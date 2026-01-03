Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Bjp Ravindra Chavan Target Ajit Pawar On Pcmc Corruption Maharashtra Local Body Elections

Maharashtra Politics : महायुतीमध्ये आली नामुष्की? अजित पवारांची पोलखोल अन् रवींद्र चव्हाणांचा पलटवार

Ravindra Chavan VS Ajit Pawar : पुण्यामध्ये आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार यांची शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती झाली आहे. यामुळे महायुतीमधील अंतर्गत वाद समोर येत आहेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 12:56 PM
BJP Ravindra Chavan Target Ajit Pawar On PCMC Corruption Maharashtra Local Body Elections

पिंपरी चिंचवडमधील अजित पवारांच्या टीकेवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे प्रत्युत्तर (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुण्यामध्ये अजित पवार गट आणि भाजपमध्ये राजकीय टीका
  • अजित पवारांचे PCMCच्या भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप
  • रवींद्र चव्हाणांचे अजित पवारांना प्रत्युत्तर
Ravindra Chavan VS Ajit Pawar : पुणे : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे (Local Body Elections) राजकीय वातावरण तापले आहे. महापालिका निवडणुकीचा जोरदार प्रचार सुरु असून येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान पार पडणार आहे. यामुळे जोरदार टीका-टिप्पणी केली जात आहे. दरम्यान, पुण्यामध्ये आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार (Ajit Pawar) यांची शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती झाली आहे. यामुळे महायुतीमधील अंतर्गत वाद समोर येत आहेत. प्रचारामध्ये अजित पवार गटाने भाजपवर निशाणा साधला आहे. तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रचार केला. यावेळी त्यांनी पिंपरी चिंचवडमधील भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले. अजित पवार म्हणाले की, “पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या कारभारामध्ये पारदर्शकतेचा पूर्णपणे अभाव आहे. राज्यातील कोणाचाही वचक राहिला नाही. त्यामुळे PCMC शहरामध्ये लुटालुट करणारी गॅंग तयार झाली आहे. म्हणून या भ्रष्टाचारी राक्षसांचं दहन करण्यासाठी आम्ही निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहे. भाजपची राक्षसी भूक पहावत नाही. माझ्याकडे भ्रष्टाचाराचे पुरावे आहेत. येथे मोठ्या प्रमाणात हप्तेखोरी सुरु आहे,” असा गौप्यस्फोट करत अजित पवार यांनी वादाची ठिणगी पेटवली.

हे देखील वाचा : रिलस्टार अथर्व सुदामेच्या अडचणीमध्ये पुन्हा वाढ! ‘त्या’ रिलवरुन PMPML ची थेट नोटीस

पिंपरी चिंचवडमधील भाजपच्या नेत्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर आता भाजप देखील आक्रमक झाली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पुण्यातील प्रचाराचा शुभारंभ केला. यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी अजित पवारांना कडक इशारा दिला आहे. तसेच आम्ही आरोप करायला लागलो तर अजित पवारांना अडचण होईल, असा इशारा रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.

रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, “अजित पवार यांनी सर्वप्रथम स्वत:च्या पक्षाकडे पाहिले पाहिजे. ते नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस  यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाबद्दल बोलत आहेत, हे त्यांनी ध्यानात ठेवावे. खरं तर आरोप प्रत्यारोप कसे करावेत हे त्यांनी ठरवले पाहिजे. आम्ही कधी आरोप करायला गेलो तर त्यांना फार अडचणी निर्माण होतील, याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे,” असा इशारा रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.

हे देखील वाचा : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके उतरले निवडणुकीच्या रिंगणात; भाजपला म्हटले सर्वात घाबरट पक्ष

मोदींचा सरकार आल्यावर पुण्यात मेट्रो

“यंदाची निवडणूक ही पुण्याच्या विकासासाठी आहे. येथील जनतेला नागरी सुविधा चांगल्या पद्धतीने कोण देऊ शकते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात केंद्रात असलेलं एनडीए सरकार आणि राज्यातले महायुती सरकार हे गतिमान सरकार कसं असावं याचं उदाहरण सेट करत आहे. पुण्यात गतिमान पद्धतीने नरेंद्र मोदींच सरकार आणि फडणवीस सरकार काम करत आहे. पायाभूत प्रकल्पांची कामं वेगाने केली जात आहेत. कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत. केंद्र आणि राज्यात सत्ता असतानाही महाविकास आघाडीला पुण्यात मेट्रो सुरू करता आली नाही. त्यांना ती करायचे नव्हती. त्यांनी सगळं काही केलं नाही. मोदींचा सरकार आल्यावर पुण्यात मेट्रो सुरु झाली, 33 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे झाले आहे,” असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले आहेत.

Web Title: Bjp ravindra chavan target ajit pawar on pcmc corruption maharashtra local body elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘एआय’साठी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन
1

‘एआय’साठी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन

राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र
2

राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…
3

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?
4

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

Jan 18, 2026 | 07:42 PM
कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

Jan 18, 2026 | 07:41 PM
Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Jan 18, 2026 | 07:20 PM
शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Jan 18, 2026 | 07:18 PM
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM