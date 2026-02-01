Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  A Hit And Run Incident Unfolded In Sangli Drunk Driver Ran Over 11 People Including Police Officers

Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप

सांगलीत चक्क मद्यधुंद चालकाने ११ जणांना उडवले असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सुदैवाने जीवितहानी टळली असली तरीही या चालकाला जमावाकडून चोप देण्यात आला आणि वाहनाच्या काचा फोडल्या

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:07 PM
सांगलीत धक्कादायक घटना (फोटो सौजन्य - सांगली रिपोर्टर)

सांगलीत धक्कादायक घटना (फोटो सौजन्य - सांगली रिपोर्टर)

  • सांगलीत हिट अँड रन
  • मद्यधुंद चालकाने ११ जणांना उडवले
  • जमावाकडून चोप 
सांगली: सांगली शहरातील गजबजलेल्या गणपती पेठ परिसरात रविवारी सायंकाळी ‘हिट अँड रन’चा थरार पाहायला मिळाला. नशेत धुंद असलेल्या एका कार चालकाने अवघ्या दहा ते बारा मिनिटांत बेदरकार वाहन चालवत चार पोलिस अंमलदारांसह तब्बल अकरा जणांना उडवले. पटेल चौक ते टिळक चौक या मार्गावर धडका देत पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चालकाला अखेर जमावाने पकडून चोप दिला व पोलिसांच्या हवाली केले. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

अवघ्या दहा मिनिटांचा थरार

रविवारी सुटी असल्याने गणपती पेठ, कापडपेठ, सराफ पेठ परिसरात खरेदीसाठी मोठी गर्दी होती. त्यातच कृष्णामाई महोत्सवामुळे भाविकांचीही वर्दळ होती. सायंकाळी पावणे आठच्या सुमारास प्रणिकेत दत्तात्रय पांचाळ (वय २६, रा. कुलस्वामी रस्ता, लातूर) हा त्याची कार (एमएच १४ सीबी ४९००) घेऊन पटेल चौकात आला. नशेच्या अवस्थेत असलेल्या पांचाळने भरधाव वेगाने वाहन चालवत अनेक वाहनांना व नागरिकांना धडक दिली.

Sangli Crime: किरकोळ वादातून बाप-लेकावर हल्ला; मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची निर्घृण हत्या, मुलगा जखमी

पोलिसांनाही धडक

पटेल चौकातून गणपती पेठेतून टिळक चौकाकडे जात असताना नागरिकांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला. मात्र, त्याने गाडीचा वेग आणखी वाढवला. टिळक चौकात वाहतूक नियमन करत असलेल्या वाहतूक शाखेच्या अंमलदार सुभद्रा निसरट यांनाही त्याने धडक दिली. त्यानंतर एका दुचाकीमुळे कार थांबताच संतप्त जमावाने चालकाला गाडीतून बाहेर ओढत चोप दिला. वाहनाच्या काचाही फोडण्यात आल्या. गुन्हा केल्याने लोक भडकले. 

११ जखमी, चालकही जखमी

या घटनेत पोलिस अंमलदार माया चव्हाण, सपना गराडे, लखन होवाळे, सुभद्रा निसरट यांच्यासह महेंद्र प्रताप पवार (१४), पूर्वी सुनील फराटे (२३), वदन फराटे (३), अनुष्का फराटे (१७), उमा नार्वेकर (५०), स्वप्नील पाटील (३०) असे एकूण अकरा जण जखमी झाले. कार चालक प्रणिकेत पांचाळ हाही जखमी असून सर्वांवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

वाहतूक ठप्प, नागरिक हैराण

घटनेनंतर पटेल चौक, कापडपेठ, सराफ पेठ, हरभट रस्ता परिसरात वाहतुकीचा चक्काजाम झाला. तासभर वाहने खोळंबली होती. पटेल चौकातून टिळक चौकात जाण्यासाठी नागरिकांना अर्धा तास लागत होता. रात्री नऊनंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली

इतकंच नाही तर यावेळी व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि याशिवाय अनेक अफवांचे पीकच आल्याचे पहायला मिळाले.  या थराराचे अनेक व्हिडिओ व फोटो नागरिकांनी मोबाईलमध्ये टिपले. काही क्षणांतच हे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले. यामुळे काही अफवांचे पीकही पसरले; मात्र पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान पोलिसांनी या चालकाला अटक केली आहे. 

Sangli Crime: किरकोळ वादातून चापट मारल्याचा राग; सांगलीत 18 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या

Published On: Feb 01, 2026 | 10:07 PM

