याचा आरोप केला गेला.

Updated On: Jan 03, 2026 | 01:47 PM
‘महापालिका भ्रष्टाचाराने पोखरल्या, लुटारूंच्या टोळ्याही वाढल्यात’; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भाजपवर हल्लाबोल

Chakan News: बड्या नेत्याने घेतली अजित पवारांची भेट; राष्ट्रवादीत प्रवेशाच्या चर्चांना वेग

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : महायुती सरकारमध्ये सहभागी असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक भाजपविरोधात लढत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. भाजपच्या कार्यकाळात पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्जबाजारी झाली. शहरात लुटारूंच्या टोळ्या दिवसाढवळ्या वावरताहेत, भाजपची ही राक्षसी भूक पाहवत नाही, असा हल्लाबोल अजित पवारांनी केला.

पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत अजित पवार बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केले. अजित पवार पुढे म्हणाले, १९९२ ते २०१७ पर्यंत मी चिंचवड पिंपरी शहराचा कायापालट केला. हवा तो विकास केला. मात्र, २०१७ साली एक लाट होती. त्यावेळी विठ्ठल मूर्ती घोटाळा झाल्याचा आरोप केला गेला. त्यावेळी ज्या महापौरांच्या काळात हे झालं, आज ते महापौर आमच्या विरोधात लढणाऱ्या भाजपमध्ये आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. शरद पवारांनी पिंपरीत विकासाला कशी गती दिली, हे सांगताना त्यांनी थोरल्या पवारांचे कौतुक केले.

हेदेखील वाचा : PCMC Election 2026: ‘माझ्यावर ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यांसोबत मी आज सत्तेत…’; अजित पवारांचा भाजपवर जहरी पलटवार

दरम्यान, अजित पवार पुढे म्हणाले, २०१७ पूर्वी पिंपरी पालिकेच्या ४८४४ कोटींच्या ठेवी होत्या. आज या ठेवी २००० कोटींवर आल्यात. मुळात या ठेवी वाढायला हव्या होत्या. इतकंच नव्हे तर कर्ज रोखे काढून कोट्यवधीचे कर्ज केले. जर एवढा पैसा खर्च केला तर काम दाखवा?, असा सवाल त्यांनी भाजपला केला.

पुराव्याशिवाय मी बोलणार नाही

भाजपची राक्षसी भूक मला पाहवत नाही. सर्वत्र हफ्तेखोरी सुरू आहे, त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहे. अर्बन स्ट्रीटच्या नावाखाली रस्त्यांची वाट लावली. मी याबाबत पुरावे देईन. पुराव्याशिवाय मी बोलणार नाही, कोणावर बिनबुडाचे आरोप करणार नाही, असेही ते म्हणाले.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : महायुतीमध्ये आली नामुष्की? अजित पवारांची पोलखोल अन् रवींद्र चव्हाणांचा पलटवार

Web Title: Dcm ajit pawar criticized on bjp over many issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘एआय’साठी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन
1

‘एआय’साठी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन

राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र
2

राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…
3

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?
4

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बीसीसीआयचा एक निर्णय आयुष बदोनीसाठी ठरला वरदान! टीम इंडियासाठी उघडले दरवाजे

बीसीसीआयचा एक निर्णय आयुष बदोनीसाठी ठरला वरदान! टीम इंडियासाठी उघडले दरवाजे

Jan 18, 2026 | 02:11 PM
Raigad News: कर्जत-खालापूरात राजकीय उलथापालथ! परिवर्तन आघाडीने मारली बाजी, अजित पवार–ठाकरे गट एकत्र

Raigad News: कर्जत-खालापूरात राजकीय उलथापालथ! परिवर्तन आघाडीने मारली बाजी, अजित पवार–ठाकरे गट एकत्र

Jan 18, 2026 | 02:10 PM
‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…

‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…

Jan 18, 2026 | 02:04 PM
Davos tour : “आपल्याकडं ही गुंतवणूक का नाही? CM फडणवीसांच्या दावोस दौऱ्यावर रोहित पवारांचा सवाल

Davos tour : “आपल्याकडं ही गुंतवणूक का नाही? CM फडणवीसांच्या दावोस दौऱ्यावर रोहित पवारांचा सवाल

Jan 18, 2026 | 01:56 PM
Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

Jan 18, 2026 | 01:50 PM
स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

स्टंटबाजी नडली! बाईक हवेत उचलून स्टंट करायला गेला अन् थेट जमिनीवर आदळला, एका झटक्यात हिरोगिरी बाहेर , VIDEO VIRAL

Jan 18, 2026 | 01:46 PM
T20 World Cup 2026 : आयर्लंड बांगलादेशसोबत ग्रुप बदलण्यास तयार आहे का? जाणून घ्या बोर्डाने काय सांगितले

T20 World Cup 2026 : आयर्लंड बांगलादेशसोबत ग्रुप बदलण्यास तयार आहे का? जाणून घ्या बोर्डाने काय सांगितले

Jan 18, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM