Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Dharashiv »
  • Give First Priority In Health Recruitment To Local Medical Mbbs Graduates Dr Suryavanshi Request To The District Collector

“आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या…”, डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या, अशी मागणी भीम पँथर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 05:44 PM
"आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या...", डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी (फोटो सौजन्य-Gemini)

"आरोग्य भरतीत स्थानिक वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांनाच प्रथम प्राधान्य द्या...", डॉ. सूर्यवंशी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव : जिल्ह्यातील आरोग्य विभागांतर्गत होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरती प्रक्रियेत भारतीय विद्यापीठांतून उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय एमबीबीएस पदवीधारकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. अशी आग्रही मागणी भीम पँथर सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रतीक सूर्यवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण आणि भारतातील अत्यंत कठीण परीक्षा पद्धती यांची तुलना करणे अन्यायकारक असून, स्थानिक गुणवत्तेला डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनातून केला आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कष्टांची दखल घेण्याची गरज

डॉ. सूर्यवंशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील विद्यार्थी अत्यंत कठीण अशी ‘एनइइट’ परीक्षा उत्तीर्ण होऊन, गुणवत्तेच्या जोरावर शासकीय किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवतात. साडेपाच वर्षांचा कठोर अभ्यास आणि भारतातील कडक परीक्षा पद्धती पार करून ते ही पदवी संपादन करतात. याउलट, परदेशातील (एफएमजी) अनेक विद्यापीठांमधील परीक्षा पद्धती आणि गुणांकन पद्धती भारतातल्या तुलनेत अत्यंत वेगळी असते. केवळ गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी लावल्यास भारतीय पदवीधारकांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

Sahyadri Tiger Reserve: आंबोलीच्या देवराईत वाघाचे दर्शन! ७-८ फुटांवर वाघ…; रोमांचकारी अनुभव कॅमेऱ्यात कैद

आंतरराष्ट्रीय निकषांचा दिला दाखला

अमेरिका, इंग्लंड यांसारखे प्रगत देश भारतीय डॉक्टरांना नोकरी देताना अत्यंत कठीण निकष आणि परीक्षा लावतात. मग आपल्याकडे स्थानिक पदवीधारकांऐवजी परदेशी पदवीधारकांना समान किंवा अधिक प्राधान्य देणे हे आपल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या कष्टांची अवहेलना करणारे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

असा असावा प्राधान्यक्रम

प्रथम प्राधान्य भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांतून वैद्यकीय एमबीबीएस पदवी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे. द्वितीय प्राधान्य भारतीय पदवीधारक बीएएमएस विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे. तर तृतीय प्राधान्य परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे. अशी मागणी करत, आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी आणि स्थानिक गुणवत्तेला न्याय देण्यासाठी हे प्राधान्यक्रम ठरवण्याची मागणी भीम पँथर संघटनेने केली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) पदांच्या 1,440 जागांसाठी मोठी भरती (२०२५) जाहीर करण्यात आली होती. यात एमबीबीएस (MBBS) किंवा पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवारांना अर्ज करता येईल। याशिवाय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि मुंबई महानगरपालिकेतही कंत्राटी तत्त्वावर वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रिया होती.

मुंबई विभाग दहावीला साडेतीन लाख विद्यार्थी.एक केंद्र संवेदनशील म्हणून जाहीर

Web Title: Give first priority in health recruitment to local medical mbbs graduates dr suryavanshi request to the district collector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 05:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : ६.९५ लाखांच्या निधीची अफरातफर; दोन अभियंत्यांसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
1

Dharashiv Crime : ६.९५ लाखांच्या निधीची अफरातफर; दोन अभियंत्यांसह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Dharashiv News : भरारी पथकांची धडाकेबाज कारवाई, १२वीच्या परीक्षेतील १५ कॉपीप्रकरणी ६ शिक्षकांचे निलंबन
2

Dharashiv News : भरारी पथकांची धडाकेबाज कारवाई, १२वीच्या परीक्षेतील १५ कॉपीप्रकरणी ६ शिक्षकांचे निलंबन

धाराशिवमध्ये ८९.७६ कोटींचे ‘हायटेक’ न्यायभवन; सहा मजली इमारतीला मंजुरी
3

धाराशिवमध्ये ८९.७६ कोटींचे ‘हायटेक’ न्यायभवन; सहा मजली इमारतीला मंजुरी

Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड
4

Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Feb 20, 2026 | 06:25 PM
टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता

टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता

Feb 20, 2026 | 06:22 PM
Kalyan-Taloja Metro : आता शिळफाट्याची वाहतूक कोंडी फुटणार! मेट्रो १२ च्या विस्तारीकरणाची घोषणा

Kalyan-Taloja Metro : आता शिळफाट्याची वाहतूक कोंडी फुटणार! मेट्रो १२ च्या विस्तारीकरणाची घोषणा

Feb 20, 2026 | 06:21 PM
TET Exam : ९वी-१२वी शिक्षकांना TET सक्ती? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागवला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र

TET Exam : ९वी-१२वी शिक्षकांना TET सक्ती? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागवला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र

Feb 20, 2026 | 06:21 PM
IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर

IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर

Feb 20, 2026 | 06:17 PM
Beed News: १९ मार्चला शेतकरी सहवेदना दिन; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आधार देणाऱ्यांचा सन्मान सोहळा

Beed News: १९ मार्चला शेतकरी सहवेदना दिन; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आधार देणाऱ्यांचा सन्मान सोहळा

Feb 20, 2026 | 06:06 PM
Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Nitesh Rane : मराठा सांस्कृतिक भवनाचे ‘या’ दिवशी उद्घाटन; मंत्री नितेश राणे यांची मोठी घोषणा

Feb 20, 2026 | 06:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM